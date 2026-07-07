HTEC en Embotech gaan samenwerken om uitrol van oplossingen voor autonoom rijden in industriële logistiek op te schalen

PALO ALTO, Calif. & ZÜRICH--(BUSINESS WIRE)--HTEC, een internationaal technologie- en AI-engineeringbedrijf met het hoofdkantoor in Silicon Valley, en Embotech, wereldwijd marktleider in veiligheidscertificeerde oplossingen voor autonoom rijden (Level 4) in de industriële logistiek, hebben vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd. Het doel is om de uitrol van de oplossingen voor autonoom rijden van Embotech op te schalen verspreid over diverse voertuigplatforms, klantprogramma's en industriële locaties.

Dit samenwerkingsverband komt op een moment dat de bewezen oplossingen van Embotech voor autonoom rijden op steeds meer voertuigplatforms en industriële locaties worden toegepast. In deze fase is een efficiënte opschaling van de uitrol net zo belangrijk als de verdere ontwikkeling van de technologie zelf.

Op grond van de overeenkomst levert HTEC engineeringcapaciteit en expertise op het gebied van boordsoftware, voertuigintegratie, connectiviteit en systeemvalidatie. Hierdoor kan Embotech zijn oplossingen voor autonoom rijden op grotere schaal leveren, terwijl het bedrijf de volledige controle behoudt over zijn autonomieplatform, gecertificeerde veiligheidsarchitectuur en productroadmap.

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