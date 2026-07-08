Andersen Global intègre le cabinet d'avocats Abcoo parmi ses collaborateurs

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce sa présence en Turquie grâce à un partenariat avec le cabinet d'avocats Abcoo, enrichissant ainsi sa plateforme existante dans ce pays par l'ajout de compétences juridiques.

Fondé en 2014, le cabinet Abcoo conseille des clients locaux et internationaux dans de nombreux domaines juridiques, grâce à son expertise en droit des sociétés et F&A, dans l'immobilier et la construction, en règlement des litiges, en droit du travail, en conformité, en droit bancaire et financier, en droit de la concurrence et propriété intellectuelle. Il est régulièrement reconnu comme un cabinet de premier plan par des publications internationales, y compris The Legal 500. Abcoo accompagne des entreprises issues de nombreux secteurs d'activité, notamment l'immobilier et la construction, la vente au détail, le textile, les cosmétiques, l'automobile, la logistique, la chimie, l'informatique, l'énergie, la santé, l'industrie manufacturière et les services financiers, en leur fournissant des conseils juridiques stratégiques et des solutions orientées vers les résultats commerciaux.

« Nous avons toujours privilégié la compréhension des objectifs de chaque client en fournissant des solutions juridiques pragmatiques et orientées vers les résultats, favorisant ainsi une réussite à long terme », ont déclaré les associés principaux d'Abcoo. « Notre collaboration avec Andersen Global nous permet de renforcer notre présence internationale tout en continuant à offrir un service réactif et orienté solutions dans des environnements juridiques et réglementaires de plus en plus complexes. »

« Abcoo apporte une solide expérience dans de nombreux domaines juridiques et commerciaux qui se révèle de plus en plus importante pour les entreprises exerçant leurs activités à l'international », a déclaré Mark L. Vorsatz, président mondial et CEO d'Andersen. « Son intégration renforce notre capacité à accompagner nos clients dans l'ensemble du pays et de la région grâce à des services juridiques coordonnés, fondés sur une connaissance approfondie du contexte local. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement distincts et indépendants, regroupant des professionnels de la fiscalité, du droit et de l'évaluation dans le monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 50 000 professionnels dans le monde et est présente dans plus de 1 000 emplacements grâce à ses cabinets membres et partenaires.

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