バイオサイトジェンとホワイトホーク・セラピューティクス、二重特異性抗体ADC開発のためのグローバル提携に合意

ボストン＆米ニュージャージー州モリスタウン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- バイオサイトジェン（上海証券取引所：688796、香港証券取引所：02315）とホワイトホーク・セラピューティクス（「ホワイトホーク」、ナスダック：WHWK）は、二重特異性抗体薬物複合体（BsADC）の開発に向け、グローバル提携に合意したことを発表しました。バイオサイトジェンは、独自のRenLite®プラットフォームを駆使して最大5種類の二重特異性抗体へのアクセスを提供し、ホワイトホークはこれらを自社のADCリンカー ペイロードプラットフォーム技術と組み合わせて評価を行います。ホワイトホークには、得られた二重特異性抗体薬物複合体（BsADC）候補を自社のパイプラインの一部として開発を進めるオプションがあります。

共通の軽鎖設計に基づくRenLite®は、多様な標的組み合わせにおける完全ヒト二重特異性抗体の発見、スクリーニング、最適化を支援すると同時に、軽鎖のミスペアリングのリスクを低減し、その後のBsADC開発を可能にする強固な分子基盤を提供します。バイオサイトジェンとホワイトホークの相補的な能力を組み合わせることで、この提携は、異なる標的プロファイルと治療可能性を持つBsADC候補を特定することを目指します。

「ホワイトホークは、ADC技術と腫瘍薬開発において確固たる専門知識を確立しています」と、バイオサイトジェンの社長兼CEOである沈月雷（ユエレイ・シェン）は、「今回の提携により、バイオサイトジェンの完全ヒト二重特異性抗体のADC開発における応用範囲がさらに拡大します。当社は、高品質な抗体分子と統合型研究能力を提供することで、複数のプログラムの効率的な推進を支援し、差別化された治療候補を特定し、最終的にはがん患者に新たな治療法を提供できることを期待しています」と述べています。

ホワイトホーク・セラピューティクスのCEOであるデイブ・レノンは、「二重特異性抗体は、標的戦略を拡大する上で有望なアプローチであり、バイオサイトジェンの確立されたプラットフォームは、当社のADCプラットフォームと組み合わせることで、この手法を探求するための強固な枠組みを提供します。この提携によって、パイプラインの機会が拡大し、今後12～24か月以内に新たなADCのIND申請を実現するという当社の目標が実現することに、大きな期待を寄せています」と述べています。

本合意の財務条件に基づき、バイオサイトジェンは前払い金を受け取るとともに、開発、規制、商業化のマイルストーン支払い、および純売上高に対する一桁台前半のロイヤリティを受け取る資格を得ます。その他の財務条件は開示されていません。ホワイトホークが結果として得られるBsADC候補の開発を進めるオプションを行使した場合、ホワイトホークはBsADCに関する世界的な権利と完全なプログラム管理権を保持することになります。

バイオサイトジェンについて

バイオサイトジェン（SSE：688796；HKEX：02315）は、革新的な技術により新規抗体ベースの医薬品の研究開発を推進するグローバルなバイオテクノロジー企業です。遺伝子編集技術を基盤とするバイオサイトジェンは、完全ヒト抗体ライブラリーと広範な標的ヒト化マウスモデル群を組み合わせたデュアルエンジン・プラットフォームを構築しており、これにより、グローバルな創薬および医薬品開発を加速させるための体系的なアプローチを可能にしています。

バイオサイトジェンは、完全ヒトモノクローナル抗体、二重特異性抗体、多重特異性抗体の発見、二重特異性抗体薬物複合体の発見、hu-VHHの発見、およびTCR模倣抗体の発見のための独自のRenMice®（RenMab®/RenLite®/RenNano®/RenTCR™/RenTCR mimic™）プラットフォームを開発し、サブブランドであるRenSuper™ Biologicsを確立し、1000を超える標的に対する100万を超える完全ヒト抗体配列の既製ライブラリに関するグローバルパートナーシップを模索しつつ、世界的な提携を推進しています。2025年12月31日現在、共同開発、ライセンス供与、移転を含む治療用抗体および臨床資産に関する350を超える契約が世界中で締結されており、これには大手多国籍製薬会社（MNC）との画期的なパートナーシップも含まれています。バイオサイトジェンは、前臨床研究用の薬剤標的ノックインヒト化モデルの開発を先駆的に行い、現在では同社のサブブランドであるBioMice™のもと、数千種類の既製動物モデルおよび細胞モデルを提供するとともに、世界中の顧客に前臨床薬理学および遺伝子編集サービスを提供しています。北京に本社を置くバイオサイトジェンは、中国（海門、江蘇、上海）、米国（ボストン、サンフランシスコ、サンディエゴ）、ドイツ（ハイデルベルク）に支社を展開しています。詳細は、https://biocytogen.jp/をご覧ください。

ホワイトホーク・セラピューティクスについて

ホワイトホーク・セラピューティクスは、高度な技術を駆使して腫瘍生物学を解明し、より効果的な癌治療法の提供を目指す、臨床段階のオンコロジー創薬ベンチャー企業です。ホワイトホークのポートフォリオには、第一世代の抗体薬物複合体（ADC）の限界を克服し、治療が困難な癌患者に大きな効果をもたらすよう設計されたHWK-007、HWK-016、HWK-206が含まれています。これらの資産は、ウーシー・バイオロジクスとの独占開発およびグローバル商業化契約に基づき、ライセンス供与を受けているものです。

ホワイトホークの基盤となるADCプラットフォームは、コアとなるリンカー ペイロード技術としてCPT113を活用し、独自のカーボンブリッジ システイン再ペアリング（CBCR）バイオコンジュゲーションプロセスによって強化され、安定性と治療指数の向上をサポートしています。ホワイトホークは、杭州DACと、最大5つの追加ADCプログラムで使用するためのCPT113へのアクセスに関するオプション契約を締結しています。詳細は、www.whitehawktx.comをご覧いただくか、LinkedInでの情報発信をフォローしてください。

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