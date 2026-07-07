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Access Advance、新たなライセンサーの Video Distribution Patent Pool への参加を歓迎

ボストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Access Advance LLC は本日、Sharp、M&K Holdings、Tagivan、およびその他９社・団体の特許保有者が、2026年上半期に Video Distribution Patent Pool（VDP Pool） に参加したことを発表しました。これらの企業はいずれも、動画のデコード、処理、およびストリーミングメディア配信を支える中核技術を対象とする動画コーデック特許の充実したポートフォリオを保有しています。

Access Advance の CEO である Peter Moller 氏は次のように述べています。

「これらの新しいライセンサーの特許ポートフォリオが加わることは、VDP Pool と、既存および将来の多数のライセンシーの双方にとって大きな成果です。これらの企業は、幅広く強力な特許ポートフォリオを保有しており、インターネット動画配信のさまざまなビジネスモデルにおける最新動画コーデックの利用に関するライセンス上の課題を解決するうえで、当プログラムが市場をリードする地位をさらに強化するものです。」

2026年上半期に、以下の特許保有者が VDP Pool にライセンサーとして参加しました。

  1. Digital Insights Inc.
  2. Hanbat National University Industry-Academic Cooperation Foundation
  3. Hanwha Vision Co., Ltd.
  4. Industry-Academy Cooperation Foundation of Sejong University
  5. M&K Holdings Inc.
  6. Mirage Inc.
  7. Sharp Corporation
  8. SK Planet Co., Ltd.
  9. Tagivan II LLC
  10. Telechips, Inc.
  11. Vidaxio LLC
  12. Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

Access Advance は、VDP Pool に参加したすべての新規ライセンサーおよびライセンシーを歓迎するとともに、ストリーミングメディア技術の包括的なライセンスプログラムの構築に向けた協力に感謝の意を表します。

Access Advanceについて：

Access Advance LLCは、最も重要なビデオコーデック技術の必須特許をライセンスするための特許プールの開発、運営、および管理を主導するために設立された独立したライセンス・アドミニストレータです。Access Advanceは、特許所有者と特許実施者の両方に透明性の高い効率的なライセンスメカニズムを提供します。

Access Advanceは、HEVC/H.265技術に不可欠な29,000件を超える特許のライセンス供与のためのHEVC Advance特許プール、およびVVC/H.266技術に必要不可欠な5,400件を超える特許のライセンス供与のためのVVC Advance特許プールを運営・管理しています。当社のマルチコーデックブリッジ契約は、HEVC AdvanceとVVC Advanceの両方のプールに参加しているライセンシーに対して、単一の割引ロイヤルティレート構造を適格ライセンシーに提供します。さらに、Access Advanceは、HEVC、VVC、VP9、AV1コーデックをカバーするビデオストリーミングサービスの包括的なライセンスソリューションであるVideo Distribution Patent Poolを提供しています。またAccess Advanceは、Via LAのHEVC/VVCプログラム ― 現在VCL Advance（ビデオコーデックライセンス）プログラムという名称 ― を買収しました。　詳細については、www.accessadvance.comをご参照ください。

Contacts

メディアの連絡先：
Meredith Hollander
ディレクター、戦略コミュニケーション
Access Advance LLC
Eメール：press@accessadvance.com
ウェブサイト：www.accessadvance.com

ライセンスに関するお問い合わせ：
Eメール：licensing@accessadvance.com

Industry:

Access Advance LLC

Release Versions
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