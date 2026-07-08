Access Advance、HEVC Advance特許プールに新たなライセンシーが続々と参加

ボストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- HEVC特許プールのトップ管理者であるAccess Advance LLCは本日、HEVC Advance特許プールの大幅な拡大を発表しました。2026年上半期だけで新たに28社がライセンス契約を締結し、HEVC技術の採用拡大が続いていることを示しています。新規ライセンシーは、家電、自動車、電気通信、産業機器、プロ向けセキュリティ機器など幅広い分野に及びます。これは、HEVCが高効率な映像圧縮技術として、多様な業界で不可欠な基盤技術となっていることを反映しています。

Access AdvanceのCEOであるPeter Moller氏は、「HEVCは現在も映像配信を支える中核技術であり、新たなライセンシーからの高い需要は、この技術が今後も長期にわたって商業的関連性を持ち続けることを示している」と述べました。また、「HEVCライセンスの採用は引き続き好調を推移しておいり、今回多くの重要な企業がプログラムに新たに参加したことを大変歓迎いたします。」とコメントしました。

特に注目されているのは、9社のビデオ監視機器関連企業が新たにHEVC Advanceプログラムへライセンシーとして参加したことです。世界有数の監視カメラメーカーであるDahua Technology、Hikvision、Univiewの3社に加え、セキュリティソフトウェアや映像システムを専門とする企業が含まれています。なかでも、Dahua Technology、Hikvision、Univiewはともに、世界の監視機器市場で大きなシェアを占めており、これらの参加はHEVC Advanceがプロ向けセキュリティ市場で存在感を大きく高めたことを意味します。また、A Paul Software Systems Pvt.Ltd.、Apec Systems Ltd.、Cupola360 Inc.、TIGERSECU, Inc.、Sanchar Link Telecom Pvt Ltd、およびWireless Tsukamoto Co., Ltd. なども参加しました。こうした幅広い企業群の参加は、HEVCが大規模な監視インフラから専門的なセキュリティ用途まで、監視業界全体における事実上の標準的な映像圧縮技術として定着していることを示しています。

2026年初頭以降、以下の企業がHEVC Advance Patent Poolのライセンス契約を締結しました。

A Paul Software American Future Technology Corp. d/b/a iBuypower Apec Systems Ltd Cupola360 Inc. CyberPower Inc Cyfrowy Polsat S.A. E-Blah LLC EARTHBRAIN Ltd. Garmin International, Inc. Guangzhou Bosma Technology Co., Ltd. Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (also a new HEVC Advance Licensor) INVERSENET Inc. JOOYI Vision (Shenzhen) Technology Co., Ltd. KIJIMA CO., LTD. Liqhtworks, Inc. Magnetar Technology Shenzhen Co., Ltd. Miharu Communications Inc. Sanchar Link Telecom Pvt Ltd STERIS Corporation TIGERSECU, Inc. UNIT.COM INC. Visteon Corporation WeTek Soluções Tecnológicas S.A. Wireless Tsukamoto Co., Ltd. Yamada Denki Co., Ltd. Yupiteru Corporation Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

今回新たにプログラムに参加するライセンシー企業の顔ぶれは、HEVCが世界のデバイス市場で幅広く採用されていることを示しています。Access Advanceはこれまでに、スマートフォン、タブレット、パーソナルコンピュータ、テレビ、セットトップボックス、ストリーミング機器、ゲーム機、カメラなど、主要な映像対応機器の大半に対してライセンス供与を進めてきました。さらに今回、監視・セキュリティ機器分野にも広がり、HEVCの利用領域が一段と拡大しています。Access Advanceでは、弊社のプログラムの詳細については、https://accessadvance.comをご参照ください。

Access Advanceについて：

Access Advance LLCは、最も重要なビデオコーデック技術の必須特許をライセンスするための特許プールの開発、運営、および管理を主導するために設立された独立したライセンス・アドミニストレータです。Access Advanceは、特許所有者と特許実施者の両方に透明性の高い効率的なライセンスメカニズムを提供します。

Access Advanceは、HEVC/H.265技術に不可欠な29,000件を超える特許のライセンス供与のためのHEVC Advance特許プール、およびVVC/H.266技術に必要不可欠な5,400件を超える特許のライセンス供与のためのVVC Advance特許プールを運営・管理しています。当社のマルチコーデックブリッジ契約は、HEVC AdvanceとVVC Advanceの両方のプールに参加しているライセンシーに対して、単一の割引ロイヤルティレート構造を適格ライセンシーに提供します。さらに、Access Advanceは、HEVC、VVC、VP9、AV1コーデックをカバーするビデオストリーミングサービスの包括的なライセンスソリューションであるVideo Distribution Patent Poolを提供しています。またAccess Advanceは、Via LAのHEVC/VVCプログラム ― 現在VCL Advance（ビデオコーデックライセンス）プログラムという名称 ― を買収しました。 詳細については、www.accessadvance.comをご参照ください。