Access Advance accueille une vague de nouveaux détenteurs de licence au sein du HEVC Advance Patent Pool

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC, principal gestionnaire de pools de brevets HEVC, a annoncé aujourd’hui une expansion significative du HEVC Advance Patent Pool, avec 28 entreprises ayant signé des contrats de licence au cours du premier semestre 2026. Ces nouveaux titulaires de licence proviennent des secteurs de l’électronique grand public, de l’automobile, des télécommunications, des technologies industrielles et de la sécurité professionnelle, ce qui reflète l’étendue des secteurs dans lesquels le HEVC est devenu une technologie vidéo fondamentale.

« Le HEVC reste la pierre angulaire de la diffusion vidéo moderne, et la demande que nous constatons de la part de ces nouveaux titulaires de licence témoigne de la pertinence commerciale à long terme de cette technologie », déclare Peter Moller, directeur général d’Access Advance. « L’activité de concession de licences HEVC est restée soutenue, et nous sommes ravis d’accueillir plusieurs nouveaux participants de premier plan au sein du programme. »

Il convient de noter que neuf fabricants d’équipements de vidéosurveillance ont rejoint le programme HEVC Advance en tant que titulaires de licence, parmi lesquels figurent trois des plus grands fabricants mondiaux d’équipements de vidéosurveillance ainsi que des développeurs spécialisés dans les logiciels de sécurité et les systèmes d’imagerie. Dahua Technology, Hikvision et Uniview représentent à eux trois une part significative des livraisons mondiales d’équipements de surveillance, et leur participation à elle seule marque une expansion significative de HEVC Advance sur le marché de la sécurité professionnelle. Viennent compléter ce groupe A Paul Software Systems Pvt. Ltd., Apec Systems Ltd., Cupola360 Inc., TIGERSECU, Inc., Sanchar Link Telecom Pvt Ltd et Wireless Tsukamoto Co., Ltd. La diversité de ce groupe témoigne de la place prépondérante qu’occupe désormais le HEVC en tant que norme de compression vidéo de référence dans l’ensemble du secteur de la vidéosurveillance, qu’il s’agisse de déploiements d’infrastructures à grande échelle ou d’applications de sécurité spécialisées.

Les entreprises suivantes ont signé des licences du HEVC Advance Patent Pool depuis le début de l’année 2026 :

A Paul Software American Future Technology Corp. d/b/a iBuypower Apec Systems Ltd Cupola360 Inc. CyberPower Inc Cyfrowy Polsat S.A. E-Blah LLC EARTHBRAIN Ltd. Garmin International, Inc. Guangzhou Bosma Technology Co., Ltd. Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (qui est également un nouveau concédant de licence HEVC Advance) INVERSENET Inc. JOOYI Vision (Shenzhen) Technology Co., Ltd. KIJIMA CO., LTD. Liqhtworks, Inc. Magnetar Technology Shenzhen Co., Ltd. Miharu Communications Inc. Sanchar Link Telecom Pvt Ltd STERIS Corporation TIGERSECU, Inc. UNIT.COM INC. Visteon Corporation WeTek Soluções Tecnológicas S.A. Wireless Tsukamoto Co., Ltd. Yamada Denki Co., Ltd. Yupiteru Corporation Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

La diversité des nouveaux titulaires de licence rejoignant le programme témoigne de l’ampleur de l’adoption du HEVC sur le marché mondial des appareils. Access Advance a réussi à octroyer des licences pour la grande majorité des principales catégories d’appareils vidéo, notamment les smartphones, les tablettes, les ordinateurs personnels, les téléviseurs, les décodeurs, les appareils de streaming, les consoles de jeux, les appareils photo et, désormais, les équipements de vidéosurveillance. Access Advance invite les développeurs qui ne disposent pas encore de licence à nous contacter pour en savoir plus sur nos programmes : https://accessadvance.com.

À propos d’Access Advance :

Access Advance LLC est une société indépendante d’administration de licences créée pour diriger le développement, l’administration et la gestion de pools de brevets pour l’octroi de licences de brevets essentiels des technologies de codec vidéo les plus importantes. Access Advance fournit un mécanisme de licence transparent et efficace pour les titulaires de brevets et les implémenteurs de brevets.

Access Advance gère et administre le HEVC Advance Patent Pool pour l’octroi de licences sur plus de 29 000 brevets essentiels à la technologie HEVC/H.265 et le VVC Advance Patent Pool pour l’octroi de licences sur plus de 5 400 brevets essentiels à la technologie VVC/H.266. Le Multi-Codec Bridging Agreement de la société offre aux titulaires de licence éligibles une structure de redevances unique à taux réduit pour les titulaires de licence participant à la fois aux pools HEVC Advance et VVC Advance. En outre, Access Advance propose le Video Distribution Patent Pool, une solution complète de licence pour les services de streaming vidéo couvrant les codecs HEVC, VVC, VP9 et AV1. Access Advance a également acquis l’administrateur du pool de brevets HEVC/VVC de Via LA, désormais appelé programme VCL Advance (Video Codec Licensing). Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.accessadvance.com.

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