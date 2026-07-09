Altasciences und Evidence Matters treiben die KI-gestützte Arzneimittelentwicklung mit einem Durchbruch bei der Automatisierung nichtklinischer Verfahren voran

LAVAL, Québec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences, ein vollständig integriertes Unternehmen für die Arzneimittelentwicklung in frühen Phasen, und Evidence Matters, ein Pionier im Bereich der Datenwissenschaft für klinische Studien, freuen sich, nach der Bekanntgabe ihrer strategischen Zusammenarbeit im August 2025 ein erfolgreiches Proof-of-Concept (POC) für RegulatoryFlow („RegFlow“) bekannt zu geben. Der POC demonstrierte die Ausweitung der durch KI erzielten Effizienzsteigerungen von der klinischen Berichterstattung auf nichtklinische Arbeitsabläufe und stellte damit einen bedeutenden Fortschritt bei der Beschleunigung der Zeitpläne in der Arzneimittelentwicklung dar.

Aufbauend auf bewährten Ergebnissen im Bereich der klinischen Berichterstattung, wo die Zusammenarbeit bereits zur Erstellung von ersten Entwürfen klinischer Studienberichte (CSRs) geführt hat, haben die Teams nun im Rahmen eines Proof-of-Concept ähnliche KI-Fähigkeiten erfolgreich auf nichtklinische Daten angewendet, indem sie Rohdaten und SEND-Datensätze hochwertig analysiert haben. Dieser Fortschritt steht im Einklang mit der Acceleration Platform von Altasciences, die darauf ausgelegt ist, die Arzneimittelentwicklung über das gesamte Spektrum der frühen Entwicklungsphasen hinweg zu beschleunigen.

„Dieser Meilenstein verdeutlicht die Stärke des integrierten Denkens in der Arzneimittelentwicklung“, sagte Marie-Hélène Raigneau, CEO von Altasciences. „Indem wir die durch KI erzielten Effizienzsteigerungen von klinischen auf nichtklinische Arbeitsabläufe ausweiten, unterstützen wir die Auftraggeber dabei, schneller von den ersten Sicherheitsbewertungen zum klinischen Proof-of-Concept zu gelangen, wodurch wir die Zeitpläne verkürzen und gleichzeitig die wissenschaftliche Integrität wahren.“

Der POC lieferte vielversprechende erste Ergebnisse, darunter die präzise Analyse von Datensätzen sowie das Potenzial, die Arbeitsabläufe im Bereich der nichtklinischen Berichterstattung zu beschleunigen und zu optimieren. Dies stellt eine in ihrer Art einzigartige KI-Brücke zwischen der nichtklinischen und der klinischen Phase dar, die effizientere Entwicklungswege ermöglicht und interne Ressourcen freisetzt, sodass diese sich auf wissenschaftliche Arbeiten von höherem Wert konzentrieren können.

„Die aktuelle Version von RegFlow ist bereits in der Lage, etwa ein Drittel eines typischen nichtklinischen Berichts mit hoher Genauigkeit zu erstellen“, erklärte Dr. med. Ofer Avital, Gründer und Director von Evidence Matters. „Wir sind bereit, die Abschnitte zu den Ergebnissen sowie einen eigenen Unterabschnitt zu den Laborwissenschaften als nächste wichtige Meilensteine vorzulegen.“

Die jüngsten Plattformverbesserungen, darunter die neueste Softwareversion, führen zu einer weiteren Leistungssteigerung im Bereich der klinischen Berichterstattung; erste Rückmeldungen deuten auf eine verbesserte Datenzuordnung und Benutzerfreundlichkeit hin. Die Zusammenarbeit wird kontinuierlich weiterentwickelt, um die Arzneimittelentwicklung mithilfe von KI zu beschleunigen.

„Gemeinsam mit Altasciences definieren wir neu, was im Bereich der integrierten Entwicklung möglich ist“, sagte Dr. Avital. „Was als Wandel in der klinischen Berichterstattung begann, entwickelt sich nun zu einem umfassenderen Rahmenkonzept zur Beschleunigung des gesamten Prozesses in der frühen Phase. Wir sind davon überzeugt, dass dieser Ansatz das Potenzial hat, einen neuen Branchenstandard zu setzen.“

Über Altasciences

Altasciences ist ein integriertes Unternehmen für die Arzneimittelentwicklung, das Pharma- und Biotechnologieunternehmen einen bewährten, flexiblen Ansatz für nichtklinische und klinische pharmakologische Studien bietet, einschließlich Dienstleistungen in den Bereichen Formulierung, Herstellung und Analytik. Seit über 30 Jahren arbeitet Altasciences mit Sponsoren zusammen, um fundierte, schnellere und vollständigere Entscheidungen in der frühen Arzneimittelentwicklung zu unterstützen. Die integrierten Full-Service-Lösungen von Altasciences umfassen nichtklinische Sicherheitsprüfungen, klinische Pharmakologie und Proof-of-Concept, Bioanalyse, Programmmanagement, Forschungsunterstützung, Medical Writing, Biostatistik, klinisches Monitoring sowie Datenmanagement – alles individuell an die spezifischen Anforderungen des Auftraggebers anpassbar. Weitere Informationen finden Sie unter altasciences.com.

Über Evidence Matters und RegFlow

Evidence Matters ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Datenwissenschaft für klinische Studien und verbindet über 25 Jahre Fachkompetenz mit modernsten KI-Lösungen. Seine innovative Plattform RegulatoryFlow nutzt nahezu deterministisches Text Engineering, um die Erstellung von Zulassungsunterlagen zu optimieren und zu verbessern – und schließt damit die Lücke zwischen Daten und Dokumentation für Life-Sciences-Teams weltweit. Ursprünglich im Gesundheitswesen verwurzelt, hat Evidence Matters seine Fachkompetenz auf zahlreiche Branchen ausgeweitet und unterstützt Unternehmen dabei, komplexe Daten in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln. Unter der Leitung eines erfahrenen Teams aus Datenwissenschaftlern und Branchenführern treibt Evidence Matters Innovationen voran und gestaltet die Zukunft der datengestützten Entscheidungsfindung. Weitere Informationen finden Sie unter evidencematters.com/regulatoryflow.

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