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Andersen Global nawiązuje współpracę z kancelarią prawną Abcoo

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global wzmacnia obecność w Turcji poprzez nawiązanie współpracy z kancelarią prawną Abcoo, wspierając rozwój swojej dotychczasowej platformy w kraju dzięki wzbogaceniu jej o usługi prawne.

Założona w 2014 r. kancelaria Abcoo udziela doradztwa na rzecz klientów lokalnych i międzynarodowych, świadcząc im wiele różnych usług prawnych z wykorzystaniem zgromadzonej wiedzy fachowej w dziedzinie kwestii korporacyjnych oraz fuzji i przejęć, majątku nieruchomego i budownictwa, rozwiązywania sporów, kwestii związanych z zatrudnieniem, zgodności z przepisami, bankowości i finansów, prawa konkurencji oraz przepisów w zakresie własności intelektualnej. Kancelaria niezmiennie cieszy się uznaniem, a jej czołową pozycję stale potwierdzają międzynarodowe publikacje, w tym ranking The Legal 500. Abcoo wspiera organizacje z wielu różnych branż, w tym z sektora nieruchomości i budownictwa, handlu detalicznego, tekstyliów, kosmetyków, przemysłu motoryzacyjnego, logistyki, chemikaliów, IT, energii, opieki zdrowotnej, produkcji i usług finansowych, udzielając strategicznych porad prawnych oraz dostarczając rozwiązania ukierunkowane na działalność komercyjną.

– Stale koncentrujemy się na zrozumieniu celów poszczególnych klientów i dostarczeniu praktycznych rozwiązań prawnych opartych na względach komercyjnych, aby przyczynić się do ich długofalowego sukcesu – powiedzieli wyżsi rangą wspólnicy kancelarii Abcoo. – Dzięki współpracy z Andersen Global możemy jeszcze bardziej zwiększyć zasięg naszej oferty na arenie międzynarodowej, niezmiennie świadcząc przy tym elastyczną obsługę ukierunkowaną na dostarczanie rozwiązań w coraz bardziej zawiłym otoczeniu prawnym i regulacyjnym.

– Abcoo zapewnia cenne doświadczenie w zakresie wielu różnych kwestii prawnych i handlowych, które mają coraz większe znaczenie dla przedsiębiorstw prowadzących międzynarodową działalność – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Nawiązanie tej współpracy pozwala nam zwiększyć zdolności do wspierania klientów w całym kraju i szerszym regionie, świadcząc skoordynowane usługi prawne, u których podstaw leży gruntowna znajomość prawa.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych, prawnych i związanych z wyceną z całego świata. Stowarzyszenie Andersen Global, założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, skupia ponad 50 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 1000 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
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Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

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