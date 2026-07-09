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Altasciences y Evidence Matters impulsan el desarrollo de fármacos con IA mediante un avance en la automatización de procesos no clínicos

LAVAL, Quebec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences, una organización de desarrollo de fármacos en fase inicial con servicios integrales, y Evidence Matters, empresa pionera en ciencia de datos para ensayos clínicos, anuncian el éxito de la prueba de concepto (POC) de RegulatoryFlow («RegFlow»), un nuevo hito tras el anuncio de su colaboración estratégica en agosto de 2025. Esta iniciativa demostró que las mejoras de eficiencia aportadas por la IA en la generación de informes clínicos también pueden aplicarse a procesos no clínicos, lo que supone un paso importante hacia la reducción de los plazos de desarrollo de nuevos fármacos.

A partir de los resultados obtenidos en este ámbito, donde la colaboración ha permitido generar versiones preliminares de informes de estudios clínicos (CSR), los equipos han logrado aplicar capacidades similares de IA a datos no clínicos mediante el análisis avanzado de conjuntos de datos sin procesar y en formato SEND en el marco de la prueba de concepto.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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Julie-Ann Cabana
Altasciences
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Altasciences

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Headquarters: Laval, Canada
CEO: Chris Perkin
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Organization: PRI
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