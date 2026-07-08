百奧賽圖與Whitehawk Therapeutics達成全球合作，共同開發創新雙特異性抗體ADC

美國波士頓和美國紐澤西州摩里斯敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 百奧賽圖（SSE：688796；HKEX：02315）與Whitehawk Therapeutics, Inc.（以下簡稱「Whitehawk」，那斯達克：WHWK）今日共同宣布，雙方已簽署一項全球策略性合作協議，涵蓋多個雙特異性抗體藥物複合體（BsADC）研發專案，雙方將由此建立更廣泛的策略性合作，共同推進多元化的下一代治療藥物研發產品線，加快針對癌症及其他嚴重疾病的創新療法開發。

根據協議，百奧賽圖將透過其自主研發的RenLite®平台提供至多五款全人雙特異性抗體，Whitehawk將結合其ADC連接子-藥效載體平台技術對這些抗體進行評估。Whitehawk隨後可選擇將由此產生的BsADC候選分子納入其研發產品線並推進開發。

RenLite®採用共輕鏈設計，可支援針對多種標靶組合的全人雙特異性抗體發現、篩選和最佳化，同時有效降低重輕鏈錯配風險，為後續BsADC開發提供穩健的分子基礎。透過整合百奧賽圖與Whitehawk的互補優勢，本次合作旨在發掘具有差異化標靶機制和治療潛力的BsADC候選分子。

百奧賽圖董事長兼執行長沈月雷博士表示：「Whitehawk在ADC技術和腫瘤藥物開發方面具備深厚累積。此次合作進一步擴大了百奧賽圖全人雙特異性抗體平台在ADC藥物研發中的應用。我們期待以高品質的抗體分子和研發能力支援多個合作專案高效推進，共同探索具有差異化潛力的候選藥物，為腫瘤病患帶來新的治療選擇。」

Whitehawk Therapeutics執行長Dave Lennon博士表示：「雙特異性抗體為擴大我們的標靶策略提供了極具潛力的路徑，而百奧賽圖成熟的平台則為這一分子形式與我們的ADC平台相結合奠定了堅實基礎。我們對本次合作可望進一步擴大公司的研發產品線機會感到振奮，並期待其在未來12至24個月內協助達成新的ADC專案IND申報目標。」

按照協議條款，百奧賽圖將獲得簽約金，並有權在相關產品達到特定開發、監管及商業化里程碑時獲得相應付款。此外，百奧賽圖還有權獲得低個位數百分比的產品淨銷售額分潤。本次合作的其他財務條款尚未對外揭露。

關於百奧賽圖

百奧賽圖（股票代號：688796.SH; 02315.HK）是一家以創新技術驅動新藥研發的國際性生物科技公司，致力於成為全球新藥發源地。公司以自主研發的基因編輯技術為核心，建構起「全人抗體分子庫 + 標靶人源化小鼠庫」的雙引擎平台，系統性加快全球藥物研發。百奧賽圖自主開發了RenMice®全人抗體平台（涵蓋RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR™、RenTCR mimic™），用於治療性全人單抗、雙/多特異性抗體、雙抗ADC、奈米抗體以及類TCR抗體等的發現。圍繞1000多個潛在可成藥標靶，公司正推進規模化抗體發現計畫——「千鼠萬抗™」，已建構超過100萬條真實全人抗體序列庫，並開放全球合作。截至2025年12月31日，百奧賽圖已累計簽署超過350項藥物合作開發/授權/轉讓協議。公司副品牌百奧動物已建立數千種基因編輯動物/細胞模型，擁有全球規模首屈一指的標靶人源化小鼠庫，並為全球客戶提供臨床前藥理藥效研究、基因編輯服務與模型建構等全鏈路能力支援。百奧賽圖總部位於北京，並在中國（江蘇海門、上海）、美國（波士頓、舊金山、聖地牙哥）及德國海德堡等地設有分支機構，形成針對全球的研發與營運網路。更多資訊請造訪官方網站：https://biocytogen.com.cn/

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