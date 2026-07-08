Access Advance amplía el HEVC Advance Patent Pool con la incorporación de nuevos licenciatarios

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC, empresa líder en la administración de consorcios de patentes HEVC, ha anunciado hoy una importante expansión del HEVC Advance Patent Pool tras la incorporación de 28 empresas durante el primer semestre de 2026. Los nuevos licenciatarios pertenecen a sectores como la electrónica de consumo, la automoción, las telecomunicaciones, la tecnología industrial y la seguridad profesional, lo que demuestra la importancia de HEVC como tecnología de vídeo clave en numerosas industrias.

«HEVC mantiene un papel fundamental en la distribución moderna de vídeo, y el interés de los nuevos licenciatarios confirma la relevancia comercial a largo plazo de esta tecnología», afirmó Peter Moller, director ejecutivo de Access Advance. «La actividad de concesión de licencias HEVC mantiene su solidez a lo largo del tiempo, y nos complace dar la bienvenida al programa a varios participantes clave».

En particular, nueve fabricantes de equipos de videovigilancia se han incorporado al programa HEVC Advance como licenciatarios, entre ellos tres de los mayores fabricantes mundiales del sector, además de desarrolladores especializados de software de seguridad y sistemas de imagen. Dahua Technology, Hikvision y Uniview representan conjuntamente una parte significativa de los envíos mundiales de equipos de vigilancia, y su participación supone un importante avance para HEVC Advance en el mercado de la seguridad profesional. Completan este grupo A Paul Software Systems Pvt. Ltd., Apec Systems Ltd., Cupola360 Inc., TIGERSECU, Inc., Sanchar Link Telecom Pvt Ltd y Wireless Tsukamoto Co., Ltd. La diversidad de este grupo demuestra la consolidación de HEVC como estándar de compresión de vídeo de referencia en la industria de la vigilancia, desde despliegues de infraestructura a gran escala hasta aplicaciones de seguridad especializadas.

Las siguientes empresas han firmado acuerdos de licencia del HEVC Advance Patent Pool desde principios de 2026:

A Paul Software American Future Technology Corp. d/b/a iBuypower Apec Systems Ltd Cupola360 Inc. CyberPower Inc Cyfrowy Polsat S.A. E-Blah LLC EARTHBRAIN Ltd. Garmin International, Inc. Guangzhou Bosma Technology Co., Ltd. Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (también nuevo licenciante de HEVC Advance) INVERSENET Inc. JOOYI Vision (Shenzhen) Technology Co., Ltd. KIJIMA CO., LTD. Liqhtworks, Inc. Magnetar Technology Shenzhen Co., Ltd. Miharu Communications Inc. Sanchar Link Telecom Pvt Ltd STERIS Corporation TIGERSECU, Inc. UNIT.COM INC. Visteon Corporation WeTek Soluções Tecnológicas S.A. Wireless Tsukamoto Co., Ltd. Yamada Denki Co., Ltd. Yupiteru Corporation Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

La diversidad de empresas que se han sumado al programa demuestra el alto nivel de adopción de HEVC en el mercado mundial de dispositivos. Access Advance ha logrado conceder licencias para la gran mayoría de las principales categorías de dispositivos compatibles con vídeo, como teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores personales, televisores, descodificadores, dispositivos de transmisión, videoconsolas, cámaras y, ahora, equipos de videovigilancia. Access Advance anima a los implementadores que aún no disponen de licencia a ponerse en contacto con la empresa para obtener más información sobre sus programas: https://accessadvance.com.

Acerca de Access Advance:

Access Advance LLC es una empresa independiente de administración de licencias fundada para liderar el desarrollo, la administración y la gestión de los consorcios de patentes para conceder las licencias de patentes esenciales de las tecnologías de códecs de vídeo más importantes. Access Advance opera con un mecanismo de licencia transparente y eficiente tanto para los propietarios como para los implementadores de las patentes.

Access Advance administra el HEVC Advance Patent Pool, que concede licencias sobre más de 29 000 patentes esenciales para HEVC/H.265, y el VVC Advance Patent Pool, con más de 5400 patentes esenciales para VVC/H.266. El Multi-Codec Bridging Agreement ofrece a los licenciatarios que cumplan los requisitos una estructura unificada de regalías con tarifas reducidas para quienes participan tanto en el HEVC Advance Patent Pool como en el VVC Advance Patent Pool. Además, Access Advance ofrece el Video Distribution Patent Pool, una solución integral de licencias para servicios de transmisión de vídeo que abarca los códecs HEVC, VVC, VP9 y AV1. Asimismo, adquirió la empresa que administraba el consorcio de patentes HEVC/VVC de Via LA, que actualmente opera bajo el nombre de VCL Advance (Video Codec Licensing). Para obtener más información, visite www.accessadvance.com.

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