Partnerschaft zwischen HTEC und Embotech skaliert Lösungsbereitstellung für autonomes Fahren in der industriellen Logistik

PALO ALTO, Kalifornien & ZÜRICH--(BUSINESS WIRE)--HTEC, ein weltweit tätiges Technologie- und KI-Engineeringunternehmen mit Hauptsitz im Silicon Valley, und Embotech, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich sicherheitszertifizierter Lösungen für autonomes Fahren gemäß Level 4 für die industrielle Logistik, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, in deren Rahmen die Bereitstellung der Lösungen für autonomes Fahren von Embotech für Fahrzeugplattformen, Kundenprogramme und Industriestandorte skaliert werden soll.

Die Partnerschaft ergibt sich zu einem Zeitpunkt, zu dem die bewährten Lösungen für autonomes Fahren von Embotech zunehmend für Fahrzeugplattformen und Industriestandorte implementiert werden. In dieser Phase ist die effiziente Skalierung der Bereitstellungen genauso wichtig wie die Förderung der Technologie selbst.

Im Rahmen der Vereinbarung bietet HTEC Engineering-Kapazität und Expertise in Onboard-Software, Fahrzeugintegration, Konnektivität und Systemvalidierung, damit Embotech Lösungen für autonomes Fahren in einem größeren Maßstab liefern und gleichzeitig die volle Kontrolle über seine Autonomieplattform, zertifizierte Sicherheitsarchitektur und Produkt-Roadmap behalten kann. Für OEMs, Logistikanbieter und Betreiber von Logistikhöfen führt dies zu schnelleren Einführungen an mehreren Standorten und auf verschiedenen Fahrzeugplattformen.

Die Autonomielösungen von Embotech werden bereits rund um die Uhr in Fabriken, Logistikzentren und Häfen eingesetzt, wo sich täglich mehr als 2.500 Fahrzeuge autonom bewegen. Die von TÜV SÜD zertifizierte Plattform Level 4 des Unternehmens kombiniert KI-gestützte Wahrnehmung, Vorhersage und Bewegungsplanung mit unabhängig zertifizierten Sicherheitssystemen, die sowohl fahrzeugbasierte als auch infrastrukturbasierte autonome Vorgänge in der industriellen Logistik unterstützen.

„Unsere physische KI-gestützte Autonomietechnologie wird bereits rund um die Uhr in Kundenumgebungen eingesetzt, und der Bedarf an autonomen Lösungen Level 4 steigt in der industriellen Logistik weiter an“, sagte Andreas Kyrtatos, CEO von Embotech. „HTEC bringt uns die erforderlichen Engineering-Kenntnisse, um Bereitstellungen schneller und einfacher für verschiedene Fahrzeugplattformen und mehrere Standorte zu skalieren.“

„Die Skalierung der Autonomie in realen Fahrzeugumgebungen erfordert neben Innovation auch industrielle Ausführung“, sagte Darko Todorovic, CTO von HTEC. „HTEC hat umfassende Kenntnisse in integrierten Systemen und OEM-Integration, um die Autonomieplattform von Embotech auf mehreren Fahrzeugplattformen bereitzustellen. Zusammen mit Embotech ermöglichen wir eine zuverlässige Leistung autonomer Systeme in Flotten, auf Plattformen und an Standorten, die sich durch komplexe Bedingungen auszeichnen.“

Über Embotech

Embotech ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich sicherheitszertifizierte Lösungen für autonomes Fahren gemäß Level 4 für industrielle Logistik und das erste Unternehmen weltweit, das mehrere TÜV-zertifizierte Lösungen Level 4 besitzt. Seine beiden zertifizierten Lösungen – Automated Vehicle Marshalling (AVM) und Autonomous Tractor Solution (ATS) – basieren auf einer gemeinsamen Autonomieplattform und werden in Automobilwerken, Fahrzeugvertriebszentren, Häfen und Logistikhöfen bereitgestellt, wo sie die Sicherheit, Produktivität, Resilienz und Nachhaltigkeit von Logistikoperationen verbessern.

Autonome Logistik. Darauf ausgelegt, Ergebnisse zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter embotech.com.

Über HTEC

HTEC Group Inc. ist ein weltweit tätiges Technologie- und Engineeringunternehmen mit Hauptsitz im Silicon Valley, das KI-basierte Full-Stack-Lösungen bereitstellt, mit denen Unternehmen systematisch von der Strategie bis zur Produktion gelangen. Durch erstklassige Ingenieure mit Kompetenzen in den Bereichen digitale Strategie, Design und Wachstum unterstützt HTEC den gesamten Produktlebenszyklus – von der Ideenfindung bis zur Umsetzung.

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Anwendung von KI und maschinellem Lernen in Unternehmensumgebungen verfügt HTEC über fundiertes Fachwissen über den gesamten Technologie-Stack hinweg – vom Chip bis zur Anwendung, einschließlich Data Engineering, Modelloptimierung und Entwicklung von KI-Anwendungen. So wird sichergestellt, dass neue Technologien zu einem messbaren ROI, skalierbarem Wachstum und nachhaltigen geschäftlichen Ergebnissen führen. HTEC überwindet die Lücke zwischen Vision und Umsetzung und hilft so weltweit führenden Unternehmen dabei, neue Möglichkeiten zu finden – und diese in großem Maßstab umzusetzen.

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