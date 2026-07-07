Quaise Energy recauda 134 millones de dólares en el cierre inicial de su Serie B para construir la primera planta de energía geotérmica supercaliente del mundo

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Quaise Energy, empresa líder en el desarrollo de energía geotérmica supercaliente a gran escala, anunció hoy el cierre inicial de su ronda de financiación Serie B, en la que recaudó 134 millones de dólares. La empresa espera completar próximamente la incorporación de capital adicional y financiación mediante deuda. La ronda estuvo liderada por Prelude Ventures y contó con inversiones estratégicas de JERA e Idemitsu, dos de las mayores empresas energéticas de Japón. También participaron casi todos los inversores actuales, entre ellos Safar Partners.

Los fondos de la Serie B permitirán impulsar Project Obsidian, la primera planta comercial de energía geotérmica supercaliente del mundo, además de continuar con el desarrollo y la comercialización del sistema de perforación por ondas milimétricas de Quaise para alcanzar profundidades superiores a los 5 km. Al mismo tiempo, la empresa está recaudando capital y obteniendo financiación mediante deuda a nivel de proyecto mientras avanza hacia la generación de sus primeros ingresos comerciales, respaldados por acuerdos de compra de energía con socios que aún no se han anunciado. Con esta Serie B, Quaise alcanzó un total de 230 millones de dólares recaudados hasta la fecha.

Quaise utiliza un sistema de perforación por ondas milimétricas desarrollado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para desintegrar roca mediante energía térmica a profundidades y temperaturas a las que no resulta económicamente viable acceder con métodos de perforación convencionales. Gracias a esta tecnología, Quaise tiene la capacidad única de acceder a rocas con temperaturas de entre 300 °C y 500 °C en gran parte del mundo, lo que permite desarrollar sistemas geotérmicos capaces de competir con la energía fósil y la nuclear en densidad energética, y con las energías renovables en costos.

“Nuestra ambición es abastecer al mundo con una de las fuentes de energía más prometedoras del planeta. Esta ronda nos permite pasar de una tecnología validada en campo a nuestros primeros ingresos comerciales”, afirmó Carlos Araque, director ejecutivo y presidente de Quaise Energy.

Quaise comprobó el rendimiento de su sistema de perforación por ondas milimétricas en su emplazamiento de campo en el centro de Texas, donde en 2025 logró perforar más de 100 metros de granito. Fue la primera vez que esta tecnología atravesó roca basal a escala completa en condiciones reales de campo. Actualmente, la empresa se acerca al kilómetro de profundidad en el mismo sitio, un hito que marcaría la mayor profundidad alcanzada hasta la fecha mediante perforación por ondas milimétricas y con cualquier tecnología de perforación sin contacto. Estos resultados validan la tecnología central que Quaise implementará en Project Obsidian y otros emplazamientos, al tiempo que la empresa expande significativamente las posibilidades de la energía geotérmica.

“Apoyamos a Quaise desde sus inicios porque creímos que el acceso a la roca supercaliente permitiría desarrollar la energía geotérmica a una escala sin precedentes”, afirmó Mark Cupta, director general de Prelude Ventures. “Los avances que logró el equipo en campo y el progreso actual de Project Obsidian reafirman esa convicción. Estamos orgullosos de seguir acompañando a Quaise en su evolución desde la validación de la tecnología hasta el suministro de energía limpia y confiable a la red eléctrica en prácticamente cualquier lugar del planeta”.

“La tecnología de ondas milimétricas de Quaise tiene el potencial de redefinir el alcance de la energía geotérmica al permitir el acceso al calor en profundidades y temperaturas que antes eran inalcanzables. Esta inversión refleja el compromiso de Idemitsu con soluciones energéticas de última generación capaces de contribuir al suministro de energía estable y sustentable a gran escala”, afirmó Kei Honda, director ejecutivo de la oficina de San José y vicepresidente sénior, responsable de inversiones corporativas de Idemitsu Americas Holdings Corporation.

Project Obsidian, cuya construcción ya está en marcha, se encuentra en concesiones geotérmicas federales dentro del Bosque Nacional Deschutes, en Oregón, una de las ubicaciones geotérmicas más estudiadas de Estados Unidos. El proyecto tiene potencial para alcanzar una escala de gigavatios y comenzará a suministrar energía a la red eléctrica en 2030. La energía generada contribuirá a la estabilidad de la red en todo el noroeste del Pacífico, en un contexto de aumento de la demanda y capacidad limitada de transmisión en la región.

“Como empresa energética global, JERA comprende tanto la magnitud del desafío que tenemos por delante como el enorme potencial que representa la energía geotérmica de nueva generación. La tecnología de perforación por ondas milimétricas tiene la capacidad de convertir la energía geotérmica en un verdadero recurso de carga base a nivel mundial”, afirmó Takeshi Kodama, director de JERA Ventures y socio director de JERA Co., Inc. “Esperamos trabajar junto con Quaise para avanzar en el desarrollo de esta prometedora tecnología y su modelo comercial”.

“Estamos orgullosos de ser socios y aliados de Quaise Energy. A medida que la necesidad de energía aumenta de forma exponencial en todo el mundo, en Safar creemos que la energía geotérmica tendrá un papel fundamental, y Quaise se encuentra en una posición única para revolucionar la industria”, afirmó Parinaz Motamedy, socia de Safar Partners. “Gracias a una reinvención completa del proceso de perforación y al uso de la tecnología de ondas milimétricas para acceder a profundidades y temperaturas que antes eran inalcanzables, Quaise abre nuevas posibilidades para la energía geotérmica supercaliente a escala mundial. Hemos trabajado junto al equipo desde el principio, y esta ronda representa un punto de inflexión importante en la transición de la empresa desde los avances científicos hacia los despliegues comerciales”.

La Serie B de 134 millones de dólares representa el componente inicial de capital de un programa de financiación más amplio. Hasta la fecha, Quaise cerró rondas por un total de 230 millones de dólares. Se espera que los componentes adicionales del programa de financiación, incluidos el capital y la financiación mediante deuda a nivel de proyecto, se anuncien más adelante este año.

Acerca de Quaise Energy

Quaise Energy desarrolla el potencial del calor profundo de la Tierra para generar energía limpia, confiable y de carga base a gran escala en casi cualquier lugar del mundo. Como empresa innovadora en tecnología y desarrolladora de proyectos, Quaise crea y opera soluciones basadas en energía geotérmica supercaliente ubicada a grandes profundidades bajo la superficie terrestre, lo que permite producir electricidad capaz de competir con las plantas de energía fósil y nuclear más eficientes de la actualidad. Con su tecnología de perforación por ondas milimétricas, desarrollada tras más de una década de investigación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la misión de Quaise es convertir la energía geotérmica supercaliente en un pilar del sistema energético moderno, con electricidad asequible y sin emisiones de carbono, así como verdadera independencia energética para comunidades y países de todo el mundo.

Acerca de Prelude Ventures

Prelude Ventures es una firma de capital de riesgo enfocada en soluciones climáticas que invierte y brinda apoyo a empresas emergentes en etapas iniciales con gran potencial para mitigar el cambio climático. Durante más de una década, Prelude identificó y acompañó a fundadores impulsados por un propósito y les proporcionó el capital y la experiencia necesarios para crear la próxima generación de empresas innovadoras capaces de redefinir la economía global en beneficio de las personas y el planeta. Prelude Ventures tiene sede en San Francisco. Para obtener más información, visite preludeventures.com.

Acerca de JERA

JERA es una compañía energética líder a nivel mundial y la mayor empresa de generación de energía de Japón, enfocada en brindar soluciones de vanguardia para los desafíos energéticos del mundo. Fundada en 2015, produce un tercio de la electricidad de Japón y es una de las mayores compradoras de gas natural licuado (GNL) del mundo. JERA cuenta con presencia y capacidades globales en toda la cadena de suministro energético, incluida su participación en actividades de exploración y producción de gas, proyectos de GNL, adquisición y transporte de combustibles, y generación de energía a nivel mundial. Como parte de su compromiso con una transición energética responsable, JERA tiene como objetivo alcanzar cero emisiones netas de CO₂ en sus operaciones nacionales e internacionales para 2050.

Para obtener más información, visite https://www.jera.co.jp/english.

Acerca de Idemitsu

Idemitsu Kosan Co., Ltd. es una de las principales empresas energéticas de Japón y opera en los sectores de combustibles, petroquímica, materiales de alto rendimiento, lubricantes y energías renovables. A través de Idemitsu Americas Holdings Corporation, la empresa está ampliando su presencia en Estados Unidos para impulsar la innovación, el desarrollo comercial y el apoyo operativo del Grupo Idemitsu en todo el continente americano.

Acerca de Safar Partners

Safar Partners es una plataforma de inversión para empresas en etapas iniciales y de crecimiento, con más de 1000 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM), que invierte en empresas con tecnologías protegidas por patentes surgidas de las principales universidades del mundo, incluidas MIT y Harvard. Safar se enfoca en tres sectores: tecnologías limpias y materiales avanzados, robótica y computación cuántica, y ciencias de la vida. Safar suele ser el primer inversor institucional de las empresas de su cartera, aplica la disciplina del capital privado a las inversiones de capital de riesgo y cuenta con la flexibilidad y la experiencia necesarias para acompañarlas desde sus inicios hasta su llegada al mercado. Para obtener más información sobre Safar Partners, visite https://www.safar.partners.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas aquellas relacionadas con el desempeño financiero futuro, los planes de negocio y las expectativas de la empresa. Estas declaraciones prospectivas se basan en supuestos considerados razonables por la empresa al momento de su formulación. No existe garantía de que dichas declaraciones resulten precisas, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados o implícitos en ellas debido a diversos riesgos, incertidumbres y otros factores. Se recomienda a los lectores no depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que corresponden únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y se basan en los supuestos mencionados anteriormente. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar ni revisar las declaraciones prospectivas, ya sea como consecuencia de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos, salvo que así lo exija la legislación aplicable.

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