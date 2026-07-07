Access Advance accueille de nouveaux concédants au sein de son pool de brevets pour la distribution vidéo

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC a annoncé aujourd’hui que Sharp, M&K Holdings, Tagivan et neuf autres détenteurs de brevets, possédant d’importants portefeuilles de brevets sur les codecs vidéo couvrant les technologies clés du décodage, du traitement et de la diffusion de contenus multimédias en streaming, ont rejoint le pool de brevets pour la distribution vidéo (VDP Pool) au cours du premier semestre 2026.

« L’ajout des portefeuilles de brevets de tous ces nouveaux concédants constitue une véritable avancée tant pour le VDP Pool que pour nos nombreux détenteurs de licence actuels et futurs », déclare Peter Moller, directeur général d’Access Advance. « Ces entreprises disposent de portefeuilles de brevets vastes et approfondis et renforcent encore la position de leader du programme sur le marché en matière de résolution des problèmes de licence liés à l’utilisation des codecs vidéo modernes dans tous les modèles économiques variés du streaming vidéo sur Internet. »

Les titulaires de brevets suivants ont rejoint le VDP Pool en tant que concédants au cours du premier semestre 2026 :

Digital Insights Inc. Hanbat National University Industry-Academic Cooperation Foundation Hanwha Vision Co., Ltd. Industry-Academy Cooperation Foundation of Sejong University M&K Holdings Inc. Mirage Inc. Sharp Corporation SK Planet Co., Ltd. Tagivan II LLC Telechips, Inc. Vidaxio LLC Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

Access Advance souhaite la bienvenue à tous les nouveaux concédants et détenteurs de licence du VDP Pool et les remercie de leur participation à la mise en place de ce programme complet de licences pour les technologies de streaming multimédia.

À propos d’Access Advance :

Access Advance LLC est une société indépendante d’administration de licences créée pour diriger le développement, l’administration et la gestion de pools de brevets pour l’octroi de licences de brevets essentiels des technologies de codec vidéo les plus importantes. Access Advance fournit un mécanisme de licence transparent et efficace pour les titulaires de brevets et les implémenteurs de brevets.

Access Advance gère et administre le HEVC Advance Patent Pool pour l’octroi de licences sur plus de 29 000 brevets essentiels à la technologie HEVC/H.265 et le VVC Advance Patent Pool pour l’octroi de licences sur plus de 5 400 brevets essentiels à la technologie VVC/H.266. Le Multi-Codec Bridging Agreement de la société offre aux titulaires de licence éligibles une structure de redevances unique à taux réduit pour les titulaires de licence participant à la fois aux pools HEVC Advance et VVC Advance. En outre, Access Advance propose le Video Distribution Patent Pool, une solution complète de licence pour les services de streaming vidéo couvrant les codecs HEVC, VVC, VP9 et AV1. Access Advance a également acquis l’administrateur du pool de brevets HEVC/VVC de Via LA, désormais appelé programme VCL Advance (Video Codec Licensing). Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.accessadvance.com.

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