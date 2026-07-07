Dentalcorp et l'Université Laval lancent un partenariat philanthropique pour faire avancer la formation dentaire au Québec

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Dentalcorp, l'une des plus importantes organisations de soutien dentaire en Amérique du Nord, et la Faculté de médecine dentaire de l'Université Laval annoncent aujourd'hui un partenariat philanthropique d’un million de dollars visant la création du Fonds Dentalcorp pour l'excellence et l'innovation en formation dentaire.

L'engagement, réparti sur 10 ans, soutiendra l'attribution de bourses étudiantes, le développement de la formation clinique et le renforcement des liens entre les programmes universitaires et les communautés qu'ils desservent. « Nous avons bâti Dentalcorp en nous associant à des dentistes qui souhaitent aller plus loin dans leur carrière. Cet engagement prend racine bien avant l'obtention du diplôme. Ce fonds nous permet de soutenir la réussite des étudiantes et étudiants grâce à des bourses, à la formation clinique et à des initiatives pédagogiques au sein d'une faculté reconnue pour l'excellence de sa formation et sa contribution à l'avancement de la profession. L'Université Laval s'est forgé une réputation d'excellence dans la formation de cliniciennes et cliniciens, et nous sommes fiers de soutenir la relève en médecine dentaire au Québec », a déclaré Nate Tchaplia, président de Dentalcorp.

Grâce à ce fonds, deux bourses seront attribuées chaque année à des étudiantes et étudiants qui se distinguent par leur excellence, leur leadership et leur engagement dans la profession : la Bourse Dentalcorp Leaders de demain en médecine dentaire et la Bourse Dentalcorp d'excellence clinique et d'innovation. Le partenariat comprend également la désignation du Laboratoire de simulation Dentalcorp, une installation de formation clinique au sein de la Faculté où les étudiants développent leurs compétences pratiques dans un environnement contrôlé.

« À l'instar d'autres facultés dentaires canadiennes, nous bâtissons avec Dentalcorp un partenariat constructif fondé sur la confiance et tourné vers l'avenir. Cette collaboration témoigne de la reconnaissance de la qualité de notre enseignement, de notre recherche et de notre contribution à l'évolution de la profession. Grâce à l'engagement philanthropique de Dentalcorp, nous pourrons soutenir l'excellence étudiante, mais aussi mettre en œuvre des projets porteurs qui contribueront à l'avancement de notre mission et au développement de la prochaine génération de professionnelles et professionnels en médecine dentaire », souligne Pierre-Éric Landry, doyen de la Faculté de médecine dentaire de l'Université Laval.

Dans le cadre de ce partenariat, Dentalcorp participera à certaines activités annuelles de la Faculté, notamment la Journée carrière et la Journée scientifique. Ces occasions favoriseront les échanges entre les étudiantes et étudiants et les personnes professionnelles du milieu dentaire.

Le réseau Dentalcorp regroupe des cliniques dirigées par des cliniciennes et des cliniciens issus de facultés de médecine dentaire canadiennes, dont celle de l'Université Laval. Cet investissement prolonge cette relation jusqu'aux premières étapes du développement clinique, afin que la relève en médecine dentaire dispose du soutien nécessaire pour s'épanouir.

À propos de Dentalcorp

Dentalcorp est l'une des plus importantes organisations de soutien dentaire en Amérique du Nord et l'une de celles qui connaissent la croissance la plus rapide. Son réseau compte plus de 600 cliniques et enregistre plus de 5,7 millions de visites de patients par année. Dentalcorp s'associe à des professionnels dentaires de premier plan pour offrir des soins axés sur la technologie grâce à son modèle de dentisterie sans friction, éliminant les obstacles opérationnels et administratifs qui freinent l'excellence clinique. Pour en savoir plus, visitez dentalcorp.com.

À propos de la Faculté de médecine dentaire de l'Université Laval

La Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval est un chef de file dans la formation des futures professionnelles et futurs professionnels de la santé buccodentaire au Québec. Reconnue pour l’excellence de son enseignement, la qualité de ses cliniques universitaires et le dynamisme de ses activités de recherche, elle accueille chaque année plus de 200 étudiantes et étudiants ainsi qu’une trentaine de résidentes et résidents dans ses programmes de formation et de spécialisation. Forte d’une communauté de plus de 255 membres du personnel enseignant, clinique et administratif, la Faculté contribue activement à l’avancement des connaissances en santé buccodentaire, notamment dans des domaines émergents tels que l’intelligence artificielle appliquée à l’odontologie. Grâce à l’engagement de généreux partenaires et donateurs, elle poursuit son développement afin d’offrir une formation de calibre international, de soutenir l’innovation et de répondre aux besoins grandissants de la société en matière de santé orale.