Biocytogen y Whitehawk Therapeutics firman un acuerdo de colaboración internacional para el desarrollo de anticuerpos bispecíficos ADC

BOSTON Y MORRISTOWN, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen (SSE: 688796; HKEX: 02315) y Whitehawk Therapeutics, Inc. («Whitehawk», Nasdaq: WHWK) han anunciado hoy una colaboración internacional para desarrollar conjugados de anticuerpos bispecíficos (BsADC). Biocytogen proporcionará acceso a un máximo de cinco anticuerpos biespecíficos utilizando su plataforma patentada RenLite®, y Whitehawk los evaluará en combinación con sus tecnologías de plataforma de enlazadores y cargas activas para ADC. A continuación, Whitehawk tendrá la opción de incorporar a su cartera de productos cualquier candidato a BsADC resultante.

Basado en un diseño común de cadenas ligeras, RenLite® facilita la detección, selección y optimización de anticuerpos biespecíficos totalmente humanos para diversas combinaciones de dianas, al tiempo que reduce el riesgo de emparejamiento erróneo de las cadenas ligeras y proporciona una base molecular sólida para el posterior desarrollo de BsADC.

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