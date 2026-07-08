Quaise Energy完成1.34亿美元B轮首期融资，将建设全球首座超热地热能发电厂

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 公用事业级超热地热能的领先开发企业Quaise Energy今日宣布，其B轮融资已完成首期募集，融资额达1.34亿美元，预计近期还将完成额外的股权和债务融资。本轮融资由Prelude Ventures领投，日本两大能源巨头JERA和Idemitsu进行了战略投资。包括Safar Partners在内的几乎所有现有投资者均参与了本轮融资。

B轮融资所得资金将用于建设全球首座商业超热地热能发电厂——“黑曜石项目”，并继续推进Quaise毫米波钻井系统的开发与商业化，以实现超过5公里的钻进深度。在公司朝着由尚未披露的商业承购合作伙伴保障的首次创收目标迈进之际，项目级的股权和债务融资也在同步筹集中。随着B轮融资的完成，Quaise迄今为止的总融资额已达2.3亿美元。

Quaise利用在麻省理工学院研发的毫米波钻井系统，能够在传统钻探技术因深度和温度限制而不具经济可行性的地层中烧蚀岩石。凭借这项技术，Quaise具备在全球大多数地区触及300-500°C高温岩层的独特潜力，从而能够建设在功率密度上媲美化石燃料和核能、在成本上媲美可再生能源的地热发电系统。

Quaise Energy首席执行官兼总裁Carlos Araque表示：“我们的雄心是利用地球最引人注目的能源为人类文明提供动力。本轮融资将使我们从经过实地验证的技术阶段，迈向首次实现商业创收。”

Quaise已在位于得克萨斯州中部的试验场地证明了其毫米波钻井系统的能力，于2025年在花岗岩中钻进了100多米——这是该技术首次在现场条件下全尺寸穿透基岩。目前，该公司在同一场地的钻进深度已接近1公里，这一里程碑将代表毫米波钻井有史以来达到的最深穿透深度，也是任何非接触式钻井技术创下的最深纪录。随着公司大幅拓展地热资源版图，这些成果验证了Quaise将在“黑曜石项目”及其他场地部署的核心技术。

Prelude Ventures董事总经理Mark Cupta表示：“从一开始我们就支持Quaise，因为我们相信，开采超热岩层将释放全球前所未有规模的地热能。团队在实地取得的成就以及他们目前在‘黑曜石项目’上的建设成果印证了这一信念。我们很自豪能继续支持Quaise，帮助他们从技术验证阶段迈向在地球几乎任何地方以清洁、可靠的能源为电网供电。”

Idemitsu Americas Holdings Corporation圣何塞办事处执行负责人、高级副总裁兼企业风险投资负责人Kei Honda表示：“Quaise的毫米波技术有望重新定义地热能的开发上限——触及以前无法企及的深度和温度的热能。这项投资反映了Idemitsu对下一代能源解决方案的承诺，这些解决方案有助于大规模实现稳定、可持续的电力供应。”

目前正在建设中的“黑曜石项目”位于俄勒冈州德舒特国家森林内的联邦地热租赁区，这里是美国研究最充分的地热区域之一。该项目具备吉瓦级的潜力，并将于2030年前向电网输送首批电力。在该地区面临需求上升和输电容量受限的背景下，该项目的电力将为太平洋西北地区的电网稳定性提供支持。

JERA Ventures负责人、JERA Co., Inc.管理合伙人Takeshi Kodama表示：“作为一家全球性能源公司，JERA深知我们面临的挑战规模以及下一代地热能所代表的机遇规模。毫米波钻井技术有望使地热能成为真正的全球性基荷资源。我们期待与Quaise携手合作，共同推进这项极具前景的技术和业务的发展。”

Safar Partners合伙人Parinaz Motamedy表示：“我们为能成为Quaise Energy的合作伙伴和支持者而感到自豪。随着全球电力需求呈指数级增长，Safar相信地热能将发挥关键作用，而Quaise在颠覆该行业方面具备独特优势。通过彻底重塑钻井过程并利用毫米波技术触及以前无法企及的深度和温度，Quaise正在全球范围内释放超热地热能。我们从一开始就与该团队合作，本轮融资标志着公司从科学突破向商业部署过渡的重要转折点。”

1.34亿美元的B轮融资代表了更广泛资本计划中的初始股权部分。Quaise迄今为止已筹集2.3亿美元。资本计划的其他部分（包括项目级股权和债务融资）预计将于今年晚些时候公布。

关于Quaise Energy

Quaise Energy正在释放地球深处的热能，在全球几乎任何地方大规模提供清洁、可靠的基荷能源。作为技术创新者和项目开发商，Quaise建设并运营利用地表深处超热地热能的解决方案，使其发电能力可与当今最高效的化石燃料和核电厂相媲美。凭借在麻省理工学院(MIT)经过十多年研究开发出的毫米波钻井技术，Quaise的使命是使超热地热能成为现代能源系统的支柱，为全球社区和国家提供经济实惠的零碳电力和真正的能源独立。

关于Prelude Ventures

Prelude Ventures是一家专注于气候领域的风险投资公司，投资并支持在减缓气候变化方面最具潜力的早期初创企业。十多年来，Prelude一直在寻找以目标为导向的创始人，并提供建立下一代具有品类定义能力的企业所需的资本和专业知识，这些企业将为人类和地球的更大福祉重塑全球经济。Prelude Ventures总部位于旧金山，更多信息请访问preludeventures.com。

关于JERA

JERA是一家全球能源领军企业，也是日本最大的发电公司，专注于为世界的能源问题提供前沿解决方案。公司成立于2015年，生产日本三分之一的电力，是全球最大的液化天然气(LNG)买家之一。JERA拥有涵盖整个能源供应链的全球影响力和实力，包括参与上游天然气勘探与生产、LNG项目、燃料采购与运输以及全球发电。为支持负责任的能源转型，JERA的目标是到2050年实现其国内外业务的二氧化碳净零排放。

更多详情请访问：https://www.jera.co.jp/english。

关于Idemitsu

Idemitsu Kosan Co., Ltd.是日本最大的能源公司之一，业务涵盖燃料、石化产品、高性能材料、润滑油和可再生能源。通过Idemitsu Americas Holdings Corporation，该公司正在扩大其在美国的业务版图，以推动创新、业务发展，并为Idemitsu Group在整个美洲地区提供运营支持。

关于Safar Partners

Safar Partners是一个早期至成长期的投资平台，资产管理规模超过10亿美元，专注于投资来自全球顶尖大学（包括MIT和哈佛大学）的受专利保护的技术公司。Safar聚焦三大领域：清洁技术与先进材料、机器人与量子技术，以及生命科学。Safar通常是其投资组合公司的首家机构投资者，将私募股权的严谨性应用于风险投资，并具备灵活性和专业知识，支持公司从创立到商业化的全过程。如需了解更多关于Safar Partners的信息，请访问https://www.safar.partners。

前瞻性陈述：

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