Biocytogen en Whitehawk Therapeutics gaan een globale samenwerking aan voor de ontwikkeling van bispecifieke antilichaam-geneesmiddelconjugaten

BOSTON & MORRISTOWN, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen (SSE: 688796; HKEX: 02315) en Whitehawk Therapeutics, Inc. (“Whitehawk,” Nasdaq: WHWK) kondigden vandaag een globale samenwerking aan om bispecifieke antilichaam-geneesmiddelconjugaten (BsADC) te ontwikkelen. Biocytogen zal toegang verlenen tot maximaal vijf bispecifieke antilichamen via zijn eigen RenLite®-platform, en Whitehawk zal deze evalueren in combinatie met zijn ADC linker-payload platformtechnologieën. Daarna heeft Whitehawk de optie om eventuele hieruit resulterende BsADC-kandidaatgeneesmiddelen verder te ontwikkelen als onderdeel van zijn pijplijn.

Op basis van een ontwerp met een gemeenschappelijke lichte keten, ondersteunt RenLite® het ontdekken, screenen en optimaliseren van volledig menselijke bispecifieke antilichamen in diverse doelcombinaties, terwijl het instaat voor een vermindering van het risico voor verkeerde koppeling van lichte ketens en een robuuste moleculaire basis levert voor verdere BsADC-ontwikkeling.

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