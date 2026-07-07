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百奥赛图与Whitehawk Therapeutics达成全球合作，共同开发创新双特异性抗体ADC

original 百奥赛图与Whitehawk Therapeutics达成全球合作，共同开发创新双特异性抗体ADC

百奥赛图与Whitehawk Therapeutics达成全球合作，共同开发创新双特异性抗体ADC

美国波士顿和美国新泽西州莫里斯敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 百奥赛图（SSE：688796；HKEX：02315）与Whitehawk Therapeutics, Inc.（以下简称“Whitehawk”，纳斯达克：WHWK）今日共同宣布，双方已签署一项全球战略合作协议，涵盖多个双特异性抗体偶联药物（BsADC）研发项目，双方将由此建立更广泛的战略合作，共同推进多元化的新一代治疗产品管线，加速针对癌症及其他严重疾病的创新疗法开发。

根据协议，百奥赛图将通过其自主研发的RenLite®平台提供至多五款全人双特异性抗体，Whitehawk将结合其ADC连接子-载荷平台技术对这些抗体进行评估。Whitehawk随后可选择将由此产生的BsADC候选分子纳入其管线并推进开发。

RenLite®采用共轻链设计，可支持针对多种靶点组合的全人双特异性抗体发现、筛选和优化，同时有效降低重轻链错配风险，为后续BsADC开发提供稳健的分子基础。通过整合百奥赛图与Whitehawk的互补优势，本次合作旨在发掘具有差异化靶向机制和治疗潜力的BsADC候选分子。

百奥赛图董事长兼CEO沈月雷博士表示：“Whitehawk在ADC技术和肿瘤药物开发方面具备深厚积累。此次合作进一步拓展了百奥赛图全人双特异性抗体平台在ADC药物研发中的应用。我们期待以高质量的抗体分子和研发能力支持多个合作项目高效推进，共同探索具有差异化潜力的候选药物，为肿瘤患者带来新的治疗选择。”

Whitehawk Therapeutics首席执行官Dave Lennon博士表示：“双特异性抗体为拓展我们的靶向策略提供了极具潜力的路径，而百奥赛图成熟的平台则为这一分子形式与我们的ADC平台相结合奠定了坚实基础。我们对本次合作有望进一步拓展公司的产品管线机会感到振奋，并期待其在未来12至24个月内助力实现新的ADC项目IND申报目标。”

按照协议条款，百奥赛图将获得首付款，并有权在相关产品达到特定开发、监管及商业化里程碑时获得相应付款。此外，百奥赛图还有权获得低个位数比例的产品净销售额分成。本次合作的其他财务条款尚未对外披露。

关于百奥赛图

百奥赛图（股票代码：688796.SH; 02315.HK）是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，致力于成为全球新药发源地。公司以自主研发的基因编辑技术为核心，构建起“全人抗体分子库 + 靶点人源化小鼠库”的双引擎平台，系统性加速全球药物研发。 百奥赛图自主开发了RenMice®全人抗体平台（涵盖RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR™、RenTCR mimic™），用于治疗性全人单抗、双/多特异性抗体、双抗ADC、纳米抗体以及类TCR抗体等的发现。围绕1000+潜在可成药靶点，公司正推进规模化抗体发现计划——“千鼠万抗™”，已构建超过100万条真实全人抗体序列库，并开放全球合作。截至2025年12月31日，百奥赛图已累计签署超过350项药物合作开发/授权/转让协议。 公司子品牌百奥动物已建立数千种基因编辑动物/细胞模型，拥有全球规模领先的靶点人源化小鼠库，并为全球客户提供临床前药理药效研究、基因编辑服务与模型构建等全链条能力支持。 百奥赛图总部位于北京，并在中国（江苏海门、上海）、美国（波士顿、旧金山、圣地亚哥）及德国海德堡等地设有分支机构，形成面向全球的研发与运营网络。 更多信息请访问官网：https://biocytogen.com.cn/

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百奥赛图联系方式
抗体资产和技术平台： BD-Licensing@biocytogen.com
媒体： pr@biocytogen.com.cn

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