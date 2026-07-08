Access Advance 欢迎新被许可方加入 HEVC Advance 专利池

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的HEVC 专利池的管理机构 Access Advance LLC 今天宣布， HEVC Advance 专利池的规模大幅扩大，28 家公司在 2026 年上半年签署了许可。新被许可方涵盖消费电子、汽车、电信、工业技术以及专业安防等领域，这反映出 HEVC 已成为众多行业中的基础视频技术。

“HEVC仍然是现代视频传输的基石，我们从新被许可方那里获得的需求反馈表明了这项技术在商业上的长期重要性。”Access Advance首席执行官Peter Moller说。“HEVC的许可业务一直表现强劲，我们很高兴欢迎一些重要的新参与者加入该项目。”

值得注意的是，有九家视频监控设备制造商作为被许可方加入了 HEVC Advance 专利池，其中包括全球三大监控摄像设备制造商，以及专门从事安全软件和成像系统开发的公司。海康威视、大华科技和宇视科技三家公司共同占据了全球监控摄像设备出货量的很大份额，这些公司的参与本身就标志着HEVC Advance专利池在专业安全市场中的显著扩展。其它新增被许可方还包括A Paul Software Systems Pvt. Ltd.、Apec Systems Ltd.、Cupola360 Inc.、TIGERSECU， Inc.、Sanchar Link Telecom Pvt Ltd 和 Wireless Tsukamoto Co.， Ltd. 。被许可方群体的行业覆盖广度充分印证了HEVC已成为监控行业普遍采纳的核心视频压缩标准，其应用已全面延伸至大规模安防基础设施部署及各类专业化安全解决方案。

自 2026 年初以来，以下公司已签署 HEVC Advance 专利池许可：

A Paul Software American Future Technology Corp. d/b/a iBuypower Apec Systems Ltd Cupola360 Inc. CyberPower Inc Cyfrowy Polsat S.A. E-Blah LLC EARTHBRAIN Ltd. Garmin International, Inc. Guangzhou Bosma Technology Co., Ltd. Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (also a new HEVC Advance Licensor) INVERSENET Inc. JOOYI Vision (Shenzhen) Technology Co., Ltd. KIJIMA CO., LTD. Liqhtworks, Inc. Magnetar Technology Shenzhen Co., Ltd. Miharu Communications Inc. Sanchar Link Telecom Pvt Ltd STERIS Corporation TIGERSECU, Inc. UNIT.COM INC. Visteon Corporation WeTek Soluções Tecnológicas S.A. Wireless Tsukamoto Co., Ltd. Yamada Denki Co., Ltd. Yupiteru Corporation Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

加入该计划的新被许可方的多样性反映了 HEVC 在全球设备市场被广泛采用的情况。Access Advance 已成功许可智能手机、平板电脑、个人电脑、电视机、机顶盒、流媒体设备、游戏机、摄像头和现在的视频监控设备等绝大多数具有视频功能的主要设备类别。Access Advance 邀请尚未获得许可的实施者联系我们，以了解有关我们项目的更多信息：https://accessadvance.com。

关于 Access Advance：

Access Advance LLC 是一家独立的许可管理公司，旨在领导专利池的开发、管理和运营，以许可最重要的视频编解码器技术的基本专利。Access Advance 为专利权人和专利实施者提供了透明、高效的许可机制。

Access Advance 负责管理和运营 HEVC Advance 专利池，为超过两万九千件 HEVC/H.265 技术标准必要专利（SEP）提供专利许可；同时管理和运营 VVC Advance 专利池，为超过 五千四百件 VVC/H.266 技术标准必要专利（SEP）提供专利许可。公司的多编解码器桥接协议为参与 HEVC Advance 和 VVC Advance 池的被许可方提供单一专利费结构。此外，Access Advance 还提供视频分发专利池，这是一个全面的视频流服务许可解决方案，涵盖 HEVC、VVC、VP9 和 AV1 编解码器。Access Advance 还收购了 Via LA 的 HEVC/VVC专利池管理机构，现名为 VCL Advance（视频编解码器许可）计划。有关更多信息，请访问：www.accessadvance.com。