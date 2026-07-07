Biocytogen et Whitehawk Therapeutics concluent une collaboration mondiale pour le développement d’ADC à anticorps bispécifiques

BOSTON ET MORRISTOWN, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen (SSE : 688796 ; HKEX : 02315) et Whitehawk Therapeutics, Inc. (« Whitehawk », Nasdaq : WHWK) ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’une collaboration mondiale visant à développer des conjugués anticorps-médicament bispécifiques (BsADC). Biocytogen donnera accès à un maximum de cinq anticorps bispécifiques issus de sa plateforme exclusive RenLite®, que Whitehawk évaluera en association avec ses technologies de plateformes de liaison et de charge utile pour ADC. Whitehawk disposera ensuite d’une option lui permettant de faire progresser tout candidat BsADC en résultant dans son portefeuille de développement.

Reposant sur une conception à chaîne légère commune, RenLite® facilite la découverte, le criblage et l’optimisation d’anticorps bispécifiques entièrement humains pour diverses combinaisons de cibles, tout en réduisant le risque de mauvais appariement des chaînes légères et en offrant une base moléculaire robuste pour le développement ultérieur de BsADC. En réunissant les compétences complémentaires de Biocytogen et de Whitehawk, cette collaboration vise à identifier des candidats BsADC dotés de profils de ciblage différenciés et d’un potentiel thérapeutique.

« Whitehawk a développé une solide expertise dans la technologie des ADC et le développement de médicaments en oncologie », a déclaré le Dr Yuelei Shen, président-directeur général de Biocytogen. « Cette collaboration élargit encore le champ d’application des anticorps bispécifiques entièrement humains de Biocytogen dans le développement d’ADC. Nous sommes ravis de soutenir l’avancement efficace de plusieurs programmes en apportant des molécules d’anticorps de haute qualité et des capacités de recherche intégrées, afin d’identifier des candidats thérapeutiques différenciés et, à terme, d’offrir de nouvelles options thérapeutiques aux patients atteints de cancer », a-t-il ajouté.

« Les anticorps bispécifiques constituent une approche prometteuse pour élargir nos stratégies de ciblage, et la plateforme éprouvée de Biocytogen offre un cadre solide pour explorer cette modalité en association avec notre plateforme ADC », a déclaré Dave Lennon, PhD, directeur général de Whitehawk Therapeutics. « Nous sommes ravis du potentiel de cette collaboration, qui nous permettra d’élargir les opportunités de notre portefeuille de projets et de soutenir notre ambition de déposer de nouvelles demandes d’autorisation de mise sur le marché (IND) pour des ADC au cours des 12 à 24 prochains mois », a-t-il ajouté.

Aux termes financiers de l’accord, Biocytogen recevra un paiement initial et pourra prétendre à des paiements d’étape liés au développement, à la réglementation et à la commercialisation, ainsi qu’à des redevances à un chiffre bas sur les ventes nettes. Les autres modalités financières n’ont pas été divulguées. Si Whitehawk exerce son option de faire progresser tout candidat BsADC issu de la collaboration, elle détiendra les droits mondiaux et le contrôle intégral du programme associé à ces BsADC.

À propos de Biocytogen

Biocytogen (SSE : 688796 ; HKEX : 02315) est une société mondiale de biotechnologie qui mène des activités de recherche et développement dans le domaine des médicaments innovants à base d'anticorps. Fondée sur la technologie d'édition génétique, Biocytogen a mis en place une plateforme à double moteur combinant une bibliothèque d'anticorps entièrement humains et un vaste portefeuille de modèles murins humanisés, permettant une approche systématique pour accélérer la découverte et le développement de médicaments à l'échelle mondiale.

Biocytogen a développé de manière indépendante ses plateformes propriétaires RenMice® (RenMab® /RenLite® /RenNano® /RenTCR™/RenTCR mimic™), dédiées à la découverte d'anticorps monoclonaux, bispécifiques et multispécifiques entièrement humains, de conjugués anticorps-médicament bispécifiques, d'hu-VHH et d'anticorps mimétiques du TCR. La société a également créé une sous-marque, RenSuper™ Biologics, pour explorer des partenariats mondiaux autour d’une bibliothèque de plus d’un million de séquences d’anticorps entièrement humains dirigés contre plus de 1 000 cibles, prête à l’emploi. Au 31 décembre 2025, plus de 350 accords portant sur des anticorps thérapeutiques et des actifs cliniques, couvrant le codéveloppement, l’octroi de licences sortantes et les transferts, avaient été conclus à l’échelle mondiale, notamment dans le cadre de partenariats phares avec de grandes multinationales pharmaceutiques. Biocytogen a été pionnière dans la création de modèles humanisés knock-in ciblant des cibles médicamenteuses pour la recherche préclinique. Elle propose actuellement, sous sa marque BioMice™, plusieurs milliers de modèles animaux et cellulaires prêts à l’emploi, ainsi que des services de pharmacologie préclinique et d’édition génétique à des clients du monde entier. Basée à Pékin, l'entreprise dispose de succursales en Chine (à Haimen, dans la province du Jiangsu, et à Shanghai), aux États-Unis (à Boston, San Francisco et San Diego) et en Allemagne (à Heidelberg). Pour plus d’informations, veuillez consulter le site https://biocytogen.com.

À propos de Whitehawk Therapeutics

Whitehawk Therapeutics est une société d’oncologie au stade clinique qui s’appuie sur des technologies de pointe appliquées à une biologie tumorale établie afin de proposer plus efficacement des traitements anticancéreux améliorés. Son portefeuille comprend HWK-007, HWK-016 et HWK-206, des ADC conçus pour surmonter les limites de leurs prédécesseurs de première génération et apporter un bénéfice significatif aux patients atteints de cancers difficiles à traiter. Ces actifs ont été acquis sous licence auprès de WuXi Biologics dans le cadre d’un accord exclusif de développement et de commercialisation mondiale.

La plateforme ADC sous-jacente de Whitehawk repose sur CPT113, une technologie centrale associant linker et charge utile, optimisée grâce à son procédé exclusif de bioconjugaison « Carbon Bridge Cysteine Re-pairing » (CBCR), afin d’améliorer la stabilité et l’indice thérapeutique. Whitehawk a conclu avec Hangzhou DAC un accord d’option lui donnant accès à CPT113 pour une utilisation dans jusqu’à cinq programmes ADC supplémentaires. Pour plus d’informations sur la société, veuillez consulter le site www.whitehawktx.com et rejoignez-nous sur LinkedIn.

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