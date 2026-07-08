アンダーセン・グローバル、Abcoo Law Firmを提携ファームに追加

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、Abcoo Law Firmを提携ファームに迎え、トルコでのプレゼンスを強化し、法務面のサービス提供能力を加えることで、同国におけるアンダーセン・グローバルの既存のプラットフォームを拡充します。

2014年に設立されたAbcooは、トルコ国内外のクライアントに幅広い法律サービス分野で助言を提供しており、企業法務・M&A、不動産・建設、紛争解決、雇用法、コンプライアンス、銀行・金融法、競争法、知的財産法に関する経験を有しています。同事務所は、The Legal 500などの国際的な法律関連刊行物から、トップティアかつ有力な法律事務所として継続的に評価されています。Abcooは、不動産・建設、小売、繊維、化粧品、自動車、物流、化学、IT、エネルギー、ヘルスケア、製造、金融サービスなど、幅広い業界の企業・団体を支援し、戦略的な法的助言と事業に即したソリューションを提供しています。

「私たちは常に、各クライアントの目標を理解し、長期的な成功を支える実践的で事業に即した法務ソリューションを提供することに注力してきました」と、Abcooのシニア・パートナーらは述べています。「アンダーセン・グローバルとの協業により、ますます複雑化する法規制環境の中で、迅速で課題解決を重視したサービスを引き続き提供しながら、国際的なサービス提供網をさらに強化することができます。」

「Abcooは、国際的に事業を展開する企業にとって重要性が高まっている法務および商事に関する幅広い案件について、豊富な経験を有しています」と、アンダーセンのグローバル会長兼最高経営責任者（CEO）であるマーク・L・ヴォルサッツは述べています。「同事務所が加わることで、アンダーセンは、現地事情に関する深い知見に基づく連携の取れた法務サービスにより、トルコ全土およびより広範な地域でクライアントを支援する能力を高めます。」

アンダーセン・グローバルは、世界各地の税務、法務、バリュエーションの専門家で構成される、法的に分離・独立したメンバーファームから成る国際的なネットワークです。アンダーセン・グローバルは、米国のメンバーファームであるアンダーセン・タックスLLCにより2013年に設立され、現在では世界中に50,000人を超えるプロフェッショナルを擁し、メンバーファームや提携ファームを通じて1,000か所を超える拠点を有しています。

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