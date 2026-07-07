Access Advance 欢迎新许可方加入视频分发专利池

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Access Advance LLC 今天宣布Sharp、M&K Holdings、Tagivan 和其他 9 家专利权人已于 2026 年上半年加入视频分发专利池（VDP 池）。这些专利权人拥有大量视频编解码专利组合，这些专利涵盖视频解码、处理和流媒体交付背后的核心技术。

Access Advance 首席执行官 Peter Moller 表示：“所有这些新许可方的专利组合的加入,对于 VDP 池和我们现有和未来的众多被许可方来说都是真正的胜利。这些公司拥有广泛而深入的专利组合，它们的加入进一步增强了该计划在解决互联网流媒体的所有各种商业模式中使用现代视频编解码器所涉及的许可问题方面的市场领先地位。”

以下专利权人于 2026 年上半年作为许可方加入 VDP 池：

Digital Insights Inc. Hanbat National University Industry-Academic Cooperation Foundation Hanwha Vision Co., Ltd. Industry-Academy Cooperation Foundation of Sejong University M&K Holdings Inc. Mirage Inc. Sharp Corporation SK Planet Co., Ltd. Tagivan II LLC Telechips, Inc. Vidaxio LLC Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

Access Advance 欢迎所有新的许可方和被许可方加入 VDP 池，并感谢他们参与构建这一涵盖流媒体技术的全面许可计划。

关于 Access Advance：

Access Advance LLC 是一家独立的许可管理公司，旨在领导专利池的开发、管理和运营，以许可最重要的视频编解码器技术的基本专利。Access Advance 为专利权人和专利实施者提供了透明、高效的许可机制。

Access Advance 负责管理和运营 HEVC Advance 专利池，为超过两万九千件 HEVC/H.265 技术标准必要专利（SEP）提供专利许可；同时管理和运营 VVC Advance 专利池，为超过 五千四百件 VVC/H.266 技术标准必要专利（SEP）提供专利许可。公司的多编解码器桥接协议为参与 HEVC Advance 和 VVC Advance 池的被许可方提供单一专利费结构。此外，Access Advance 还提供视频分发专利池，这是一个全面的视频流服务许可解决方案，涵盖 HEVC、VVC、VP9 和 AV1 编解码器。Access Advance 还收购了 Via LA 的 HEVC/VVC专利池管理机构，现名为 VCL Advance（视频编解码器许可）计划。有关更多信息，请访问：www.accessadvance.com。