ABIONYX Pharma : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société TP ICAP (Europe) SA

TOULOUSE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société ABIONYX Pharma (FR0012616852 – ABNX FP) confié à la Société TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :

Nombre d’actions : 118 866 titres

Solde en espèces : 96 894,38 €

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

ACHAT 282 460 titres 933 897,51 € 361 transactions VENTE 226 618 titres 782 823,64 € 283 transactions Expand

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 63 024 titres

Solde en espèces : 257 777,69 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 131 000 titres

Solde en espèces : 40 801,20 €

ANNEXE S1 2026

Achats Vente ABNX FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 361 282 460 933 897,51 283 226 618 783 823,64 20260101 0 0 0,00 0 0 0,00 20260102 1 1 3,86 6 6 971 27 579,56 20260105 5 7 061 26 946,26 1 1 3,96 20260106 2 2 051 7 527,21 2 871 3 266,21 20260107 3 2 711 10 063,36 3 1 811 6 909,36 20260108 4 4 091 15 043,56 1 1 3,76 20260109 1 1 3,64 3 1 941 7 152,84 20260112 1 1 3,68 3 1 881 7 082,18 20260113 2 1 991 7 267,22 3 949 3 541,20 20260114 4 4 061 14 770,64 1 1 3,74 20260115 1 1 3,62 3 1 981 7 221,02 20260116 1 1 3,64 4 3 771 13 941,24 20260119 4 4 151 15 089,66 3 1 821 6 874,46 20260120 4 3 951 14 564,30 1 1 3,70 20260121 3 2 481 9 085,50 1 1 3,70 20260122 1 1 3,79 5 6 071 23 288,19 20260123 3 2 521 9 660,60 5 5 521 22 070,20 20260126 4 3 841 15 378,82 2 891 3 688,72 20260127 3 2 441 9 671,28 1 1 3,98 20260128 2 1 751 6 846,45 2 224 893,72 20260129 4 3 531 13 678,17 2 366 1 460,32 20260130 3 2 251 8 535,84 1 1 3,84 20260202 1 1 600 6 032,00 2 1 061 4 084,78 20260203 2 1 561 5 963,08 3 2 171 8 499,88 20260204 3 2 171 8 210,75 1 1 3,85 20260205 4 3 221 11 908,74 1 1 3,74 20260206 4 3 071 11 200,58 1 1 3,68 20260209 3 1 921 6 957,99 1 1 3,69 20260210 1 1 3,67 4 4 821 17 847,67 20260211 4 3 071 11 169,88 1 1 3,68 20260212 1 1 3,55 2 1 181 4 251,55 20260213 3 1 991 7 092,01 1 1 3,61 20260216 5 4 406 15 279,94 1 1 3,59 20260217 1 1 3,43 2 1 251 4 365,93 20260218 3 1 851 6 376,19 1 1 3,49 20260219 4 2 721 9 257,88 1 1 3,48 20260220 4 2 581 8 678,29 1 1 3,39 20260223 5 3 697 12 071,27 3 2 701 9 237,73 20260224 4 2 411 7 986,25 1 1 3,35 20260225 3 1 521 4 920,08 1 1 3,28 20260226 1 1 3,27 3 2 841 9 347,27 20260227 1 1 3,34 4 5 441 18 496,64 20260302 6 5 511 17 690,22 1 1 3,22 20260303 6 4 901 15 838,37 1 1 3,37 20260304 1 1 3,16 5 8 471 27 722,36 20260305 2 501 1 628,33 3 2 661 8 888,13 20260306 2 1 351 4 336,79 3 2 611 8 616,59 20260309 4 2 831 9 178,97 2 1 261 4 224,27 20260310 1 1 3,34 6 9 651 32 795,94 20260311 4 3 241 10 929,88 1 1 3,48 20260312 2 1 491 4 965,10 2 1 191 4 061,30 20260313 4 3 091 10 199,83 1 1 3,33 20260316 3 1 961 6 323,71 3 1 650 5 469,48 20260317 1 1 3,27 3 2 561 8 579,67 20260318 3 1 991 6 619,47 1 1 3,37 20260319 4 2 971 9 633,40 1 1 3,30 20260320 2 1 391 4 381,70 2 1 291 4 169,90 20260323 4 2 911 8 935,88 4 2 779 8 930,84 20260324 4 2 881 8 995,93 2 1 291 4 169,93 20260325 2 1 371 4 250,16 1 1 3,16 20260326 5 4 311 12 983,99 1 1 3,09 20260327 1 1 3,25 11 23 201 76 137,55 20260330 1 1 3,97 10 15 501 61 966,67 20260331 5 6 751 24 540,66 1 1 3,66 20260401 3 2 671 9 701,24 4 3 771 14 224,24 20260402 3 2 691 9 800,85 1 1 3,65 20260403 0 0 0,00 0 0 0,00 20260406 0 0 0,00 0 0 0,00 20260407 1 1 3,70 1 1 3,70 20260408 1 1 3,61 6 7 201 26 219,81 20260409 3 2 931 10 498,91 1 1 3,61 20260410 1 1 3,57 2 911 3 288,67 20260413 4 4 351 15 391,96 1 1 3,56 20260414 2 954 3 377,22 5 5 701 21 042,10 20260415 1 1 3,76 5 5 301 20 414,16 20260416 3 2 921 11 105,66 2 821 3 193,66 20260417 1 1 3,81 5 5 031 19 675,91 20260420 4 4 551 17 398,14 1 1 3,84 20260421 4 4 411 16 463,56 1 1 3,76 20260422 3 2 781 10 211,94 1 1 3,74 20260423 2 1 981 7 191,04 1 1 3,64 20260424 4 4 011 14 348,32 1 1 3,62 20260427 3 2 318 8 214,59 1 1 3,55 20260428 3 2 421 8 551,15 2 1 061 3 840,75 20260429 3 2 411 8 401,70 2 1 081 3 891,60 20260430 3 2 381 8 201,90 1 1 3,50 20260501 0 0 0,00 0 0 0,00 20260504 3 2 311 7 868,36 2 1 131 3 947,16 20260505 3 2 291 7 708,49 3 2 311 7 996,29 20260506 1 1 3,42 5 6 801 23 821,12 20260507 1 1 3,59 5 6 281 22 994,29 20260508 3 2 701 9 621,00 2 961 3 507,60 20260511 1 1 3,57 4 3 941 14 254,37 20260512 3 2 781 9 933,83 3 1 901 6 986,43 20260513 1 1 3,68 4 3 751 14 017,48 20260514 1 1 3,71 3 1 811 6 746,41 20260515 3 2 911 10 660,27 1 1 3,67 20260518 4 4 411 15 514,43 1 1 3,63 20260519 1 1 3,50 1 1 3,50 20260520 3 2 751 9 606,66 1 1 3,56 20260521 4 4 011 13 947,22 1 1 3,52 20260522 4 3 911 13 111,16 3 2 151 7 464,26 20260525 1 1 3,37 4 4 321 14 905,17 20260526 2 914 3 116,80 2 1 031 3 598,17 20260527 11 17 411 53 176,77 1 1 3,07 20260528 6 7 131 21 135,56 1 1 3,06 20260529 3 2 111 6 005,20 1 1 2,90 20260601 3 2 041 5 765,23 2 1 401 4 048,83 20260602 4 2 390 6 659,66 1 1 2,80 20260603 3 1 961 5 407,18 1 1 2,78 20260604 4 2 881 7 839,44 1 1 2,74 20260605 1 1 2,72 4 6 011 16 557,92 20260608 3 2 041 5 546,13 1 1 2,73 20260609 3 1 971 5 296,83 2 1 461 4 017,73 20260610 3 1 961 5 250,31 1 1 2,71 20260611 1 1 2,66 2 1 491 4 010,76 20260612 1 1 2,72 3 2 961 8 068,92 20260615 3 2 061 5 538,66 2 1 421 3 914,86 20260616 5 4 901 12 736,29 1 1 2,69 20260617 1 1 2,56 3 1 511 3 868,36 20260618 10 10 945 25 700,63 1 1 2,37 20260619 4 2 791 6 152,77 1 1 2,27 20260622 1 1 2,22 1 1 2,22 20260623 2 1 041 2 290,23 1 1 2,23 20260624 4 2 571 5 642,25 1 1 2,25 20260625 6 3 842 8 014,42 1 1 2,09 20260626 4 2 351 4 783,08 1 1 2,08 20260629 2 1 081 2 172,85 2 1 801 3 728,05 20260630 2 29 58,88 5 10 571 22 546,84 Expand

A propos d’ABIONYX Pharma

ABIONYX Pharma est une société biopharmaceutique de nouvelle génération dans le sepsis et les soins intensifs, en développant des biothérapies de rupture pour des pathologies graves dépourvues de traitements efficaces. Grâce à sa plateforme technologique exclusive basée sur l’apoA-I, ABIONYX Pharma conçoit des biomédicaments innovants et des vecteurs HDL de nouvelle génération ciblant les dérégulations immuno-inflammatoires au cœur du sepsis et d’autres maladies sévères. Portée par une expertise scientifique reconnue, un pipeline différencié et un réseau clinique mondial en expansion, ABIONYX Pharma ambitionne de redéfinir les standards thérapeutiques du sepsis et de devenir un acteur clé dans les soins intensifs.