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HAZAMA ANDO è ora partner ufficiale nell'iniziativa di fusione commerciale di Helical Fusion e firma un memorandum d'intesa finalizzato alla realizzazione di un impianto di fusione pilota

Lo storico costruttore giapponese metterà a disposizione la propria competenza in campo edilizio per favorire lo sviluppo di un impianto di fusione pilota e il passaggio alla fase della produzione commerciale di energia da fusione.

original (L-R) Kazuhiko Kuniya (Representative Director and President, HAZAMA ANDO CORPORATION) and Takaya Taguchi (Co-Founder and CEO, Helical Fusion Co., Ltd.) at a press conference in Tokyo on July 6, 2026.

(L-R) Kazuhiko Kuniya (Representative Director and President, HAZAMA ANDO CORPORATION) and Takaya Taguchi (Co-Founder and CEO, Helical Fusion Co., Ltd.) at a press conference in Tokyo on July 6, 2026.

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Helical Fusion Co., Ltd. ("Helical Fusion"), startup giapponese attiva nello sviluppo di centrali elettriche a fusione, e HAZAMA ANDO CORPORATION ("HAZAMA ANDO"), storico costruttore edile nipponico, oggi hanno annunciato che HAZAMA ANDO è diventata un Partner ufficiale del programma Helix, l'iniziativa per la fusione commerciale di Helical Fusion. Le due aziende hanno siglato anche un memorandum d'intesa ("MoU") che ne prevede la reciproca collaborazione per realizzare Helix KANATA, l'impianto di fusione pilota di Helical Fusion che dovrebbe entrare in funzione negli anni attorno al 2030.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Contatti con i media
Ufficio di Design della comunicazione, Helical Fusion Co., Ltd.
Email: contact@helicalfusion.com

Ufficio Comunicazioni aziendali, team Pubbliche relazioni, HAZAMA ANDO CORPORATION
Email: kawai.mari@ad-hzm.co.jp

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Helical Fusion Co., Ltd.

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