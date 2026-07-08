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Quaise Energy raccoglie 134 milioni di dollari nella prima chiusura del round di serie ‘B’ per realizzare la prima centrale geotermica supercalda al mondo

  • Ha guidato il round Prelude Ventures, con la partecipazione di JERA Co., Inc. (la più grande azienda giapponese di generazione di energia) e Idemitsu Kosan (una delle più grandi aziende energetiche integrate giapponesi).
  • Il capitale azionario del round di serie ‘B’ è la prima componente di un piano di finanziamento diversificato che include debito e capitale a livello di progetto.
  • Il sistema di perforazione a onde millimetriche Quaise si sta avvicinando a un chilometro di profondità nell’impianto situato nel Texas centrale.
  • I proventi del round di serie ‘B’ finanzieranno il Project Obsidian nell’Oregon centrale, che sarà la prima centrale geotermica supercalda al mondo per scopi commerciali.
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HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Quaise Energy, una delle principali imprese nello sviluppo di impianti di energia geotermica supercalda su scala industriale, oggi ha annunciato la prima chiusura del suo finanziamento di serie ‘B’ , raccogliendo 134 milioni di dollari; è previsto a breve l’accordo definitivo per ulteriori capitali azionario e di debito.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Referente per i media
Diane Hughes
Vicepresidente marketing e comunicazioni presso Quaise Energy
press@quaise.com

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Quaise Energy

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