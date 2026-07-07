Quaise Energy haalt 134 miljoen dollar op in eerste Series B-financieringsronde voor de bouw van ’s werelds eerste superhete geothermische energiecentrale

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Quaise Energy, een toonaangevende ontwikkelaar van superhete geothermische energie op nutsbedrijfschaal, heeft vandaag de eerste tranche van zijn Series B-financieringsronde afgerond en daarbij 134 miljoen dollar opgehaald. Aanvullend eigen en vreemd vermogen zal naar verwachting op zeer korte termijn worden aangetrokken.

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