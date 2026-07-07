Access Advance verwelkomt nieuwe licentiegevers in de Video Distribution Patent Pool

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC heeft vandaag aangekondigd dat Sharp, M&K Holdings, Tagivan en 9 andere patenthouders met omvangrijke patentportfolio's voor videocodecs, die de kerntechnologieën achter videodecodering, -verwerking en streaming media-distributie omvatten, zich in de eerste helft van 2026 hebben aangesloten bij de Video Distribution Patent Pool (VDP Pool).

"De toevoeging van de patentportfolio's van al deze nieuwe licentiegevers is een echte winst voor zowel de VDP Pool als onze vele bestaande en toekomstige licentienemers," aldus Peter Moller, CEO van Access Advance. "Deze bedrijven beschikken over brede en diepgaande patentportfolio's en versterken de marktpositie van het programma verder in het oplossen van de licentievraagstukken rond het gebruik van moderne videocodecs in alle uiteenlopende bedrijfsmodellen van internetvideostreaming."

De volgende patenthouders zijn in de eerste helft van 2026 als licentiegever toegetreden tot de VDP-pool:

Digital Insights Inc. Hanbat National University Industry-Academic Cooperation Foundation Hanwha Vision Co., Ltd. Industry-Academy Cooperation Foundation of Sejong University M&K Holdings Inc. Mirage Inc. Sharp Corporation SK Planet Co., Ltd. Tagivan II LLC Telechips, Inc. Vidaxio LLC Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

Access Advance verwelkomt alle nieuwe licentiegevers en licentiehouders bij de VDP-pool en bedankt hen voor hun deelname aan het opbouwen van het uitgebreide licentieprogramma voor streaming mediatechnologie.

Over Access Advance:

Access Advance LLC is een onafhankelijk licentiebeheerbedrijf dat is opgericht om de ontwikkeling, de administratie en het beheer van patentpools voor het licentiëren van essentiële patenten van de belangrijkste op standaarden gebaseerde videocodectechnologieën te leiden. Access Advance biedt een transparant en efficiënt licentiemechanisme voor zowel patenteigenaren als patentuitvoerders.

Access Advance beheert en administreert de HEVC Advance Patent Pool voor het licentiëren van meer dan 29.000 patenten die essentieel zijn voor HEVC/H.265-technologie en de VVC Advance Patent Pool voor het licentiëren van meer dan 5.400 patenten die essentieel zijn voor VVC/H.266-technologie. De Multi-Codec Bridging Agreement van het bedrijf biedt in aanmerking komende licentiehouders een enkele kortingsstructuur voor royalty's voor licentiehouders die deelnemen aan zowel de HEVC Advance- als de VVC Advance-pools. Daarnaast biedt Access Advance de Video Distribution Patent Pool, een uitgebreide licentieoplossing voor videostreamingdiensten die HEVC-, VVC-, VP9- en AV1-codecs omvat. Access Advance heeft ook de beheerder van de HEVC/VVC-patentpool van Via LA overgenomen, die nu het VCL Advance (Video Codec Licensing) programma heet. Ga voor meer informatie naar: www.accessadvance.com.

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