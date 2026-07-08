Access Advance verwelkomt een golf van nieuwe licentiehouders in de HEVC Advance Patent Pool

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC, de toonaangevende beheerder van de HEVC-patentpool, heeft vandaag een belangrike uitbreiding van de HEVC Advance Patent Pool aangekondigd. In de eerste helft van 2026 hebben maar liefst 28 bedrijven licenties afgesloten. De nieuwe licentiehouders zijn actief in sectoren als consumentenelektronica, de automobielindustrie, telecommunicatie, industriële technologie en professionele beveiliging. Dit geeft een goed beeld van de brede waaier aan sectoren waarin HEVC een fundamentele videotechnologie is geworden.

"HEVC blijft de hoeksteen van moderne videodistributie. De vraag die we zien bij nieuwe licentiehouders getuigt van het blijvende commerciële belang van deze technologie," aldus Peter Moller, CEO van Access Advance. "De activiteit op het gebied van HEVC-licenties is altijd sterk geweest, en we zijn verheugd een aantal belangrijke nieuwe deelnemers aan het programma te mogen verwelkomen."

Opvallend is dat negen fabrikanten van videobewakingsapparatuur zich als licentiehouders bij het HEVC Advance-programma hebben aangesloten. Het gaat hierbij om zowel drie van ’s werelds grootste fabrikanten van videobewakingsapparatuur als gespecialiseerde ontwikkelaars van beveiligingssoftware en beeldverwerkingssystemen. Dahua Technology, Hikvision en Uniview vertegenwoordigen samen een belangrijk deel van de wereldwijde leveringen van bewakingsapparatuur. Hun deelname alleen al betekent een aanzienlijke uitbreiding van HEVC Advance naar de professionele beveiligingsmarkt. De groep wordt verder aangevuld door A Paul Software Systems Pvt. Ltd., Apec Systems Ltd., Cupola360 Inc., TIGERSECU, Inc., Sanchar Link Telecom Pvt Ltd en Wireless Tsukamoto Co., Ltd. De breedte van deze groep laat zien hoezeer HEVC de voorkeursstandaard voor videocompressie is geworden in de hele bewakingssector, van grootschalige infrastructuurimplementaties tot gespecialiseerde beveiligingstoepassingen.

De volgende bedrijven hebben sinds begin 2026 licenties voor de HEVC Advance Patent Pool afgesloten:

A Paul Software American Future Technology Corp. d/b/a iBuypower Apec Systems Ltd Cupola360 Inc. CyberPower Inc Cyfrowy Polsat S.A. E-Blah LLC EARTHBRAIN Ltd. Garmin International, Inc. Guangzhou Bosma Technology Co., Ltd. Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (also a new HEVC Advance Licensor) INVERSENET Inc. JOOYI Vision (Shenzhen) Technology Co., Ltd. KIJIMA CO., LTD. Liqhtworks, Inc. Magnetar Technology Shenzhen Co., Ltd. Miharu Communications Inc. Sanchar Link Telecom Pvt Ltd STERIS Corporation TIGERSECU, Inc. UNIT.COM INC. Visteon Corporation WeTek Soluções Tecnológicas S.A. Wireless Tsukamoto Co., Ltd. Yamada Denki Co., Ltd. Yupiteru Corporation Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

De diversiteit aan nieuwe licentiehouders die zich bij het programma aansluiten, laat zien hoe wijdverbreid de toepassing van HEVC is op de wereldwijde apparatuurmarkt. Access Advance heeft met succes licenties verleend voor het overgrote deel van de belangrijkste categorieën apparaten met videofuncties, waaronder smartphones, tablets, pc’s, televisies, settopboxen, streamingapparaten, spelconsoles, camera’s en nu ook videobewakingsapparatuur. Access Advance nodigt ontwikkelaars die nog geen licentie hebben uit om contact met ons op te nemen voor meer informatie over onze programma’s: https://accessadvance.com.

Over Access Advance:

Access Advance LLC is een onafhankelijk licentiebeheerbedrijf dat is opgericht om de ontwikkeling, de administratie en het beheer van patentpools voor het licentiëren van essentiële patenten van de belangrijkste op standaarden gebaseerde videocodectechnologieën te leiden. Access Advance biedt een transparant en efficiënt licentiemechanisme voor zowel patenteigenaren als patentuitvoerders.

Access Advance beheert en administreert de HEVC Advance Patent Pool voor het licentiëren van meer dan 29.000 patenten die essentieel zijn voor HEVC/H.265-technologie en de VVC Advance Patent Pool voor het licentiëren van meer dan 5.400 patenten die essentieel zijn voor VVC/H.266-technologie. De Multi-Codec Bridging Agreement van het bedrijf biedt in aanmerking komende licentiehouders een enkele kortingsstructuur voor royalty's voor licentiehouders die deelnemen aan zowel de HEVC Advance- als de VVC Advance-pools. Daarnaast biedt Access Advance de Video Distribution Patent Pool, een uitgebreide licentieoplossing voor videostreamingdiensten die HEVC-, VVC-, VP9- en AV1-codecs omvat. Access Advance heeft ook de beheerder van de HEVC/VVC-patentpool van Via LA overgenomen, die nu het VCL Advance (Video Codec Licensing) programma heet. Ga voor meer informatie naar: www.accessadvance.com.

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