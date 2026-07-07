-

Access Advance 欢迎新许可方加入视频分发专利池

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Access Advance LLC 今天宣布Sharp、M&K Holdings、Tagivan 和其他 9 家专利权人已于 2026 年上半年加入视频分发专利池（VDP 池）。这些专利权人拥有大量视频编解码专利组合，这些专利涵盖视频解码、处理和流媒体交付背后的核心技术。

Access Advance 首席执行官 Peter Moller 表示：“所有这些新许可方的专利组合的加入,对于 VDP 池和我们现有和未来的众多被许可方来说都是真正的胜利。这些公司拥有广泛而深入的专利组合，它们的加入进一步增强了该计划在解决互联网流媒体的所有各种商业模式中使用现代视频编解码器所涉及的许可问题方面的市场领先地位。”

以下专利权人于 2026 年上半年作为许可方加入 VDP 池：

  1. Digital Insights Inc.
  2. Hanbat National University Industry-Academic Cooperation Foundation
  3. Hanwha Vision Co., Ltd.
  4. Industry-Academy Cooperation Foundation of Sejong University
  5. M&K Holdings Inc.
  6. Mirage Inc.
  7. Sharp Corporation
  8. SK Planet Co., Ltd.
  9. Tagivan II LLC
  10. Telechips, Inc.
  11. Vidaxio LLC
  12. Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

Access Advance 欢迎所有新的许可方和被许可方加入 VDP 池，并感谢他们参与构建这一涵盖流媒体技术的全面许可计划。

关于 Access Advance：

Access Advance LLC 是一家独立的许可管理公司，旨在领导专利池的开发、管理和运营，以许可最重要的视频编解码器技术的基本专利。Access Advance 为专利权人和专利实施者提供了透明、高效的许可机制。

Access Advance 负责管理和运营 HEVC Advance 专利池，为超过两万九千件 HEVC/H.265 技术标准必要专利（SEP）提供专利许可；同时管理和运营 VVC Advance 专利池，为超过 五千四百件 VVC/H.266 技术标准必要专利（SEP）提供专利许可。公司的多编解码器桥接协议为参与 HEVC Advance 和 VVC Advance 池的被许可方提供单一专利费结构。此外，Access Advance 还提供视频分发专利池，这是一个全面的视频流服务许可解决方案，涵盖 HEVC、VVC、VP9 和 AV1 编解码器。Access Advance 还收购了 Via LA 的 HEVC/VVC专利池管理机构，现名为 VCL Advance（视频编解码器许可）计划。有关更多信息，请访问：www.accessadvance.com

Contacts

媒体联系人：
Meredith Hollander
战略传播总监
Access Advance LLC
电子邮件：press@accessadvance.com
网站：www.accessadvance.com

许可查询：
电子邮件：licensing@accessadvance.com

Industry:

Access Advance LLC

Release Versions
EnglishChinese Simplified

Contacts

媒体联系人：
Meredith Hollander
战略传播总监
Access Advance LLC
电子邮件：press@accessadvance.com
网站：www.accessadvance.com

许可查询：
电子邮件：licensing@accessadvance.com

More News From Access Advance LLC

Access Advance 欢迎 Samsung 和 Sharp 加入 VVC Advance 专利池

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Access Advance LLC 今天宣布VVC Advance 专利池新增重要成员，包括 Samsung Electronics 和 Sharp Corporation 作为许可方和被许可方加入。新成员的加入强化了Access Advance在VVC许可中的地位，将全球两家最大的视频编解码专利权人纳入该计划中。 Access Advance 首席执行官 Peter Moller 表示：“我们在 VVC Advance 中看到的增长反映了众多不同行业和企业正朝着 VVC 技术迈进，将其作为视频传输的下一代标准。三星和夏普作为许可方和被许可方加入，是非常重要的。但同样重要的是，众多签署相关许可的领先的智能手机品牌和消费电子和科技公司也参与其中，标志着我们所建设的专利池反映了视频市场实际发展趋势。 自 2026 年初以来，以下公司已作为被许可方加入 VVC Advance 专利池： American Future Technology Corp. d/b/a iBuypower CyberPower Inc. Sa...

Access Advance 与阿里巴巴宣布阿里巴巴进一步扩大参与视频分发专利池

波士顿与杭州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Access Advance LLC 与阿里巴巴集团今日联合宣布，阿里巴巴已加入 Access Advance 视频分发专利池（VDP专利池）成为被许可方，获得覆盖 HEVC、VVC、VP9 和 AV1 视频编解码技术的专利许可。此次宣布标志着双方多年合作迈入新的重要里程碑。双方此前已在 VVC Advance 专利池展开合作，阿里巴巴同时作为许可方和被许可方参与其中；2025 年，阿里巴巴加入 VDP Pool 成为许可方，其旗下优酷作为中国领先的视频流媒体平台之一，也于 2025 年加入 VDP Pool 成为被许可方。 阿里巴巴运营着全球最丰富的视频生态系统之一，视频服务广泛覆盖电子商务、娱乐、数字媒体等多个业务领域。随着视频已成为消费者购物、交流和获取娱乐内容的核心载体，阿里巴巴广泛的视频业务布局，正体现了 VDP Pool 所面向服务的复杂商业模式。 Access Advance 首席执行官 Peter Moller 表示："一家企业参与视频编解码标准创新、将其专利加入专利池、取得专利许可，并进一步将合作...

Access Advance 欢迎VDP 池新许可方，并发布独立经济分析，确认符合FRAND 原则

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Access Advance LLC 今天宣布，Sharp Corporation、CB Cline、SK Planet 和 Telechips,Inc 已作为许可方加入 Access Advance 视频分发专利池（VDP 池），进一步扩展了该专利池的视频编解码器技术专利组合（HEVC、VVC、VP9 和 AV1）。该公告恰逢 Criterion Economics 发布独立经济分析，该独立经济分析确认 VDP 专利池的专利费结构符合公平、合理且无歧视 （FRAND）的原则。 Sharp 是全球消费电子和显示技术领域的领导者，在视频处理和压缩方面为 VDP 专利池带来了数十年的研发成果。CB Cline、SK Planet 和 Telechips,Inc 的加入进一步扩大了专利池的专利覆盖范围。这些新加入的许可方巩固了VDP Pool作为现代视频编解码器技术领先许可计划的地位，为全球消费者的流媒体体验提供支持。 “Sharp、CB Cline、SK Planet 和 Telechips 都为 VDP 专利池做出了很有意...
Back to Newsroom