Quaise Energy raccoglie 134 milioni di dollari nella prima chiusura del round di serie ‘B’ per realizzare la prima centrale geotermica supercalda al mondo

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Quaise Energy, una delle principali imprese nello sviluppo di impianti di energia geotermica supercalda su scala industriale, oggi ha annunciato la prima chiusura del suo finanziamento di serie ‘B’ , raccogliendo 134 milioni di dollari; è previsto a breve l’accordo definitivo per ulteriori capitali azionario e di debito.

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