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HAZAMA ANDO wordt officieel partner in het commerciële kernfusie-initiatief van Helical Fusion en ondertekent een MoU voor de bouw van de kernfusieproeffabriek

Een gerenommeerde Japanse algemene aannemer zal zijn bouwexpertise ter beschikking stellen om de kernfusieproeffabriek naar commercieel rendabele kernfusie-energie te laten ontwikkelen

original (L-R) Kazuhiko Kuniya (Representative Director and President, HAZAMA ANDO CORPORATION) and Takaya Taguchi (Co-Founder and CEO, Helical Fusion Co., Ltd.) at a press conference in Tokyo on July 6, 2026.

(L-R) Kazuhiko Kuniya (Representative Director and President, HAZAMA ANDO CORPORATION) and Takaya Taguchi (Co-Founder and CEO, Helical Fusion Co., Ltd.) at a press conference in Tokyo on July 6, 2026.

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Helical Fusion Co., Ltd. (“Helical Fusion”), een start-up gericht op kernfusie-energie die kernfusie-energiecentrales ontwikkelt, en HAZAMA ANDO CORPORATION (“HAZAMA ANDO”), een gerenommeerde Japanse algemene aannemer, maakten vandaag bekend dat HAZAMA ANDO officieel partner is geworden in het 'Helix Program', het commerciële kernfusie-initiatief van Helical Fusion. De twee bedrijven hebben een MoU ("Memorandum of Understanding”) ondertekend om samen te werken aan de bouw van Helix KANATA, de kernfusieproeffabriek van Helical Fusion gepland voor de jaren 2030.

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Contacts

Mediacontact
Communication Design Office, Helical Fusion Co., Ltd.
E-mail: contact@helicalfusion.com

Afdeling bedrijfscommunicatie, PR-groep, HAZAMA ANDO CORPORATION
E-mail: kawai.mari@ad-hzm.co.jp

Industry:

Helical Fusion Co., Ltd.

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Contacts

Mediacontact
Communication Design Office, Helical Fusion Co., Ltd.
E-mail: contact@helicalfusion.com

Afdeling bedrijfscommunicatie, PR-groep, HAZAMA ANDO CORPORATION
E-mail: kawai.mari@ad-hzm.co.jp

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