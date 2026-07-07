-

HTEC en Embotech gaan samenwerken om uitrol van oplossingen voor autonoom rijden in industriële logistiek op te schalen

original HTEC, a global technology and AI engineering company headquartered in Silicon Valley, and Embotech, a global leader in safety-certified Level 4 autonomous driving solutions for industrial logistics, today announced a strategic partnership to scale deployment of Embotech's autonomous driving solutions across vehicle platforms, customer programmes and industrial sites.

HTEC, a global technology and AI engineering company headquartered in Silicon Valley, and Embotech, a global leader in safety-certified Level 4 autonomous driving solutions for industrial logistics, today announced a strategic partnership to scale deployment of Embotech's autonomous driving solutions across vehicle platforms, customer programmes and industrial sites.

PALO ALTO, Calif. & ZÜRICH--(BUSINESS WIRE)--HTEC, een internationaal technologie- en AI-engineeringbedrijf met het hoofdkantoor in Silicon Valley, en Embotech, wereldwijd marktleider in veiligheidscertificeerde oplossingen voor autonoom rijden (Level 4) in de industriële logistiek, hebben vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd. Het doel is om de uitrol van de oplossingen voor autonoom rijden van Embotech op te schalen verspreid over diverse voertuigplatforms, klantprogramma's en industriële locaties.

Dit samenwerkingsverband komt op een moment dat de bewezen oplossingen van Embotech voor autonoom rijden op steeds meer voertuigplatforms en industriële locaties worden toegepast. In deze fase is een efficiënte opschaling van de uitrol net zo belangrijk als de verdere ontwikkeling van de technologie zelf.

Op grond van de overeenkomst levert HTEC engineeringcapaciteit en expertise op het gebied van boordsoftware, voertuigintegratie, connectiviteit en systeemvalidatie. Hierdoor kan Embotech zijn oplossingen voor autonoom rijden op grotere schaal leveren, terwijl het bedrijf de volledige controle behoudt over zijn autonomieplatform, gecertificeerde veiligheidsarchitectuur en productroadmap.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersoon voor de media bij Embotech
Dr. Janine van Stiphout, hoofd Communications & ESG
janine@embotech.com
www.embotech.com

Contactpersoon voor de media bij HTEC
Alex Rumble, Chief Marketing Officer
alex.rumble@htecgroup.com
www.htec.com

Industry:

HTEC

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contactpersoon voor de media bij Embotech
Dr. Janine van Stiphout, hoofd Communications & ESG
janine@embotech.com
www.embotech.com

Contactpersoon voor de media bij HTEC
Alex Rumble, Chief Marketing Officer
alex.rumble@htecgroup.com
www.htec.com

More News From HTEC

Samenvatting: HTEC demonstreert Lakebase branching tijdens Databricks’ Data & AI Summit

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--HTEC, het internationale ingenieursbedrijf gespecialiseerd in technologie en AI met hoofdzetel in Silicon Valley, demonstreerde vorige week hoe het Lakebase data branching heeft gebruikt om snellere ontwikkeling, veiligere operaties en nieuwe mogelijkheden te bevorderen voor orgnisaties aangestuurd door data die in sterk gereglementeerde omgevingen actief zijn. De oplossing werd ontwikkeld in samenwerking met een vooraanstaand bedrijf gespecialiseerd in risic...

Samenvatting: HTEC en Xsolis sluiten strategisch partnerschap om inefficiënties in de besluitvorming in de gezondheidszorg aan te pakken met AI

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--HTEC, het wereldwijde AI-gedreven engineering- en digitale productontwikkelingsbedrijf, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met Xsolis, een AI-gestuurd technologiebedrijf dat administratieve verspilling vermindert door samenwerking tussen zorgverleners en zorgverzekeraars mogelijk te maken. Binnen zorgsystemen blijft het bepalen of een behandeling medisch noodzakelijk is, welk zorgniveau een patiënt nodig heeft en of die zorg wordt goedgek...

Samenvatting: HTEC en Motion Applied: een samenwerking gebaseerd op prestaties, precisie en innovatie

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--HTEC, een wereldwijd bedrijf dat zich toelegt op AI-first engineering en de ontwikkeling van digitale producten, en Motion Applied breiden hun samenwerking uit na een succesvolle staat van dienst bij de ontwikkeling van geavanceerde oplossingen voor diverse sectoren. Motion Applied levert technische en technologische oplossingen op het gebied van motorsport, elektrificatie en transport. Het bedrijf brengt 35 jaar ervaring in de topsport en in de racerij opgeb...
Back to Newsroom