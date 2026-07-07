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Access Advance heißt neue Lizenzgeber im Video Distribution Patent Pool willkommen

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC gab heute bekannt, dass Sharp, M&K Holdings, Tagivan und neun weitere Patentinhaber, die über umfangreiche Patentportfolios im Bereich der Videocodecs verfügen, welche die Kerntechnologien der Videodekodierung, -verarbeitung und der Bereitstellung von Streaming-Medien abdecken, im ersten Halbjahr 2026 dem Video Distribution Patent Pool (VDP Pool) beigetreten sind.

„Die Einbindung all dieser neuen Lizenzgeber und ihrer Patentportfolios ist ein echter Gewinn sowohl für den VDP-Pool als auch für unsere zahlreichen bestehenden und zukünftigen Lizenznehmer“, sagte Peter Moller, CEO von Access Advance. „Diese Unternehmen verfügen über breit gefächerte und umfassende Patentportfolios und stärken damit die marktführende Position des Programms bei der Klärung von Lizenzfragen im Zusammenhang mit der Nutzung moderner Videocodecs in allen vielfältigen Geschäftsmodellen des Internet-Video-Streamings.“

Die folgenden Patentinhaber sind im ersten Halbjahr 2026 als Lizenzgeber dem VDP-Pool beigetreten:

  1. Digital Insights Inc.
  2. Hanbat National University Industry-Academic Cooperation Foundation
  3. Hanwha Vision Co., Ltd.
  4. Industry-Academy Cooperation Foundation der Sejong Universität
  5. M&K Holdings Inc.
  6. Mirage Inc.
  7. Sharp Corporation
  8. SK Planet Co., Ltd.
  9. Tagivan II LLC
  10. Telechips, Inc.
  11. Vidaxio LLC
  12. Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

Access Advance heißt alle neuen Lizenzgeber und Lizenznehmer im VDP-Pool herzlich willkommen und dankt ihnen für ihren Beitrag zum Aufbau des umfassenden Lizenzprogramms für Streaming-Media-Technologie.

Über Access Advance:

Access Advance LLC ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Verwaltung und das Management von Patentpools für die Lizenzierung wesentlicher Patente der wichtigsten Videocodec-Technologien zu leiten. Access Advance bietet sowohl Patentinhabern als auch Patentnutzer einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus.

Access Advance managt und verwaltet den HEVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 29.000 Patenten, die für die HEVC/H.265-Technologie unentbehrlich sind, sowie den VVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 5.400 Patenten, die für die VVC/H.266-Technologie unerlässlich sind. Die Multi-Codec-Bridging-Vereinbarung des Unternehmens bietet berechtigten Lizenznehmern, die sowohl am HEVC Advance- als auch am VVC Advance-Pool teilnehmen, eine einheitliche, vergünstigte Lizenzgebührenstruktur. Darüber hinaus bietet Access Advance den Video Distribution Patent Pool an, eine umfassende Lizenzierungslösung für Video-Streaming-Dienste, die die Codecs HEVC, VVC, VP9 und AV1 abdeckt. Access Advance hat außerdem den Verwalter des HEVC/VVC-Patentpools von Via LA übernommen, der nun als VCL Advance (Video Codec Licensing) Programm bezeichnet wird. Weitere Informationen finden Sie unter: www.accessadvance.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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Medienkontakt:
Meredith Hollander
Director, Strategic Communications
Access Advance LLC
E-Mail: press@accessadvance.com
Website: www.accessadvance.com

Lizenzanfragen:
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