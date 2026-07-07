HTEC ed Embotech collaborano per una maggior diffusione delle soluzioni di guida autonoma destinate alla logistica industriale

PALO ALTO, California, e ZURIGO--(BUSINESS WIRE)--HTEC, azienda tecnologica e di ingegneria AI globale con sede nella Silicon Valley, ed Embotech, leader internazionale nelle soluzioni di guida autonoma di livello 4 certificate per la sicurezza delle applicazioni per la logistica industriale, oggi hanno annunciato una partnership strategica mirata a diffondere l'implementazione delle soluzioni di guida autonoma targate Embotech nelle piattaforme veicolari, nei programmi clienti e nei siti industriali.

Questa collaborazione prende il via in un contesto in cui le comprovate soluzioni di guida autonoma di Embotech vengono applicate a un numero sempre maggiore di piattaforme veicolari e siti industriali; in questa fase, aumentare il numero delle implementazioni all'insegna dell'efficienza è importante tanto quanto far progredire la tecnologia stessa.

In base ai termini dell'accordo, HTEC apporta le proprie capacità ingegneristiche e competenze nel software di bordo, nell'integrazione dei veicoli, nella connettività e nella validazione dei sistemi, mentre Embotech fornisce soluzioni di guida autonoma su scala più ampia e, al contempo, conserva il pieno controllo della propria piattaforma di autonomia, dell'architettura di sicurezza certificata e della roadmap dei prodotti.

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