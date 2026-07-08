Quaise Energy完成1.34億美元B輪首期募資，將建設全球首座超熱地熱能發電廠

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的公用事業級超熱地熱能開發企業Quaise Energy今日宣布，其B輪募資已完成首期籌集，募資額達1.34億美元，預計近期還將完成額外的股權和債務募資。本輪募資由Prelude Ventures領投，日本兩大能源巨擘JERA和Idemitsu進行了策略投資。包括Safar Partners在內的幾乎所有現有投資人均參與了本輪募資。

B輪募資所得資金將用於建設全球首座商業超熱地熱能發電廠——「黑曜石專案」，並繼續推進Quaise毫米波鑽井系統的開發與商業化，以實現超過5公里的鑽進深度。在公司朝著由尚未揭露的商業承購合作夥伴保障的首次創收目標邁進之際，專案級的股權和債務募資也在同步募集中。隨著B輪募資的完成，Quaise迄今為止的總募資額已達2.3億美元。

Quaise利用在麻省理工學院研發的毫米波鑽井系統，能夠在傳統鑽探技術因深度和溫度限制而不具經濟可行性的地層中燒蝕岩石。憑藉這項技術，Quaise具備在全球大多數地區觸及300-500°C高溫岩層的獨特潛力，從而能夠建設在功率密度上媲美化石燃料和核能、在成本上媲美再生能源的地熱發電系統。

Quaise Energy執行長兼總裁Carlos Araque表示：「我們的雄心是利用地球最引人注目的能源為人類文明提供動力。本輪募資將使我們從經過實地驗證的技術階段，邁向首次實現商業創收。」

Quaise已在位於德州中部的試驗場地證明了其毫米波鑽井系統的能力，於2025年在花崗岩中鑽進了100多米——這是該技術首次在現場條件下全尺寸穿透基岩。目前，該公司在同一場地的鑽進深度已接近1公里，這一里程碑將代表毫米波鑽井有史以來達到的最深穿透深度，也是任何非接觸式鑽井技術創下的最深紀錄。隨著公司大幅擴大地熱資源版圖，這些成果驗證了Quaise將在「黑曜石專案」及其他場地部署的核心技術。

Prelude Ventures董事總經理Mark Cupta表示：「從一開始我們就支援Quaise，因為我們相信，開採超熱岩層將釋放全球規模前所未見的地熱能。團隊在實地取得的成就以及他們目前在『黑曜石專案』上的建設成果印證了這一信念。我們很驕傲能繼續支援Quaise，協助他們從技術驗證階段邁向在地球幾乎任何地方以潔淨、可靠的能源為電網供電。」

Idemitsu Americas Holdings Corporation聖荷西辦事處執行負責人、資深副總裁兼企業創投負責人Kei Honda表示：「Quaise的毫米波技術可望重新定義地熱能的開發上限——觸及以前無法企及的深度和溫度的熱能。這項投資反映了Idemitsu對下一代能源解決方案的承諾，這些解決方案有助於大規模實現穩定、永續的電力供應。」

目前正在建設中的「黑曜石專案」位於奧勒岡州德舒特國家森林內的聯邦地熱租賃區，這裡是美國研究最充分的地熱區域之一。該專案具備吉瓦級的潛力，並將於2030年前向電網輸送首批電力。在該地區面臨需求上升和輸電容量受限的背景下，該專案的電力將為太平洋西北地區的電網穩定性提供支援。

JERA Ventures負責人、JERA Co., Inc.執行合夥人Takeshi Kodama表示：「身為一家全球性能源公司，JERA深知我們面臨的挑戰規模以及下一代地熱能所代表的機會規模。毫米波鑽井技術可望使地熱能成為真正的全球性基載資源。我們期待與Quaise攜手合作，共同推進這項極具前景的技術和業務的發展。」

Safar Partners合夥人Parinaz Motamedy表示：「我們為能成為Quaise Energy的合作夥伴和支持者而感到驕傲。隨著全球電力需求呈指數級成長，Safar相信地熱能將扮演關鍵角色，而Quaise在顛覆該產業方面具備獨特優勢。透過徹底重塑鑽井過程並利用毫米波技術觸及以前無法企及的深度和溫度，Quaise正在全球釋放超熱地熱能。我們從一開始就與該團隊合作，本輪募資代表公司從科學突破向商業部署轉換的重要轉折點。」

1.34億美元的B輪募資代表更廣泛資本計畫中的初始股權部分。Quaise迄今為止已募集2.3億美元。資本計畫的其他部分（包括專案級股權和債務募資）可望於今年稍晚公布。

關於Quaise Energy

Quaise Energy正在釋放地球深處的熱能，在全球幾乎任何地方大規模提供潔淨、可靠的基載能源。身為技術創新者和專案開發商，Quaise建設並營運利用地表深處超熱地熱能的解決方案，使其發電能力可與當今最高效的化石燃料和核電廠相媲美。憑藉在麻省理工學院(MIT)經過十多年研究開發出的毫米波鑽井技術，Quaise的使命是使超熱地熱能成為現代能源系統的支柱，為全球社群和國家提供經濟實惠的零碳電力和真正的能源獨立。

關於Prelude Ventures

Prelude Ventures是一家專注於氣候領域的創投公司，投資並支援在減緩氣候變遷方面最具潛力的早期新創企業。十多年來，Prelude一直在尋找以目標為導向的創辦人，並提供建立下一代具有品類定義能力的企業所需的資本和專業知識，這些企業將為人類和地球的更大福祉重塑全球經濟。Prelude Ventures總部位於舊金山，更多資訊請造訪preludeventures.com。

關於JERA

JERA是一家全球能源領軍企業，也是日本最大的發電公司，專注於為世界的能源問題提供尖端解決方案。公司成立於2015年，生產日本三分之一的電力，是全球最大的液化天然氣(LNG)買家之一。JERA擁有涵蓋整個能源供應鏈的全球影響力和實力，包括參與上游天然氣探勘與生產、LNG專案、燃料採購與運輸以及全球發電。為支援負責任的能源轉型，JERA的目標是到2050年實現其國內外業務的二氧化碳淨零排放。

更多詳情請造訪：https://www.jera.co.jp/english。

關於Idemitsu

Idemitsu Kosan Co., Ltd.是日本最大的能源公司之一，業務涵蓋燃料、石化產品、高效能材料、潤滑油和再生能源。透過Idemitsu Americas Holdings Corporation，該公司正在擴大其在美國的業務版圖，以推動創新、業務發展，並為Idemitsu Group在整個美洲地區提供營運支援。

關於Safar Partners

Safar Partners是一個早期至成長期的投資平台，資產管理規模超過10億美元，專注於投資來自全球頂尖大學（包括MIT和哈佛大學）的受專利保護的科技公司。Safar聚焦三大領域：潔淨技術與先進材料、機器人與量子技術，以及生命科學。Safar通常是其投資組合公司的第一家機構投資人，將私募股權的嚴謹性應用於創投，並具備靈活性和專業知識，支援公司從創立到商業化的全過程。如欲瞭解更多關於Safar Partners的資訊，請造訪https://www.safar.partners。

前瞻性陳述：

本新聞稿包含前瞻性陳述，包括關於公司未來財務業績、商業計畫和預期的陳述。這些前瞻性陳述依據公司在做出陳述時認為合理的假設。無法保證此類陳述將被證明準確無誤，由於各種風險、不確定性和其他因素，實際結果可能與本文明示或暗示的結果存在重大差異。請讀者注意不要過分倚賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅反映本新聞稿發表之日的情況，並以上述假設為基礎。除非適用法律可能要求，否則公司沒有義務更新或修訂任何前瞻性陳述，無論是由於新資訊、未來事件還是其他原因。

Quaise.com | LinkedIn | X | Instagram | Facebook | YouTube

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。