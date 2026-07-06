-

ABIONYX Pharma : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société TP ICAP (Europe) SA

TOULOUSE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société ABIONYX Pharma (FR0012616852 – ABNX FP) confié à la Société TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :

  • Nombre d’actions : 118 866 titres
  • Solde en espèces : 96 894,38 €

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

ACHAT

282 460 titres

933 897,51 €

361 transactions

VENTE

226 618 titres

782 823,64 €

283 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 63 024 titres
  • Solde en espèces : 257 777,69 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d’actions : 131 000 titres
  • Solde en espèces : 40 801,20 €

ANNEXE S1 2026

Achats

Vente

ABNX FP

nombre de

Transactions

Nombre de

titres

Capitaux en

EUR

nombre de

Transactions

Nombre

de titres

Capitaux en

EUR

Total

361

282 460

933 897,51

283

226 618

783 823,64

20260101

0

0

0,00

0

0

0,00

20260102

1

1

3,86

6

6 971

27 579,56

20260105

5

7 061

26 946,26

1

1

3,96

20260106

2

2 051

7 527,21

2

871

3 266,21

20260107

3

2 711

10 063,36

3

1 811

6 909,36

20260108

4

4 091

15 043,56

1

1

3,76

20260109

1

1

3,64

3

1 941

7 152,84

20260112

1

1

3,68

3

1 881

7 082,18

20260113

2

1 991

7 267,22

3

949

3 541,20

20260114

4

4 061

14 770,64

1

1

3,74

20260115

1

1

3,62

3

1 981

7 221,02

20260116

1

1

3,64

4

3 771

13 941,24

20260119

4

4 151

15 089,66

3

1 821

6 874,46

20260120

4

3 951

14 564,30

1

1

3,70

20260121

3

2 481

9 085,50

1

1

3,70

20260122

1

1

3,79

5

6 071

23 288,19

20260123

3

2 521

9 660,60

5

5 521

22 070,20

20260126

4

3 841

15 378,82

2

891

3 688,72

20260127

3

2 441

9 671,28

1

1

3,98

20260128

2

1 751

6 846,45

2

224

893,72

20260129

4

3 531

13 678,17

2

366

1 460,32

20260130

3

2 251

8 535,84

1

1

3,84

20260202

1

1 600

6 032,00

2

1 061

4 084,78

20260203

2

1 561

5 963,08

3

2 171

8 499,88

20260204

3

2 171

8 210,75

1

1

3,85

20260205

4

3 221

11 908,74

1

1

3,74

20260206

4

3 071

11 200,58

1

1

3,68

20260209

3

1 921

6 957,99

1

1

3,69

20260210

1

1

3,67

4

4 821

17 847,67

20260211

4

3 071

11 169,88

1

1

3,68

20260212

1

1

3,55

2

1 181

4 251,55

20260213

3

1 991

7 092,01

1

1

3,61

20260216

5

4 406

15 279,94

1

1

3,59

20260217

1

1

3,43

2

1 251

4 365,93

20260218

3

1 851

6 376,19

1

1

3,49

20260219

4

2 721

9 257,88

1

1

3,48

20260220

4

2 581

8 678,29

1

1

3,39

20260223

5

3 697

12 071,27

3

2 701

9 237,73

20260224

4

2 411

7 986,25

1

1

3,35

20260225

3

1 521

4 920,08

1

1

3,28

20260226

1

1

3,27

3

2 841

9 347,27

20260227

1

1

3,34

4

5 441

18 496,64

20260302

6

5 511

17 690,22

1

1

3,22

20260303

6

4 901

15 838,37

1

1

3,37

20260304

1

1

3,16

5

8 471

27 722,36

20260305

2

501

1 628,33

3

2 661

8 888,13

20260306

2

1 351

4 336,79

3

2 611

8 616,59

20260309

4

2 831

9 178,97

2

1 261

4 224,27

20260310

1

1

3,34

6

9 651

32 795,94

20260311

4

3 241

10 929,88

1

1

3,48

20260312

2

1 491

4 965,10

2

1 191

4 061,30

20260313

4

3 091

10 199,83

1

1

3,33

20260316

3

1 961

6 323,71

3

1 650

5 469,48

20260317

1

1

3,27

3

2 561

8 579,67

20260318

3

1 991

6 619,47

1

1

3,37

20260319

4

2 971

9 633,40

1

1

3,30

20260320

2

1 391

4 381,70

2

1 291

4 169,90

20260323

4

2 911

8 935,88

4

2 779

8 930,84

20260324

4

2 881

8 995,93

2

1 291

4 169,93

20260325

2

1 371

4 250,16

1

1

3,16

20260326

5

4 311

12 983,99

1

1

3,09

20260327

1

1

3,25

11

23 201

76 137,55

20260330

1

1

3,97

10

15 501

61 966,67

20260331

5

6 751

24 540,66

1

1

3,66

20260401

3

2 671

9 701,24

4

3 771

14 224,24

20260402

3

2 691

9 800,85

1

1

3,65

20260403

0

0

0,00

0

0

0,00

20260406

0

0

0,00

0

0

0,00

20260407

1

1

3,70

1

1

3,70

20260408

1

1

3,61

6

7 201

26 219,81

20260409

3

2 931

10 498,91

1

1

3,61

20260410

1

1

3,57

2

911

3 288,67

20260413

4

4 351

15 391,96

1

1

3,56

20260414

2

954

3 377,22

5

5 701

21 042,10

20260415

1

1

3,76

5

5 301

20 414,16

20260416

3

2 921

11 105,66

2

821

3 193,66

20260417

1

1

3,81

5

5 031

19 675,91

20260420

4

4 551

17 398,14

1

1

3,84

20260421

4

4 411

16 463,56

1

1

3,76

20260422

3

2 781

10 211,94

1

1

3,74

20260423

2

1 981

7 191,04

1

1

3,64

20260424

4

4 011

14 348,32

1

1

3,62

20260427

3

2 318

8 214,59

1

1

3,55

20260428

3

2 421

8 551,15

2

1 061

3 840,75

20260429

3

2 411

8 401,70

2

1 081

3 891,60

20260430

3

2 381

8 201,90

1

1

3,50

20260501

0

0

0,00

0

0

0,00

20260504

3

2 311

7 868,36

2

1 131

3 947,16

20260505

3

2 291

7 708,49

3

2 311

7 996,29

20260506

1

1

3,42

5

6 801

23 821,12

20260507

1

1

3,59

5

6 281

22 994,29

20260508

3

2 701

9 621,00

2

961

3 507,60

20260511

1

1

3,57

4

3 941

14 254,37

20260512

3

2 781

9 933,83

3

1 901

6 986,43

20260513

1

1

3,68

4

3 751

14 017,48

20260514

1

1

3,71

3

1 811

6 746,41

20260515

3

2 911

10 660,27

1

1

3,67

20260518

4

4 411

15 514,43

1

1

3,63

20260519

1

1

3,50

1

1

3,50

20260520

3

2 751

9 606,66

1

1

3,56

20260521

4

4 011

13 947,22

1

1

3,52

20260522

4

3 911

13 111,16

3

2 151

7 464,26

20260525

1

1

3,37

4

4 321

14 905,17

20260526

2

914

3 116,80

2

1 031

3 598,17

20260527

11

17 411

53 176,77

1

1

3,07

20260528

6

7 131

21 135,56

1

1

3,06

20260529

3

2 111

6 005,20

1

1

2,90

20260601

3

2 041

5 765,23

2

1 401

4 048,83

20260602

4

2 390

6 659,66

1

1

2,80

20260603

3

1 961

5 407,18

1

1

2,78

20260604

4

2 881

7 839,44

1

1

2,74

20260605

1

1

2,72

4

6 011

16 557,92

20260608

3

2 041

5 546,13

1

1

2,73

20260609

3

1 971

5 296,83

2

1 461

4 017,73

20260610

3

1 961

5 250,31

1

1

2,71

20260611

1

1

2,66

2

1 491

4 010,76

20260612

1

1

2,72

3

2 961

8 068,92

20260615

3

2 061

5 538,66

2

1 421

3 914,86

20260616

5

4 901

12 736,29

1

1

2,69

20260617

1

1

2,56

3

1 511

3 868,36

20260618

10

10 945

25 700,63

1

1

2,37

20260619

4

2 791

6 152,77

1

1

2,27

20260622

1

1

2,22

1

1

2,22

20260623

2

1 041

2 290,23

1

1

2,23

20260624

4

2 571

5 642,25

1

1

2,25

20260625

6

3 842

8 014,42

1

1

2,09

20260626

4

2 351

4 783,08

1

1

2,08

20260629

2

1 081

2 172,85

2

1 801

3 728,05

20260630

2

29

58,88

5

10 571

22 546,84

A propos d’ABIONYX Pharma

ABIONYX Pharma est une société biopharmaceutique de nouvelle génération dans le sepsis et les soins intensifs, en développant des biothérapies de rupture pour des pathologies graves dépourvues de traitements efficaces. Grâce à sa plateforme technologique exclusive basée sur l’apoA-I, ABIONYX Pharma conçoit des biomédicaments innovants et des vecteurs HDL de nouvelle génération ciblant les dérégulations immuno-inflammatoires au cœur du sepsis et d’autres maladies sévères. Portée par une expertise scientifique reconnue, un pipeline différencié et un réseau clinique mondial en expansion, ABIONYX Pharma ambitionne de redéfinir les standards thérapeutiques du sepsis et de devenir un acteur clé dans les soins intensifs.

Contacts

ABIONYX Pharma
infos@abionyx.com

ABIONYX Pharma

BOURSE:ABNX
Release Versions
EnglishFrench

Contacts

ABIONYX Pharma
infos@abionyx.com

More News From ABIONYX Pharma

ABIONYX Pharma : Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

TOULOUSE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: ABIONYX Pharma (Paris:ABNX) : Place de cotation : Euronext Paris, Compartiment C Code ISIN : FR0012616852 Date Nombre de titres composant le capital en circulation Nombre total de droits de vote Total brut (1) Total net (2) 30 juin 2026 42 568 071 52 292 148 52 017 701 (1) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote “théoriques”) sert de base de calcul pour les franchissements de seuil. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Gén...

ABIONYX Pharma change d’échelle suite à la sécurisation des moyens de son ambition et ouvre un nouveau cycle de création de valeur dans les inflammations sévères et le sepsis

TOULOUSE, France & FULLERTON, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société biopharmaceutique de nouvelle génération qui développe des thérapies innovantes dans le sepsis et les soins intensifs, fondées sur une plateforme technologique exclusive basée sur l’apoA-I, fait le point aujourd’hui sur l’Assemblé générale mixte qui s’est tenue au siège de la société et la nouvelle phase de développement qui s’ouvre au 30 juin 2026. Lors de A...

ABIONYX Pharma annonce le succès de son financement pour un montant total maximum de 33 M€

TOULOUSE, France & FULLERTON, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: ABIONYX Pharma (FR0012616852 – ABNX – éligible au PEA‑PME) (« ABIONYX » ou la « Société »), société biopharmaceutique de nouvelle génération qui développe des thérapies innovantes dans le sepsis et les soins intensifs, fondées sur une plateforme technologique exclusive basée sur l’apoA‑I, annonce aujourd’hui le succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») des actionnaires...
Back to Newsroom