Altasciences et Evidence Matters font progresser le développement de médicaments basé sur l'IA grâce à une avancée majeure en matière d'automatisation des essais précliniques

LAVAL, Québec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences, une organisation entièrement intégrée spécialisée dans le développement de médicaments en phase précoce, et Evidence Matters, pionnier dans le domaine de la science des données issues des essais cliniques, ont le plaisir d’annoncer la réussite d’une démonstration de concept (POC) de RegulatoryFlow (« RegFlow »), suite à l’annonce de leur collaboration stratégique en août 2025. Cette validation de principe a démontré que les gains d’efficacité générés par l’IA, initialement observés dans les rapports cliniques, pouvaient être étendus aux flux de travail non cliniques, marquant ainsi une avancée remarquable dans la réduction des délais de développement des médicaments.

S’appuyant sur des résultats éprouvés dans le domaine des rapports cliniques, où la collaboration a permis d’aboutir jusqu’à la rédaction d’une première ébauche de rapports d’études cliniques (CSR), les équipes ont désormais appliqué avec succès des capacités d’IA similaires aux données non cliniques grâce à une analyse syntaxique de haute qualité des ensembles de données brutes et SEND dans le cadre d’une démonstration de faisabilité. Cette avancée s’inscrit dans le cadre de la plateforme d’accélération, d’Altasciences, conçue pour accélérer le développement de médicaments tout au long des phases précoces du processus de développement.

« Cette étape importante illustre la puissance de la réflexion intégrée dans le développement de médicaments », a déclaré Marie-Hélène Raigneau, PDG d’Altasciences. « En étendant les gains d’efficacité générés par l’IA des processus cliniques aux processus non cliniques, nous aidons les promoteurs à passer plus rapidement des premières évaluations de sécurité à la validation de principe clinique, ce qui permet de raccourcir les délais tout en préservant l’intégrité scientifique. »

La validation de concept a révélé de solides résultats initiaux, notamment une analyse précise des ensembles de données et la possibilité d’accélérer et de rationaliser les processus de production de rapports non cliniques. Il s’agit d’un pont d’IA unique en son genre entre les phases non cliniques et cliniques, permettant des parcours de développement plus efficaces et libérant des ressources internes afin de se concentrer sur des travaux scientifiques à plus grande valeur ajoutée.

« La version actuelle de RegFlow est déjà capable de générer environ un tiers d’un rapport non clinique type avec une grande fidélité », a souligné le Dr Ofer Avital, médecin, fondateur et directeur d’Evidence Matters. « Nous sommes prêts à fournir les sections consacrées aux résultats ainsi qu’une sous-section dédiée aux sciences de laboratoire, qui constitueront nos prochaines étapes clés. »

Les récentes améliorations apportées à la plateforme, notamment la dernière version du logiciel, continuent d’optimiser les performances en matière de rapports cliniques ; les premiers retours d’expérience indiquent une amélioration du mappage des données et de la convivialité. La collaboration continue d’évoluer afin d’accélérer le développement de médicaments grâce à l’IA.

« En collaboration avec Altasciences, nous redéfinissons les limites du développement intégré », a déclaré le Dr Avital. « Ce qui a commencé comme une transformation des rapports cliniques évolue désormais vers un cadre plus large visant à accélérer l’ensemble du parcours des phases précoces. Nous pensons que cette approche a le potentiel d’établir une nouvelle norme dans le secteur. »

À propos d'Altasciences

Altasciences est une organisation spécialisée dans le développement intégré de médicaments qui propose aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques une approche éprouvée et flexible pour les études non cliniques et de pharmacologie clinique y compris des services de formulation, de fabrication et d’analyse. Depuis plus de 30 ans, Altasciences collabore avec ses commanditaires afin de les aider à prendre, dès les premières phases du développement des médicaments, des décisions éclairées, plus rapides et plus complètes. Les solutions intégrées et complètes d’Altasciences comprennent les essais de sécurité précliniques, la pharmacologie clinique et la validation de concept, la bioanalyse, la gestion de programmes, le soutien à la recherche, la rédaction médicale, la biostatistique, le suivi clinique et la gestion des données, le tout personnalisable en fonction des exigences spécifiques des promoteurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur altasciences.com.

À propos d'Evidence Matters et de RegFlow

Evidence Matters est un acteur de premier plan dans le domaine de la science des données appliquée aux essais cliniques, alliant plus de 25 ans d’expertise sectorielle à des solutions d’IA de pointe. Sa plateforme innovante RegulatoryFlow s’appuie sur une ingénierie textuelle quasi-déterministe pour rationaliser et améliorer la rédaction réglementaire, comblant ainsi le fossé entre les données et la documentation pour les équipes des sciences de la vie du monde entier. Issue à l’origine du secteur de la santé, Evidence Matters a étendu son expertise à de nombreux secteurs, permettant ainsi aux organisations de transformer des données complexes en informations exploitables. Dirigée par une équipe chevronnée de data scientists et de leaders du secteur, Evidence Matters est un moteur d’innovation et façonne l’avenir de la prise de décision fondée sur les données. Pour en savoir plus, rendez-vous sur evidencematters.com/regulatoryflow.

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