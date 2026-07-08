-

百奧賽圖與Whitehawk Therapeutics達成全球合作，共同開發創新雙特異性抗體ADC

original 百奧賽圖與Whitehawk Therapeutics達成全球合作，共同開發創新雙特異性抗體ADC

百奧賽圖與Whitehawk Therapeutics達成全球合作，共同開發創新雙特異性抗體ADC

美國波士頓和美國紐澤西州摩里斯敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 百奧賽圖（SSE：688796；HKEX：02315）與Whitehawk Therapeutics, Inc.（以下簡稱「Whitehawk」，那斯達克：WHWK）今日共同宣布，雙方已簽署一項全球策略性合作協議，涵蓋多個雙特異性抗體藥物複合體（BsADC）研發專案，雙方將由此建立更廣泛的策略性合作，共同推進多元化的下一代治療藥物研發產品線，加快針對癌症及其他嚴重疾病的創新療法開發。

根據協議，百奧賽圖將透過其自主研發的RenLite®平台提供至多五款全人雙特異性抗體，Whitehawk將結合其ADC連接子-藥效載體平台技術對這些抗體進行評估。Whitehawk隨後可選擇將由此產生的BsADC候選分子納入其研發產品線並推進開發。

RenLite®採用共輕鏈設計，可支援針對多種標靶組合的全人雙特異性抗體發現、篩選和最佳化，同時有效降低重輕鏈錯配風險，為後續BsADC開發提供穩健的分子基礎。透過整合百奧賽圖與Whitehawk的互補優勢，本次合作旨在發掘具有差異化標靶機制和治療潛力的BsADC候選分子。

百奧賽圖董事長兼執行長沈月雷博士表示：「Whitehawk在ADC技術和腫瘤藥物開發方面具備深厚累積。此次合作進一步擴大了百奧賽圖全人雙特異性抗體平台在ADC藥物研發中的應用。我們期待以高品質的抗體分子和研發能力支援多個合作專案高效推進，共同探索具有差異化潛力的候選藥物，為腫瘤病患帶來新的治療選擇。」

Whitehawk Therapeutics執行長Dave Lennon博士表示：「雙特異性抗體為擴大我們的標靶策略提供了極具潛力的路徑，而百奧賽圖成熟的平台則為這一分子形式與我們的ADC平台相結合奠定了堅實基礎。我們對本次合作可望進一步擴大公司的研發產品線機會感到振奮，並期待其在未來12至24個月內協助達成新的ADC專案IND申報目標。」

按照協議條款，百奧賽圖將獲得簽約金，並有權在相關產品達到特定開發、監管及商業化里程碑時獲得相應付款。此外，百奧賽圖還有權獲得低個位數百分比的產品淨銷售額分潤。本次合作的其他財務條款尚未對外揭露。

關於百奧賽圖

百奧賽圖（股票代號：688796.SH; 02315.HK）是一家以創新技術驅動新藥研發的國際性生物科技公司，致力於成為全球新藥發源地。公司以自主研發的基因編輯技術為核心，建構起「全人抗體分子庫 + 標靶人源化小鼠庫」的雙引擎平台，系統性加快全球藥物研發。百奧賽圖自主開發了RenMice®全人抗體平台（涵蓋RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR™、RenTCR mimic™），用於治療性全人單抗、雙/多特異性抗體、雙抗ADC、奈米抗體以及類TCR抗體等的發現。圍繞1000多個潛在可成藥標靶，公司正推進規模化抗體發現計畫——「千鼠萬抗™」，已建構超過100萬條真實全人抗體序列庫，並開放全球合作。截至2025年12月31日，百奧賽圖已累計簽署超過350項藥物合作開發/授權/轉讓協議。公司副品牌百奧動物已建立數千種基因編輯動物/細胞模型，擁有全球規模首屈一指的標靶人源化小鼠庫，並為全球客戶提供臨床前藥理藥效研究、基因編輯服務與模型建構等全鏈路能力支援。百奧賽圖總部位於北京，並在中國（江蘇海門、上海）、美國（波士頓、舊金山、聖地牙哥）及德國海德堡等地設有分支機構，形成針對全球的研發與營運網路。更多資訊請造訪官方網站：https://biocytogen.com.cn/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

百奧賽圖聯絡方式
抗體資產和技術平台： BD-Licensing@biocytogen.com
媒體： pr@biocytogen.com.cn

Industry:

Biocytogen

SHH:688796
Release Versions
EnglishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

百奧賽圖聯絡方式
抗體資產和技術平台： BD-Licensing@biocytogen.com
媒體： pr@biocytogen.com.cn

More News From Biocytogen

第一審勝訴！百奧賽圖RenNano®平台未侵犯和鉑醫藥智慧財產權，技術原創性堅如磐石

中國北京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（以下簡稱「百奧賽圖」，SSE:688796；HKEX:02315）收到上海智慧財產權法院做出的第一審民事判決。法院判決認定，百奧賽圖未侵犯原告和鉑抗體公司（「和鉑醫藥」）的相關專利權，本案訴訟費用由原告負擔。 本次判決是第一審階段的重要進展，也進一步印證了百奧賽圖核心技術平台的自主創新能力與智慧財產權法遵狀況。 本案源於和鉑醫藥就其享有獨家授權的中國發明專利（專利號：ZL201210057668.0）提起的專利侵權訴訟。對方主張百奧賽圖 RenNano 平台及該平台獲得的相關抗體產品侵犯了上述中國專利權。 百奧賽圖始終堅持以原創技術驅動創新藥研發。公司圍繞基因編輯、標靶人源化動物模型及全人抗體發現領域，建構了具有全球競爭力的技術平台，包括臨床前產品與服務事業線以及新藥開發事業線。 其中，RenNano平台是公司抗體發現能力的重要組成部分，在奈米抗體及新型抗體分子開發方面持續支撐全球合作與資產轉化。 智慧財產權保護是創新藥產業健康發展的基礎。百奧賽圖始終高度重視智慧財產權的創造、保護...

百奧賽圖波士頓研發中心獲得AAALAC國際認證，進一步鞏固轉化研究與藥物發現能力

美國波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 百奧賽圖（HKEX：02315；SSE：688796）今日宣布，公司波士頓研發中心正式獲得AAALAC International（國際動物照護評鑑協會）認證。AAALAC International是全球公認的實驗動物照護與使用領域權威認證機構，致力於推動實驗動物管理和科研品質的持續提升。 此次認證彰顯了百奧賽圖始終堅持高標準動物福利管理、科學嚴謹性和卓越營運體系建設的長期承諾，進一步鞏固了公司在臨床前研究與創新藥物發現領域的高品質發展基礎。 百奧賽圖波士頓研發中心是公司全球藥物發現與轉化研究布局的重要組成部分，為不斷擴大的創新藥研發業務提供關鍵支撐。憑藉先進的研究設施和專業團隊，該中心可展開涵蓋單株抗體、多特異性抗體、抗體藥物複合體（ADC）、細胞治療及其他創新生物藥領域在內的多種體內研究，為全球製藥和生物科技合作夥伴提供高品質研發服務。 憑藉自主開發的BioMice®平台，百奧賽圖已建立業界首屈一指的基因編輯疾病模型資源庫，涵蓋腫瘤學、免疫與自身免疫性疾病、代謝性疾病、神經科學、眼科疾病等多個治療領域。結合公司...

AI賦能現貨級抗體庫+自動化智造閉迴路：RenSuper Workstation協助百奧賽圖加快邁向「全球新藥發源地」

中國北京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（以下簡稱「百奧賽圖」，SSE: 688796；HKEX: 02315）近日宣布正式發表RenSuper Workstation，這一AI驅動的下一代抗體發現平台針對全球合作夥伴提供可現貨取得的大規模、經實驗驗證的全人源治療性抗體資源，支援推動抗體發現從「客製化專案」邁向「可檢索、可規模化、更高效」的新模式。 平台崛起的基石：真實全人抗體庫 + AI與自動化雙引擎 RenSuper Workstation的核心基礎，來自百奧賽圖憑藉自主RenMice®全人抗體小鼠平台長期累積的規模化免疫與真實資料體系。 圍繞1000多個潛在可成藥標靶，百奧賽圖展開大規模體內免疫與篩選，建構了海量真實全人抗體序列「現貨分子庫」。這一「真實庫」與傳統依賴預測模型生成的虛擬庫不同，其每條序列均來源於體內免疫並經過實驗驗證，具備真實結合與功能證據，為抗體研發提供更可靠的源頭分子資產。 在此基礎上，RenSuper將大規模體內免疫、下一代定序（NGS）、AI驅動的高通量篩選、實驗驗證整合為統一作業流程，並結合...
Back to Newsroom