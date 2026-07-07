Andersen Global新增合作法律事務所Abcoo Law Firm

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global透過合作法律事務所Abcoo Law Firm進一步鞏固其在土耳其的業務布局，透過新增法律服務能力，強化該機構在土耳其的現有業務平台。

Abcoo成立於2014年，為本地及國際客戶提供廣泛的法律服務，在公司與購併、房地產與建築、爭議解決、勞動法、法規遵循、銀行與金融、競爭法及智慧財產權法等領域擁有豐富的經驗。該法律事務所屢獲The Legal 500等國際知名出版品的肯定，被評為頂尖及一流法律事務所。Abcoo為房地產與建築、零售、紡織、化妝品、汽車、物流、化工、IT、能源、醫療保健、製造業及金融服務等眾多產業的企業提供策略性法律指導和以商業為導向的解決方案。

Abcoo的資深合夥人表示：「我們始終專注於瞭解每位客戶的目標，並提供務實、以商業為導向的法律解決方案，以支援其實現長期成功。與Andersen Global的合作使我們能夠進一步擴大國際業務版圖，同時繼續在日益複雜的法律和監管環境中提供回應迅速、以解決方案為導向的服務。」

Andersen Global全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Abcoo在廣泛的法律和商業事務方面擁有豐富的經驗，而這些事務對於展開國際營運的企業而言正變得日益重要。他們的加入提升了我們憑藉深厚的在地知識，以高度協同的法律服務為土耳其全國乃至更廣泛地區的客戶提供支援的能力。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過5萬名專業人員，透過其成員公司及合作公司在1000多個據點經營業務。

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