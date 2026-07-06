HAZAMA ANDO devient partenaire officiel de l’initiative de fusion commerciale d’Helical Fusion et signe un protocole d’accord en vue de la construction de l’usine pilote de fusion

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Helical Fusion Co., Ltd. (« Helical Fusion »), une startup japonaise spécialisée dans l’énergie de fusion et développant des centrales à fusion, et HAZAMA ANDO CORPORATION (« HAZAMA ANDO »), un entrepreneur général japonais de longue date, ont annoncé aujourd’hui que HAZAMA ANDO était devenu partenaire officiel du programme Helix, l’initiative de fusion commerciale d’Helical Fusion. Les deux entreprises ont également signé un protocole d’accord (« MoU ») en vue de collaborer à la construction d’Helix KANATA, l’usine pilote de fusion d’Helical Fusion dont la mise en service est prévue dans les années 2030.

L’énergie de fusion a le potentiel de faire évoluer les fondements de l’énergie, en passant des ressources naturelles aux technologies de pointe, en reproduisant sur Terre le même principe qui alimente les étoiles. Elle devrait donner naissance à un nouveau secteur industriel majeur tout en apportant une solution à long terme aux défis énergétiques mondiaux. Helical Fusion développe l’approche du stellarator hélicoïdal, un concept de fusion à confinement magnétique s’appuyant sur près de 70 ans de recherche menée dans des universités nationales et des instituts de recherche publics. Cette approche est considérée comme particulièrement adaptée aux centrales électriques commerciales, car elle offre une voie claire vers un fonctionnement continu, une production nette d’électricité et une bonne maintenabilité.

Helical Fusion a mis en place le cadre de partenariat officiel en avril 2026 afin d’accélérer le programme Helix, sa feuille de route visant à concrétiser une énergie de fusion commercialement viable dans les années 2030. La prochaine décennie constituera une période critique au cours de laquelle les technologies de base et les capacités industrielles des futures centrales à fusion passeront de la phase de recherche et développement à celle de l’ingénierie intégrée et de la construction.

HAZAMA ANDO a mené à bien des projets de construction d’installations liées à l’énergie et d’autres infrastructures sociales qui garantissent un approvisionnement stable en électricité. Dans le cadre de ce protocole d’accord, les deux entreprises examineront les exigences liées à la construction et les approches de mise en œuvre des projets pour les futures installations de fusion, notamment « Helix KANATA », la centrale pilote de fusion. La participation de HAZAMA ANDO en tant que partenaire officiel devrait renforcer les fondements industriels du projet.

Sous la devise commune « Créer un nouveau soleil pour notre horizon », Helical Fusion et HAZAMA ANDO travailleront ensemble pour jeter les bases d’une industrie de l’énergie de fusion.

Commentaires de la direction

Kazuhiko Kuniya, directeur général et président de HAZAMA ANDO CORPORATION

« Nous sommes profondément honorés de rejoindre le "programme Helix" en tant que partenaire officiel.

En tant qu’entreprise de construction dédiée au développement des infrastructures sociales, HAZAMA ANDO a mené à bien de nombreux projets dans le domaine de l’électricité et de l’énergie visant à garantir un approvisionnement énergétique stable. Nous mettrons à profit l’expertise et la technologie que nous avons développées au fil des ans pour contribuer à la concrétisation de l’énergie de fusion.

Nous établirons des relations de collaboration avec Helical Fusion afin de créer ensemble de la valeur ajoutée et d’œuvrer à la réalisation d’un avenir prospère. »

Takaya Taguchi, cofondateur et directeur général d’Helical Fusion Co., Ltd.

« L’objectif du programme Helix n’est pas seulement de mettre au point une énergie de fusion à des fins commerciales, mais aussi d’offrir à l’humanité une nouvelle source d’énergie capable de soutenir la civilisation pour les générations à venir.

Depuis plus d’un siècle, notre nouveau partenaire soutient les populations et les industries au Japon et dans le monde entier grâce à son expertise en matière de construction et d’ingénierie. Je suis convaincu qu’en unissant nos forces à celles de cette équipe exceptionnelle, nous pourrons contribuer au progrès de la société grâce à l’énergie de fusion.

Nous sommes profondément reconnaissants de pouvoir cheminer aux côtés de notre nouveau partenaire alors que nous relevons ce grand défi, qui a le potentiel de façonner le cours de l’histoire de l’humanité.

Dans un premier temps, nos deux entreprises travailleront en étroite collaboration à la construction d’Helix HARUKA, notre dispositif de démonstration intégré, et d’Helix KANATA, notre usine pilote de fusion. »

À propos du programme Helix

Le programme Helix est la feuille de route de Helical Fusion visant à mettre en œuvre une énergie de fusion commercialement viable à l’aide du stellarator hélicoïdal. Helical Fusion est l’une des rares entreprises privées à mettre à profit les travaux de recherche de longue date menés dans ce domaine pour commercialiser l’énergie de fusion. En mai 2023, la société a publié un article évalué par des pairs présentant les grandes lignes de la conception de son concept de centrale : « Development of steady-state fusion reactor by Helical Fusion », par J. Miyazawa et al., dans Physics of Plasmas.

Dans le cadre du programme Helix, l’entreprise prévoit de mener une démonstration intégrée à l’aide d’Helix HARUKA et de parvenir à une production d’énergie de fusion commercialement viable grâce à Helix KANATA dans les années 2030.

Le développement des composants clés d’Helix HARUKA progresse régulièrement grâce au soutien de partenaires industriels.

À propos du cadre des partenaires officiels

Le cadre des partenaires officiels est destiné aux entreprises qui collaboreront avec Helical Fusion pour faire avancer activement le programme Helix, dont l’objectif est de parvenir à une production d’énergie de fusion commercialement viable. Les partenaires officiels s’engagent dans une collaboration stratégique, tant commerciale que technique, et s’engagent à apporter des capitaux au-delà d’un seuil défini, partageant ainsi l’engagement nécessaire à la création d’une nouvelle industrie de l’énergie de fusion.

Les partenaires officiels collaboreront à des initiatives liées à la fabrication et à la construction d’Helix HARUKA, le dispositif de démonstration intégré d’Helical Fusion, et d’Helix KANATA, son usine pilote de fusion. Ce cadre a été lancé en avril 2026, avec l’adhésion de NICHIAS Corporation, Hasetora Spinning Co., Ltd. et Seno Kisen Co., Ltd. en tant que premier groupe de partenaires.

À propos d’HAZAMA ANDO CORPORATION

HAZAMA ANDO CORPORATION est une entreprise générale de construction spécialisée principalement dans le génie civil et la construction de bâtiments. En tirant parti de l’expertise technique que nous avons acquise au fil de nombreuses années et de nos méthodes avancées de gestion de chantier, nous réalisons des projets sûrs et de haute qualité. En créant de la valeur ajoutée, nous visons à bâtir une société durable où chacun peut vivre en toute sérénité et dans le confort, et à évoluer aux côtés de la société en tant qu’entreprise.

À propos de Helical Fusion Co., Ltd.

Helical Fusion est une startup spécialisée dans l’énergie de fusion, fondée en 2021 sous la forme d’un spin-off tirant parti des résultats de recherche de l’Institut national des sciences de la fusion (NIFS), un institut de recherche public japonais de premier plan dans le domaine des stellarators hélicoïdaux. Le NIFS a accumulé une expertise de classe mondiale grâce au Large Helical Device (LHD), notamment en matière de maintien du plasma pendant 3 268 secondes, de températures de plasma dépassant les 100 millions de degrés Celsius et de technologies de contrôle stable du plasma, essentielles au fonctionnement continu.

Helical Fusion développe un stellarator hélicoïdal et fait progresser le programme Helix dans le but de concrétiser une énergie de fusion commercialement viable.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.