-

Andersen Global intègre le cabinet d'avocats Abcoo parmi ses collaborateurs

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce sa présence en Turquie grâce à un partenariat avec le cabinet d'avocats Abcoo, enrichissant ainsi sa plateforme existante dans ce pays par l'ajout de compétences juridiques.

Fondé en 2014, le cabinet Abcoo conseille des clients locaux et internationaux dans de nombreux domaines juridiques, grâce à son expertise en droit des sociétés et F&A, dans l'immobilier et la construction, en règlement des litiges, en droit du travail, en conformité, en droit bancaire et financier, en droit de la concurrence et propriété intellectuelle. Il est régulièrement reconnu comme un cabinet de premier plan par des publications internationales, y compris The Legal 500. Abcoo accompagne des entreprises issues de nombreux secteurs d'activité, notamment l'immobilier et la construction, la vente au détail, le textile, les cosmétiques, l'automobile, la logistique, la chimie, l'informatique, l'énergie, la santé, l'industrie manufacturière et les services financiers, en leur fournissant des conseils juridiques stratégiques et des solutions orientées vers les résultats commerciaux.

« Nous avons toujours privilégié la compréhension des objectifs de chaque client en fournissant des solutions juridiques pragmatiques et orientées vers les résultats, favorisant ainsi une réussite à long terme », ont déclaré les associés principaux d'Abcoo. « Notre collaboration avec Andersen Global nous permet de renforcer notre présence internationale tout en continuant à offrir un service réactif et orienté solutions dans des environnements juridiques et réglementaires de plus en plus complexes. »

« Abcoo apporte une solide expérience dans de nombreux domaines juridiques et commerciaux qui se révèle de plus en plus importante pour les entreprises exerçant leurs activités à l'international », a déclaré Mark L. Vorsatz, président mondial et CEO d'Andersen. « Son intégration renforce notre capacité à accompagner nos clients dans l'ensemble du pays et de la région grâce à des services juridiques coordonnés, fondés sur une connaissance approfondie du contexte local. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement distincts et indépendants, regroupant des professionnels de la fiscalité, du droit et de l'évaluation dans le monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 50 000 professionnels dans le monde et est présente dans plus de 1 000 emplacements grâce à ses cabinets membres et partenaires.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

More News From Andersen Global

Andersen Global renforce ses capacités fiscales et de mobilité mondiale en Allemagne

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce sa présence grâce à un accord de collaboration avec Lohr and Company (L+C), une plateforme de conseil fiscal dirigée par des dirigeants, fournissant des solutions pratiques et réactives en matière de conformité fiscale, de fiscalité transfrontalière, de mobilité mondiale et de prix de transfert. Basée en Allemagne et présente en Autriche, L+C conseille de grandes multinationales et entreprises familiales, des family offices, des fondation...

Andersen Global renforce sa présence en Indonésie en intégrant Andersen en Indonésie

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce sa présence en Asie du Sud-Est avec le changement de nom de VDB Loi en Indonésie, en intégrant Andersen en Indonésie, qui devient ainsi le plus récent membre de l'organisation. Andersen en Indonésie propose des services de conseil fiscal et juridique aux multinationales et aux investisseurs étrangers opérant sur le marché indonésien. Le cabinet combine une longue expérience du marché avec une approche pragmatique visant à dispenser des co...

Andersen Global renforce sa présence en Inde avec JMP Advisors

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global conclut un accord de collaboration avec JMP Advisors en Inde, renforçant ainsi ses prestations juridiques existantes dans le pays par des compétences en matière fiscale. Offrant des conseils dans les domaines fiscal, réglementaire et transactionnel, JMP Advisors accompagne des clients nationaux et multinationaux évoluant dans des environnements commerciaux complexes et en constante évolution. Le cabinet propose des services couvrant la fiscalité i...
Back to Newsroom