-

Biocytogen y Whitehawk Therapeutics firman un acuerdo de colaboración internacional para el desarrollo de anticuerpos bispecíficos ADC

BOSTON Y MORRISTOWN, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen (SSE: 688796; HKEX: 02315) y Whitehawk Therapeutics, Inc. («Whitehawk», Nasdaq: WHWK) han anunciado hoy una colaboración internacional para desarrollar conjugados de anticuerpos bispecíficos (BsADC). Biocytogen proporcionará acceso a un máximo de cinco anticuerpos biespecíficos utilizando su plataforma patentada RenLite®, y Whitehawk los evaluará en combinación con sus tecnologías de plataforma de enlazadores y cargas activas para ADC. A continuación, Whitehawk tendrá la opción de incorporar a su cartera de productos cualquier candidato a BsADC resultante.

Basado en un diseño común de cadenas ligeras, RenLite® facilita la detección, selección y optimización de anticuerpos biespecíficos totalmente humanos para diversas combinaciones de dianas, al tiempo que reduce el riesgo de emparejamiento erróneo de las cadenas ligeras y proporciona una base molecular sólida para el posterior desarrollo de BsADC.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Biocytogen Contacts
Recursos y plataformas de anticuerpos: BD-Licensing@biocytogen.com
Medios de comunicación: pr@biocytogen.com.cn

Contacto de Whitehawk
IR@whitehawktx.com

Industry:

Biocytogen

SHH:688796
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Biocytogen Contacts
Recursos y plataformas de anticuerpos: BD-Licensing@biocytogen.com
Medios de comunicación: pr@biocytogen.com.cn

Contacto de Whitehawk
IR@whitehawktx.com

More News From Biocytogen

Resumen: Un tribunal da la razón a Biocytogen en el caso de RenNano®, en una disputa por una patente que marca un antes y un después frente a Harbour

PEKÍN--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. («Biocytogen», SSE: 688796; HKEX: 02315) ha anunciado hoy que ha recibido una sentencia civil en primera instancia del Tribunal de propiedad intelectual de Shanghái. El tribunal dictaminó que Biocytogen no infringió los derechos de patente pertinentes reclamados por la parte demandante, Harbour Antibodies BV («Harbour»), y condenó a la parte demandante a asumir los costes del litigio. La sentencia supone un importante result...

Resumen: Biocytogen obtiene la acreditación completa de AAALAC y consolida su liderazgo en investigación traslacional y descubrimiento de fármacos

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--En el día de hoy, Biocytogen anunció que su centro de investigación de Boston ha obtenido la acreditación completa de AAALAC International, una organización reconocida a nivel mundial por promover la excelencia en el cuidado y uso de animales de laboratorio. Esta acreditación pone de manifiesto el firme compromiso de Biocytogen con la adopción de los más altos estándares para garantizar el bienestar animal, la integridad científica y alcanzar la excelencia operativa en...

Resumen: Biocytogen presenta RenSuper™, una plataforma impulsada por IA, y la primera infraestructura totalmente automatizada del sector para el descubrimiento de anticuerpos

PEKÍN--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen anunció hoy el lanzamiento de RenSuper Workstation, una plataforma de nueva generación impulsada por IA que ofrece acceso inmediato a una amplia biblioteca de secuencias terapéuticas totalmente humanas validadas de forma experimental. La empresa también presentó el RenSuper High-Throughput Antibody Manufacturing Automation Center, una infraestructura completamente automatizada diseñada para acelerar los procesos de validación y producción. Basada en las plataf...
Back to Newsroom