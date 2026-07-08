Andersen Global incorpora al bufete colaborador Abcoo Law Firm

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global refuerza su presencia en Turquía con la colaboración del bufete Abcoo Law Firm para mejorar la plataforma existente de la organización en el país con la incorporación de capacidades legales.

Fundada en 2014, Abcoo asesora a clientes locales e internacionales en una amplia gama de servicios legales, con experiencia en derecho corporativo y fusiones y adquisiciones, derecho inmobiliario y de la construcción, resolución de disputas, derecho laboral, cumplimiento normativo, derecho bancario y financiero, derecho de la competencia y propiedad intelectual. La firma logra constante reconocimiento como firma de primer nivel y líder por publicaciones internacionales, entre ellas: The Legal 500. Abcoo presta apoyo a organizaciones de una amplia gama de sectores, entre los que se incluyen el inmobiliario y de la construcción, el comercio minorista, el textil, el cosmético, el automotriz, la logística, el químico, el de TI, el energético, el sanitario, el manufacturero y el de servicios financieros, ofreciendo asesoramiento jurídico estratégico y soluciones con enfoque comercial.

“Nuestro enfoque siempre ha estado centrado en comprender los objetivos de cada cliente y brindar soluciones legales prácticas y con visión comercial que respalden el éxito a largo plazo”, comentaron los socios principales de Abcoo. “La colaboración con Andersen Global nos permite fortalecer aún más nuestro alcance internacional, al tiempo que continuamos ofreciendo un servicio ágil y orientado a soluciones en entornos legales y regulatorios cada vez más complejos”.

“Abcoo aporta una amplia experiencia en diversos asuntos legales y comerciales cada vez más importantes para las empresas que operan a nivel internacional“, explicó Mark L. Vorsatz, presidente y CEO global de Andersen. “Su incorporación refuerza nuestra capacidad para brindar apoyo a clientes en todo el país y la región, con servicios legales coordinados basados ​​en un profundo conocimiento del mercado local“.

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro legalmente separadas e independientes, compuesta por profesionales de impuestos, derecho y valoración de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global cuenta actualmente con más de 50 000 profesionales a nivel mundial y presencia en más de 1000 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.