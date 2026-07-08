Andersen Global nimmt die Partnerkanzlei Abcoo Law Firm in sein Netzwerk auf

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global stärkt seine Präsenz in der Türkei durch die Zusammenarbeit mit der Kanzlei Abcoo Law Firm und erweitert damit die bestehende Plattform der Organisation in diesem Land um weitere juristische Kompetenzen.

Die im Jahr 2014 gegründete Kanzlei Abcoo berät lokale und internationale Mandanten in einem breiten Spektrum an Rechtsdienstleistungen und verfügt über Erfahrung in den Bereichen Gesellschaftsrecht und M&A, Immobilien- und Baurecht, Streitbeilegung, Arbeitsrecht, Compliance, Bank- und Finanzrecht sowie Wettbewerbs- und Urheberrecht. Die Kanzlei wird von internationalen Publikationen, darunter The Legal 500, regelmäßig als erstklassige und führende Kanzlei anerkannt. Abcoo unterstützt Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen, darunter Immobilien und Bauwesen, Einzelhandel, Textilindustrie, Kosmetik, Automobilindustrie, Logistik, Chemie, IT, Energie, Gesundheitswesen, Fertigung und Finanzdienstleistungen, und bietet strategische rechtliche Beratung sowie wirtschaftlich ausgerichtete Lösungen.

„Unser Fokus lag schon immer darauf, die Ziele jedes einzelnen Mandanten zu verstehen und praktische, wirtschaftlich orientierte rechtliche Lösungen anzubieten, die den langfristigen Erfolg fördern“, erklärten die Seniorpartner von Abcoo. „Die Zusammenarbeit mit Andersen Global ermöglicht es uns, unsere internationale Reichweite weiter auszubauen und gleichzeitig in einem zunehmend komplexen rechtlichen und regulatorischen Umfeld weiterhin einen reaktionsschnellen, lösungsorientierten Service zu bieten.“

„Abcoo verfügt über umfangreiche Erfahrung in einem breiten Spektrum rechtlicher und wirtschaftlicher Belange, die für international tätige Unternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnen“, erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Durch ihre Ergänzung können wir unsere Mandanten im ganzen Land und in der gesamten Region noch besser mit koordinierten Rechtsdienstleistungen unterstützen, die auf fundierten lokalen Kenntnissen basieren.“

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 50.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.