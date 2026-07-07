Access Advance da la bienvenida a nuevos licenciantes al Video Distribution Patent Pool

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC ha anunciado hoy que Sharp, M&K Holdings, Tagivan y otros nueve titulares de patentes con importantes carteras de patentes sobre códecs de vídeo que abarcan las tecnologías clave de decodificación, procesamiento y distribución de contenidos multimedia en línea se han incorporado al Video Distribution Patent Pool (VDP Pool) durante el primer semestre de 2026.

«La incorporación de las carteras de patentes de todos estos nuevos licenciantes supone un gran avance tanto para el VDP Pool como para nuestros numerosos licenciatarios actuales y futuros», afirmó Peter Moller, director ejecutivo de Access Advance. «Estas empresas cuentan con amplias y sólidas carteras de patentes que refuerzan la posición de liderazgo del programa en el mercado para resolver los desafíos asociados a las licencias de uso de códecs de vídeo modernos en los diferentes modelos de negocio de transmisión de vídeo por Internet».

Los siguientes titulares de patentes se han incorporado al VDP Pool como licenciantes durante el primer semestre de 2026:

Digital Insights Inc. Hanbat National University Industry-Academic Cooperation Foundation Hanwha Vision Co., Ltd. Industry-Academy Cooperation Foundation of Sejong University M&K Holdings Inc. Mirage Inc. Sharp Corporation SK Planet Co., Ltd. Tagivan II LLC Telechips, Inc. Vidaxio LLC Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

Access Advance da la bienvenida a todos los nuevos licenciantes y licenciatarios al VDP Pool y les agradece su participación en el desarrollo de este completo programa de licencias para tecnologías de transmisión de contenidos multimedia.

Acerca de Access Advance:

Access Advance LLC es una empresa independiente de administración de licencias fundada para liderar el desarrollo, la administración y la gestión de los consorcios de patentes para conceder las licencias de patentes esenciales de las tecnologías de códecs de vídeo más importantes. Access Advance opera con un mecanismo de licencia transparente y eficiente tanto para los propietarios como para los implementadores de las patentes.

Access Advance administra el HEVC Advance Patent Pool, que concede licencias sobre más de 29 000 patentes esenciales para HEVC/H.265, y el VVC Advance Patent Pool, con más de 5400 patentes esenciales para VVC/H.266. El Multi-Codec Bridging Agreement ofrece a los licenciatarios que cumplan los requisitos una estructura unificada de regalías con tarifas reducidas para quienes participan tanto en el HEVC Advance Patent Pool como en el VVC Advance Patent Pool. Además, Access Advance ofrece el Video Distribution Patent Pool, una solución integral de licencias para servicios de transmisión de vídeo que abarca los códecs HEVC, VVC, VP9 y AV1. Asimismo, adquirió la empresa que administraba el consorcio de patentes HEVC/VVC de Via LA, que actualmente opera bajo el nombre de VCL Advance (Video Codec Licensing). Para obtener más información, visite www.accessadvance.com.

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