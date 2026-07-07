Andersen Global新增合作律所Abcoo Law Firm

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global通过合作律所Abcoo Law Firm进一步巩固了其在土耳其的业务布局，通过新增法律服务能力，强化了该组织在土耳其现有的业务平台。

Abcoo成立于2014年，为本地及国际客户提供广泛的法律服务，在公司与并购、房地产与建筑、争议解决、劳动法、合规、银行与金融、竞争法及知识产权法等领域拥有丰富的经验。该律所屡获《法律500强》(The Legal 500)等国际知名出版物的认可，被评为顶级及领先律所。Abcoo为房地产与建筑、零售、纺织、化妆品、汽车、物流、化工、IT、能源、医疗保健、制造业及金融服务等众多行业的组织提供战略性法律指导和以商业为导向的解决方案。

Abcoo的高级合伙人表示：“我们始终专注于了解每位客户的目标，并提供务实、以商业为导向的法律解决方案，以支持其实现长期成功。与Andersen Global的合作使我们能够进一步拓展国际业务网络，同时继续在日益复杂的法律和监管环境中提供响应迅速、以解决方案为导向的服务。”

Andersen Global全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Abcoo在广泛的法律和商业事务方面拥有丰富的经验，而这些事务对于开展跨国运营的企业而言正变得日益重要。他们的加入提升了我们依托深厚的本土知识，以高度协同的法律服务为土耳其全国乃至更广泛地区的客户提供支持的能力。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过5万名专业人员，通过其成员公司及合作公司在1000多个地点开展业务。

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