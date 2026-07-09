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Altasciences e Evidence Matters promuovono lo sviluppo di farmaci basato sull'AI con innovazione nell'automazione non clinica

LAVAL, Québec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences, un'organizzazione totalmente integrata per lo sviluppo di farmaci nelle fasi iniziali, e Evidence Matters, un pioniere nella scienza dei dati forniti da trial clinici, sono liete di annunciare il successo di un proof-of-concept (POC) di RegulatoryFlow (“RegFlow”), dopo l'annuncio della collaborazione strategica delle aziende nell'agosto 2025. Il POC ha dimostrato fino a che punto l'efficienza guidata dall'intelligenza artificiale possa estendersi dalla redazione dei referti clinici ai flussi di lavoro non clinici, segnando un notevole passo avanti nell'accelerazione dei tempi di sviluppo dei farmaci.

Partendo da risultati comprovati nella redazione clinica, dove la collaborazione ha raggiunto la stesura della prima bozza dei rapporti sugli studi clinici (CSR), i team ora sono riusciti ad applicare funzionalità simili di intelligenza artificiale ai dati non clinici attraverso un'analisi sintattica di alta qualità dei set di dati grezzi e SEND nell'ambito di un proof-of-concept.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Julie-Ann Cabana
Altasciences
media@altasciences.com

Industry:

Altasciences

Details
Headquarters: Laval, Canada
CEO: Chris Perkin
Employees: 2,000+
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanItalian (Summary)Dutch (Summary)

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