Andersen Global tilføjer samarbejdspartneren Abcoo Law Firm

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global styrker sin tilstedeværelse i Tyrkiet gennem en samarbejdsaftale med advokatfirmaet Abcoo Law Firm, der tilfører bredere juridiske kompetencer til organisationens eksisterende platform i landet.

Abcoo blev grundlagt i 2014 og rådgiver lokale og internationale klienter inden for en bred vifte af juridiske tjenester med erfaring inden for selskabsret og M&A, fast ejendom og byggeri, tvistbilæggelse, ansættelsesret, compliance, bank og finans, konkurrenceret samt immaterialret. Firmaet nævnes konsekvent som værende blandt de førende advokatfirmaer af internationale publikationer, herunder The Legal 500. Abcoo understøtter organisationer på tværs af en lang række brancher, herunder ejendomshandel og byggeri, detailhandel, tekstil, kosmetik, bilindustrien, logistik, kemikalier, it, energi, sundhedsvæsnet, produktion og finansielle tjenesteydelser, inden for hvilke de yder strategisk juridisk rådgivning og kommercielt fokusererede løsninger.

"Vores prioritet har altid været at forstå hver enkelt klients målsætninger og levere praktiske, kommercielt drevne juridiske løsninger, der er bæredygtige på lang sigt," udtaler de ledende partnere hos Abcoo. "Samarbejdet med Andersen Global gør det muligt for os at styrke vores globale tilstedeværelse, samtidig med at vi fortsætter med at levere en lydhør og løsningsorienteret service i et stadig mere komplekst juridisk og lovgivningsmæssigt miljø."

"Abcoo bidrager med betydelig erfaring inden for en lang række juridiske og kommercielle anliggender, som i stigende grad er vigtige for virksomheder, der opererer internationalt," udtaler Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Med deres indtræden står vi stærkere i forhold til at støtte klienter i landet og den bredere region med koordinerede juridiske tjenester baseret på dyb lokal viden."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsfirmaer bestående af eksperter inden for skat, jura og værdiansættelse verden over. Organisationen blev etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC og har i dag mere end 50.000 medarbejdere globalt samt en tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

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