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Biocytogen e Whitehawk Therapeutics sottoscrivono una collaborazione globale orientata allo sviluppo di ADC basati su anticorpi bispecifici

BOSTON e MORRISTOWN, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen (SSE: 688796; HKEX: 02315) e Whitehawk Therapeutics, Inc. ("Whitehawk", Nasdaq: WHWK) oggi hanno annunciato una collaborazione globale mirata allo sviluppo di anticorpi farmaco-coniugati bispecifici (BsADC). Biocytogen fornirà l'accesso a un numero massimo di cinque anticorpi bispecifici tramite la sua piattaforma proprietaria RenLite®, mentre Whitehawk ne effettuerà la valutazione in combinazione con le tecnologie della propria piattaforma linker-payload per ADC; Whitehawk potrà quindi proseguire con lo sviluppo di qualsiasi candidato BsADC come parte della propria pipeline.

Basata su un design comune della catena leggera, la piattaforma RenLite® supporta la scoperta, lo screening e l'ottimizzazione di anticorpi bispecifici totalmente umani su diverse combinazioni target, riducendo al contempo il rischio di errato accoppiamento della catena leggera e fornendo una solida base molecolare per il successivo sviluppo di BsADC.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Industry:

Biocytogen

SHH:688796
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