ABIONYX Pharma : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société TP ICAP (Europe) SA
ABIONYX Pharma : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société TP ICAP (Europe) SA
TOULOUSE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société ABIONYX Pharma (FR0012616852 – ABNX FP) confié à la Société TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :
- Nombre d’actions : 118 866 titres
- Solde en espèces : 96 894,38 €
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
|
ACHAT
|
282 460 titres
|
933 897,51 €
|
361 transactions
|
VENTE
|
226 618 titres
|
782 823,64 €
|
283 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 63 024 titres
- Solde en espèces : 257 777,69 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 131 000 titres
- Solde en espèces : 40 801,20 €
ANNEXE S1 2026
|
Achats
|
Vente
|
ABNX FP
|
nombre de
Transactions
|
Nombre de
titres
|
Capitaux en
EUR
|
nombre de
Transactions
|
Nombre
de titres
|
Capitaux en
EUR
|
Total
|
361
|
282 460
|
933 897,51
|
283
|
226 618
|
783 823,64
|
20260101
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260102
|
1
|
1
|
3,86
|
6
|
6 971
|
27 579,56
|
20260105
|
5
|
7 061
|
26 946,26
|
1
|
1
|
3,96
|
20260106
|
2
|
2 051
|
7 527,21
|
2
|
871
|
3 266,21
|
20260107
|
3
|
2 711
|
10 063,36
|
3
|
1 811
|
6 909,36
|
20260108
|
4
|
4 091
|
15 043,56
|
1
|
1
|
3,76
|
20260109
|
1
|
1
|
3,64
|
3
|
1 941
|
7 152,84
|
20260112
|
1
|
1
|
3,68
|
3
|
1 881
|
7 082,18
|
20260113
|
2
|
1 991
|
7 267,22
|
3
|
949
|
3 541,20
|
20260114
|
4
|
4 061
|
14 770,64
|
1
|
1
|
3,74
|
20260115
|
1
|
1
|
3,62
|
3
|
1 981
|
7 221,02
|
20260116
|
1
|
1
|
3,64
|
4
|
3 771
|
13 941,24
|
20260119
|
4
|
4 151
|
15 089,66
|
3
|
1 821
|
6 874,46
|
20260120
|
4
|
3 951
|
14 564,30
|
1
|
1
|
3,70
|
20260121
|
3
|
2 481
|
9 085,50
|
1
|
1
|
3,70
|
20260122
|
1
|
1
|
3,79
|
5
|
6 071
|
23 288,19
|
20260123
|
3
|
2 521
|
9 660,60
|
5
|
5 521
|
22 070,20
|
20260126
|
4
|
3 841
|
15 378,82
|
2
|
891
|
3 688,72
|
20260127
|
3
|
2 441
|
9 671,28
|
1
|
1
|
3,98
|
20260128
|
2
|
1 751
|
6 846,45
|
2
|
224
|
893,72
|
20260129
|
4
|
3 531
|
13 678,17
|
2
|
366
|
1 460,32
|
20260130
|
3
|
2 251
|
8 535,84
|
1
|
1
|
3,84
|
20260202
|
1
|
1 600
|
6 032,00
|
2
|
1 061
|
4 084,78
|
20260203
|
2
|
1 561
|
5 963,08
|
3
|
2 171
|
8 499,88
|
20260204
|
3
|
2 171
|
8 210,75
|
1
|
1
|
3,85
|
20260205
|
4
|
3 221
|
11 908,74
|
1
|
1
|
3,74
|
20260206
|
4
|
3 071
|
11 200,58
|
1
|
1
|
3,68
|
20260209
|
3
|
1 921
|
6 957,99
|
1
|
1
|
3,69
|
20260210
|
1
|
1
|
3,67
|
4
|
4 821
|
17 847,67
|
20260211
|
4
|
3 071
|
11 169,88
|
1
|
1
|
3,68
|
20260212
|
1
|
1
|
3,55
|
2
|
1 181
|
4 251,55
|
20260213
|
3
|
1 991
|
7 092,01
|
1
|
1
|
3,61
|
20260216
|
5
|
4 406
|
15 279,94
|
1
|
1
|
3,59
|
20260217
|
1
|
1
|
3,43
|
2
|
1 251
|
4 365,93
|
20260218
|
3
|
1 851
|
6 376,19
|
1
|
1
|
3,49
|
20260219
|
4
|
2 721
|
9 257,88
|
1
|
1
|
3,48
|
20260220
|
4
|
2 581
|
8 678,29
|
1
|
1
|
3,39
|
20260223
|
5
|
3 697
|
12 071,27
|
3
|
2 701
|
9 237,73
|
20260224
|
4
|
2 411
|
7 986,25
|
1
|
1
|
3,35
|
20260225
|
3
|
1 521
|
4 920,08
|
1
|
1
|
3,28
|
20260226
|
1
|
1
|
3,27
|
3
|
2 841
|
9 347,27
|
20260227
|
1
|
1
|
3,34
|
4
|
5 441
|
18 496,64
|
20260302
|
6
|
5 511
|
17 690,22
|
1
|
1
|
3,22
|
20260303
|
6
|
4 901
|
15 838,37
|
1
|
1
|
3,37
|
20260304
|
1
|
1
|
3,16
|
5
|
8 471
|
27 722,36
|
20260305
|
2
|
501
|
1 628,33
|
3
|
2 661
|
8 888,13
|
20260306
|
2
|
1 351
|
4 336,79
|
3
|
2 611
|
8 616,59
|
20260309
|
4
|
2 831
|
9 178,97
|
2
|
1 261
|
4 224,27
|
20260310
|
1
|
1
|
3,34
|
6
|
9 651
|
32 795,94
|
20260311
|
4
|
3 241
|
10 929,88
|
1
|
1
|
3,48
|
20260312
|
2
|
1 491
|
4 965,10
|
2
|
1 191
|
4 061,30
|
20260313
|
4
|
3 091
|
10 199,83
|
1
|
1
|
3,33
|
20260316
|
3
|
1 961
|
6 323,71
|
3
|
1 650
|
5 469,48
|
20260317
|
1
|
1
|
3,27
|
3
|
2 561
|
8 579,67
|
20260318
|
3
|
1 991
|
6 619,47
|
1
|
1
|
3,37
|
20260319
|
4
|
2 971
|
9 633,40
|
1
|
1
|
3,30
|
20260320
|
2
|
1 391
|
4 381,70
|
2
|
1 291
|
4 169,90
|
20260323
|
4
|
2 911
|
8 935,88
|
4
|
2 779
|
8 930,84
|
20260324
|
4
|
2 881
|
8 995,93
|
2
|
1 291
|
4 169,93
|
20260325
|
2
|
1 371
|
4 250,16
|
1
|
1
|
3,16
|
20260326
|
5
|
4 311
|
12 983,99
|
1
|
1
|
3,09
|
20260327
|
1
|
1
|
3,25
|
11
|
23 201
|
76 137,55
|
20260330
|
1
|
1
|
3,97
|
10
|
15 501
|
61 966,67
|
20260331
|
5
|
6 751
|
24 540,66
|
1
|
1
|
3,66
|
20260401
|
3
|
2 671
|
9 701,24
|
4
|
3 771
|
14 224,24
|
20260402
|
3
|
2 691
|
9 800,85
|
1
|
1
|
3,65
|
20260403
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260406
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260407
|
1
|
1
|
3,70
|
1
|
1
|
3,70
|
20260408
|
1
|
1
|
3,61
|
6
|
7 201
|
26 219,81
|
20260409
|
3
|
2 931
|
10 498,91
|
1
|
1
|
3,61
|
20260410
|
1
|
1
|
3,57
|
2
|
911
|
3 288,67
|
20260413
|
4
|
4 351
|
15 391,96
|
1
|
1
|
3,56
|
20260414
|
2
|
954
|
3 377,22
|
5
|
5 701
|
21 042,10
|
20260415
|
1
|
1
|
3,76
|
5
|
5 301
|
20 414,16
|
20260416
|
3
|
2 921
|
11 105,66
|
2
|
821
|
3 193,66
|
20260417
|
1
|
1
|
3,81
|
5
|
5 031
|
19 675,91
|
20260420
|
4
|
4 551
|
17 398,14
|
1
|
1
|
3,84
|
20260421
|
4
|
4 411
|
16 463,56
|
1
|
1
|
3,76
|
20260422
|
3
|
2 781
|
10 211,94
|
1
|
1
|
3,74
|
20260423
|
2
|
1 981
|
7 191,04
|
1
|
1
|
3,64
|
20260424
|
4
|
4 011
|
14 348,32
|
1
|
1
|
3,62
|
20260427
|
3
|
2 318
|
8 214,59
|
1
|
1
|
3,55
|
20260428
|
3
|
2 421
|
8 551,15
|
2
|
1 061
|
3 840,75
|
20260429
|
3
|
2 411
|
8 401,70
|
2
|
1 081
|
3 891,60
|
20260430
|
3
|
2 381
|
8 201,90
|
1
|
1
|
3,50
|
20260501
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260504
|
3
|
2 311
|
7 868,36
|
2
|
1 131
|
3 947,16
|
20260505
|
3
|
2 291
|
7 708,49
|
3
|
2 311
|
7 996,29
|
20260506
|
1
|
1
|
3,42
|
5
|
6 801
|
23 821,12
|
20260507
|
1
|
1
|
3,59
|
5
|
6 281
|
22 994,29
|
20260508
|
3
|
2 701
|
9 621,00
|
2
|
961
|
3 507,60
|
20260511
|
1
|
1
|
3,57
|
4
|
3 941
|
14 254,37
|
20260512
|
3
|
2 781
|
9 933,83
|
3
|
1 901
|
6 986,43
|
20260513
|
1
|
1
|
3,68
|
4
|
3 751
|
14 017,48
|
20260514
|
1
|
1
|
3,71
|
3
|
1 811
|
6 746,41
|
20260515
|
3
|
2 911
|
10 660,27
|
1
|
1
|
3,67
|
20260518
|
4
|
4 411
|
15 514,43
|
1
|
1
|
3,63
|
20260519
|
1
|
1
|
3,50
|
1
|
1
|
3,50
|
20260520
|
3
|
2 751
|
9 606,66
|
1
|
1
|
3,56
|
20260521
|
4
|
4 011
|
13 947,22
|
1
|
1
|
3,52
|
20260522
|
4
|
3 911
|
13 111,16
|
3
|
2 151
|
7 464,26
|
20260525
|
1
|
1
|
3,37
|
4
|
4 321
|
14 905,17
|
20260526
|
2
|
914
|
3 116,80
|
2
|
1 031
|
3 598,17
|
20260527
|
11
|
17 411
|
53 176,77
|
1
|
1
|
3,07
|
20260528
|
6
|
7 131
|
21 135,56
|
1
|
1
|
3,06
|
20260529
|
3
|
2 111
|
6 005,20
|
1
|
1
|
2,90
|
20260601
|
3
|
2 041
|
5 765,23
|
2
|
1 401
|
4 048,83
|
20260602
|
4
|
2 390
|
6 659,66
|
1
|
1
|
2,80
|
20260603
|
3
|
1 961
|
5 407,18
|
1
|
1
|
2,78
|
20260604
|
4
|
2 881
|
7 839,44
|
1
|
1
|
2,74
|
20260605
|
1
|
1
|
2,72
|
4
|
6 011
|
16 557,92
|
20260608
|
3
|
2 041
|
5 546,13
|
1
|
1
|
2,73
|
20260609
|
3
|
1 971
|
5 296,83
|
2
|
1 461
|
4 017,73
|
20260610
|
3
|
1 961
|
5 250,31
|
1
|
1
|
2,71
|
20260611
|
1
|
1
|
2,66
|
2
|
1 491
|
4 010,76
|
20260612
|
1
|
1
|
2,72
|
3
|
2 961
|
8 068,92
|
20260615
|
3
|
2 061
|
5 538,66
|
2
|
1 421
|
3 914,86
|
20260616
|
5
|
4 901
|
12 736,29
|
1
|
1
|
2,69
|
20260617
|
1
|
1
|
2,56
|
3
|
1 511
|
3 868,36
|
20260618
|
10
|
10 945
|
25 700,63
|
1
|
1
|
2,37
|
20260619
|
4
|
2 791
|
6 152,77
|
1
|
1
|
2,27
|
20260622
|
1
|
1
|
2,22
|
1
|
1
|
2,22
|
20260623
|
2
|
1 041
|
2 290,23
|
1
|
1
|
2,23
|
20260624
|
4
|
2 571
|
5 642,25
|
1
|
1
|
2,25
|
20260625
|
6
|
3 842
|
8 014,42
|
1
|
1
|
2,09
|
20260626
|
4
|
2 351
|
4 783,08
|
1
|
1
|
2,08
|
20260629
|
2
|
1 081
|
2 172,85
|
2
|
1 801
|
3 728,05
|
20260630
|
2
|
29
|
58,88
|
5
|
10 571
|
22 546,84
A propos d’ABIONYX Pharma
ABIONYX Pharma est une société biopharmaceutique de nouvelle génération dans le sepsis et les soins intensifs, en développant des biothérapies de rupture pour des pathologies graves dépourvues de traitements efficaces. Grâce à sa plateforme technologique exclusive basée sur l’apoA-I, ABIONYX Pharma conçoit des biomédicaments innovants et des vecteurs HDL de nouvelle génération ciblant les dérégulations immuno-inflammatoires au cœur du sepsis et d’autres maladies sévères. Portée par une expertise scientifique reconnue, un pipeline différencié et un réseau clinique mondial en expansion, ABIONYX Pharma ambitionne de redéfinir les standards thérapeutiques du sepsis et de devenir un acteur clé dans les soins intensifs.
Contacts
ABIONYX Pharma
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