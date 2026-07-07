Quaise Energy haalt 134 miljoen dollar op in eerste Series B-financieringsronde voor de bouw van ’s werelds eerste superhete geothermische energiecentrale
Quaise Energy haalt 134 miljoen dollar op in eerste Series B-financieringsronde voor de bouw van ’s werelds eerste superhete geothermische energiecentrale
- Prelude Ventures leidde de financieringsronde, waaraan ook JERA Co., Inc., het grootste energiebedrijf van Japan, en Idemitsu Kosan, een van de grootste geïntegreerde energiebedrijven van Japan, deelnamen
- Het aandelenkapitaal uit de Series B-financieringsronde vormt de eerste component van een brede financieringsstructuur, die ook projectkapitaal en vreemd vermogen omvat
- Het millimetergolfboorsysteem van Quaise nadert een diepte van één kilometer op zijn boorlocatie in Centraal-Texas
- De opbrengst van de Series B-financieringsronde wordt gebruikt voor de financiering van Project Obsidian in Centraal-Oregon, 's werelds eerste commerciële superhete geothermische energiecentrale
HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Quaise Energy, een toonaangevende ontwikkelaar van superhete geothermische energie op nutsbedrijfschaal, heeft vandaag de eerste tranche van zijn Series B-financieringsronde afgerond en daarbij 134 miljoen dollar opgehaald. Aanvullend eigen en vreemd vermogen zal naar verwachting op zeer korte termijn worden aangetrokken.
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Contacts
Contact voor de media:
Diane Hughes
Vicepresident, Marketing en Communicatie, Quaise Energy
press@quaise.com