AV erhält Auftrag im Wert von 30 Millionen US-Dollar zur Bereitstellung des Puma™-Systemstacks für das deutsche LARUS-Programm

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--AeroVironment, Inc. („AV“) (NASDAQ: AVAV), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verteidigungstechnologie, gab heute bekannt, dass die deutsche Bundeswehr über die NATO-Agentur für Unterstützung und Beschaffung (NSPA) im Rahmen der UAS-Partnerschaft die Puma™-Familie der unbemannten Flugsysteme (UAS) der nächsten Generation von AV für das Luftaufklärungsprogramm „Luftgestützte Aufklärung mit Unbemannten Systemen“ (LARUS) ausgewählt hat.

Der Auftrag im Wert von 30,9 Millionen US-Dollar verschafft Deutschland ein umfassendes Portfolio an fortschrittlichen Puma-AE- (All Environment) und Puma-LE- (Long Endurance) Fähigkeiten in einem einzigen, integrierten Paket und stellt damit eine der bislang bedeutendsten Puma-Beschaffungen in Europa dar.

„Deutschland ist seit langem ein Puma-Betreiber, und diese Vergabe stellt einen entscheidenden Schritt hin zur vollständig modernisierten Puma-Familie dar“, sagte Wahid Nawabi, Chairman, President und Chief Executive Officer bei AV. „Durch den Erwerb des gesamten Spektrums der Puma-Fähigkeiten auf einen Schlag – von fortschrittlichen Sensoren und Signalaufklärungs-Nutzlasten über Senkrechtstart- und -landesysteme bis hin zu Autonomie-Kits – steigt die Bundeswehr praktisch direkt auf eine hochintegrierte, für vielfältige Einsätze geeignete und alle Bereiche abdeckende Aufklärungslösung um, die auf einer bewährten Plattform basiert.“

Im Rahmen des NSPA-Auftrags wird AV ein umfassendes Paket aus fortschrittlichen Nutzlasten, Bodensteuerungstechnologien, Kommunikationssystemen und Autonomie-Kits liefern, um den deutschen Anforderungen an kleine taktische UAS für das LARUS-Programm gerecht zu werden. Der Auftrag umfasst Schulungen für die neuen Ausrüstungen sowie spezielle Schulungen für die Nutzlasten; die Lieferungen müssen spätestens bis Ende 2026 erfolgen.

Das im Rahmen dieses Auftrags gelieferte Portfolio umfasst nahezu alle wesentlichen Weiterentwicklungen, die bisher für die Puma-Familie entwickelt wurden, darunter:

hochauflösende, lasergestützte elektrooptische/Infrarot-Nutzlasten – HD59-LD-Kits für den Puma LE, die eine echte Laserzielmarkierung für Präzisionsangriffe ermöglichen.

– HD59-LD-Kits für den Puma LE, die eine echte Laserzielmarkierung für Präzisionsangriffe ermöglichen. Nutzlasten für die Signalaufklärung (SIGINT) – sowohl für die Konfigurationen Puma 3 AE als auch Puma LE –, die fortschrittliche Signalerfassungs- und Aufklärungsmissionen unterstützen.

– sowohl für die Konfigurationen Puma 3 AE als auch Puma LE –, die fortschrittliche Signalerfassungs- und Aufklärungsmissionen unterstützen. Kits für den vertikalen Start und die Landung (VTOL) – Puma VTOL-Systeme, die einen flexiblen Einsatz in beengten Umgebungen ermöglichen.

– Puma VTOL-Systeme, die einen flexiblen Einsatz in beengten Umgebungen ermöglichen. Bodenkontrollstationen der nächsten Generation – Tomahawk Kinesis™-fähige Bodenkontrollstationskonfigurationen (GCS), einschließlich Steuerungen und ultraleichter/taktischer GCS-Varianten zur Unterstützung mobiler, fußgestützter und fahrzeuggestützter Einsätze.

– Tomahawk Kinesis™-fähige Bodenkontrollstationskonfigurationen (GCS), einschließlich Steuerungen und ultraleichter/taktischer GCS-Varianten zur Unterstützung mobiler, fußgestützter und fahrzeuggestützter Einsätze. Kommunikationsrelais für mobile Ad-hoc-Netzwerke (MANET) – Puma 3 AE- und Puma LE-MANET-Relais-Kits zur Bereitstellung einer erweiterten, robusten und ausfallsicheren Kommunikation, einschließlich Verbindungen über die Sichtlinie hinaus.

– Puma 3 AE- und Puma LE-MANET-Relais-Kits zur Bereitstellung einer erweiterten, robusten und ausfallsicheren Kommunikation, einschließlich Verbindungen über die Sichtlinie hinaus. Autonomy Retrofit Kits (ARK) – Diese ermöglichen fortschrittliche autonome Funktionen und die Installation der neuesten Autonomie-Software von AV auf der entsprechenden Puma-Hardware.

– Diese ermöglichen fortschrittliche autonome Funktionen und die Installation der neuesten Autonomie-Software von AV auf der entsprechenden Puma-Hardware. Ein umfassendes Unterstützungspaket – Feldreparatursätze, Bungee-Startvorrichtungen, intelligente Batteriemodule, Montage- und Nachrüstsätze sowie formelle Schulungen zur Gewährleistung der vollständigen Einsatzbereitschaft und des nachhaltigen Betriebs.

„Dies ist das erste Mal, dass ein Kunde im Rahmen eines einzigen Programms praktisch den gesamten Puma-Funktionsumfang nutzt, was ein starkes Signal an unsere weltweite Anwendergemeinschaft sendet“, sagte Trace Stevenson, President of Autonomous Systems bei AV. „Dies ist ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass unsere kontinuierlichen Investitionen in Sensoren, Autonomie, Kommunikation und Bodensteuerung dazu geführt haben, dass sich Puma von einem veralteten taktischen UAS zu einem modernen, vernetzten Aufklärungsknotenpunkt gewandelt hat, der sich nahtlos in gemeinsame und verbündete Operationen einbinden lässt.“

Das LARUS-Programm wird vom Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Betrieb der Bundeswehr (BAAINBw) geleitet und konzentriert sich auf die Beschaffung und den Einsatz kleiner, taktischer unbemannter Systeme für die Luftaufklärung. Deutschland hat bereits den „Puma AE“ im Einsatz, doch dieses Vorhaben erweitert sowohl die Kapazität als auch die Leistungsfähigkeit erheblich, indem die gesamte erweiterte „Puma“-Familie mit den neuesten Nutzlasten, Kommunikationssystemen und Verbesserungen im Bereich der Autonomie ausgestattet wird.

Der Auftrag unterstreicht zudem die wachsende Rolle und Präsenz von AV in Europa. In enger Zusammenarbeit mit dem LQ-NSPA-Programm unterstützt AV mehrere verbündete Staaten mit interoperablen, NATO-konformen kleinen UAS-Lösungen, die schnell eingesetzt und auf dem gesamten Kontinent zuverlässig betrieben werden können.

„Europa ist ein entscheidender Wachstumsmarkt für AV, und unsere Zusammenarbeit mit der NSPA und Deutschland im Rahmen des LARUS-Projekts ist ein deutliches Beispiel dafür, wie wir unsere Partnerschaften in der gesamten Region vertiefen“, sagte Chris Black, Senior Director of Business Development bei AV Europe. „Durch die Bereitstellung einer vollständig modernisierten Puma-Flotte, die speziell auf europäische Einsätze und die dortige Infrastruktur zugeschnitten ist, unterstützen wir nicht nur die operativen Anforderungen Deutschlands, sondern tragen auch dazu bei, die Interoperabilität und Widerstandsfähigkeit der Verbündeten in den östlichen und zentralen Einsatzgebieten der NATO zu stärken.“

Über AV

AeroVironment („AV“) (NASDAQ: AVAV) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Verteidigungstechnologie, das integrierte Lösungen für die Bereiche Luft, Land, See, Weltraum und Cybersicherheit bereitstellt. Das Unternehmen entwickelt und setzt autonome Systeme, Langzeitflugkörper, Technologien zur Abwehr von UAS, weltraumgestützte Plattformen, Strahlwaffensysteme sowie Fähigkeiten im Bereich der Cyber- und elektronischen Kriegsführung ein – entwickelt, um den Einsatzanforderungen der Soldaten von heute und den Konflikten von morgen gerecht zu werden. Im Zentrum dieser Technologien steht AV_Halo™, eine modulare, einsatzbereite Suite aus KI-gestützten Softwaretools, die Einsatzkräfte unterstützt und eine vollständige Dominanz auf dem Schlachtfeld ermöglicht: Erkennen, Entscheiden, Ausführen. Mit einer landesweiten Produktionspräsenz und einer umfangreichen Innovationspipeline liefert AV bewährte Systeme und zukunftsweisende Fähigkeiten – schnell, in großem Maßstab und mit hoher operativer Relevanz. Weitere Informationen finden Sie unter www.avinc.com.

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