HAZAMA ANDO ya es socio oficial de la iniciativa de fusión comercial de Helical Fusion y firma un memorando de entendimiento para construir la planta piloto de fusión
HAZAMA ANDO ya es socio oficial de la iniciativa de fusión comercial de Helical Fusion y firma un memorando de entendimiento para construir la planta piloto de fusión
Una empresa constructora japonesa con amplia trayectoria aportará su experiencia en construcción para impulsar el desarrollo de la planta piloto de fusión, con el objetivo de lograr una energía de fusión viable a nivel comercial.
TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Helical Fusion Co., Ltd. ("Helical Fusion"), una empresa emergente japonesa especializada en energía de fusión que desarrolla centrales de fusión y HAZAMA ANDO CORPORATION ("HAZAMA ANDO"), una empresa constructora japonesa de larga trayectoria, han anunciado hoy que HAZAMA ANDO será el socio oficial del Programa Helix, la iniciativa de fusión comercial de Helical Fusion. Asimismo, ambas empresas ha suscrito un memorando de entendimiento para colaborar en la construcción de Helix KANATA, la planta piloto de fusión de Helical Fusion cuya puesta en marcha está prevista para la década de 2030.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
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