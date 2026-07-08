Quaise Energy raccoglie 134 milioni di dollari nella prima chiusura del round di serie ‘B’ per realizzare la prima centrale geotermica supercalda al mondo
Quaise Energy raccoglie 134 milioni di dollari nella prima chiusura del round di serie ‘B’ per realizzare la prima centrale geotermica supercalda al mondo
- Ha guidato il round Prelude Ventures, con la partecipazione di JERA Co., Inc. (la più grande azienda giapponese di generazione di energia) e Idemitsu Kosan (una delle più grandi aziende energetiche integrate giapponesi).
- Il capitale azionario del round di serie ‘B’ è la prima componente di un piano di finanziamento diversificato che include debito e capitale a livello di progetto.
- Il sistema di perforazione a onde millimetriche Quaise si sta avvicinando a un chilometro di profondità nell’impianto situato nel Texas centrale.
- I proventi del round di serie ‘B’ finanzieranno il Project Obsidian nell’Oregon centrale, che sarà la prima centrale geotermica supercalda al mondo per scopi commerciali.
HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Quaise Energy, una delle principali imprese nello sviluppo di impianti di energia geotermica supercalda su scala industriale, oggi ha annunciato la prima chiusura del suo finanziamento di serie ‘B’ , raccogliendo 134 milioni di dollari; è previsto a breve l’accordo definitivo per ulteriori capitali azionario e di debito.
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Diane Hughes
Vicepresidente marketing e comunicazioni presso Quaise Energy
press@quaise.com