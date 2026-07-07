Andersen Global voegt Abcoo Law Firm als samenwerkend bedrijf toe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global versterkt zijn aanwezigheid in Turkije met het samenwerkende bedrijf Abcoo Law Firm, ter uitbreiding van het bestaande platform van de organisatie in het land met de toevoeging van juridische capaciteiten.

Abcoo werd in 2014 opgericht. Het bedrijf adviseert lokale en internationale klanten aan de hand van een ruim aanbod juridische diensten, met ervaring in bedrijfswezen en M&A, vastgoed en bouw, oplossing van geschillen, tewerkstelling, naleving, het bankwezen en financiën, concurrentie en wetgeving inzake intellectueel eigendom. Het bedrijf geniet op consistente wijze erkenning als een toonaangevend bedrijf van topniveau bij internationale publicaties, waaronder The Legal 500. Abcoo ondersteunt organisaties in verscheidene sectoren, waaronder vastgoed en bouw, retail, textiel, cosmetica, automobielindustrie, logistiek, chemicaliën, IT, energie, gezondheidszorg, productie en financiële diensten, aan de hand van strategische juridische begeleiding en commercieel gerichte oplossingen.

“Onze aandacht is altijd gericht op het begrijpen van de doelstellingen van elke klant en het aanreiken van praktische, commercieel gedreven juridische oplossingen die succes op lange termijn ondersteunen,” verklaren de senior partners van Abcoo. “Dankzij samenwerking met Andersen Global kunnen we onze internationale armslag verder versterken en verder reactieve, op oplossingen gerichte service bieden in steeds complexer wordende juridische en regelgevende omgevingen.”

“Abcoo verrijkt met substantiële ervaring in een grote verscheidenheid aan juridische en commerciële zaken die voor bedrijven die op internationaal vlak actief zijn steeds belangrijker worden,” aldus Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen. “Hun toevoeging bevordert ons vermogen om klanten in het hele land en de ruimere regio te steunen met gecoördineeede juridische diensten geworteld in grondige lokale kennis.”

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden, onafhankelijke ledenfirma's bestaande uit fiscale, juridische en taxatieprofessionals over de hele wereld. Andersen Global werd in 2013 opgericht door de Amerikaanse aangesloten firma Andersen Tax LLC en heeft nu wereldwijd meer dan 50.000 professionals en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn ledenfirma's en samenwerkende firma's.

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