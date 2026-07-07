-

Access Advance dà il benvenuto a nuovi concessori di licenze nel pool di brevetti per la distribuzione video

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC oggi ha annunciato che Sharp, M&K Holdings, Tagivan e altri nove titolari di brevetti che vantano importanti portafogli di brevetti per le tecnologie essenziali di codifica-decodifica (codec) video, elaborazione e streaming di contenuti multimediali, sono entrati nel pool di brevetti per la distribuzione video (pool VDP) nel primo semestre del 2026.

“L’aggiunta dei portafogli di brevetti di tutti questi nuovi concessori di licenze costituisce un reale vantaggio sia per il pool VDP sia per i nostri numerosi licenziatari, attuali e futuri”, spiega Peter Moller, amministratore delegato Access Advance. “Queste imprese vantano vasti e significativi portafogli di brevetti, migliorando quindi la posizione di prestigio del programma sul mercato ai fini della soluzione dei problemi in merito alla concessione di licenze riguardanti l’uso delle moderne tecnologie codec video per tutti i diversi modelli commerciali dello streaming di video in Internet.”

I seguenti titolari di brevetti si sono uniti al pool VDP in qualità di concessori di licenze nel primo semestre del 2026:

  1. Digital Insights Inc.
  2. Hanbat National University Industry-Academic Cooperation Foundation
  3. Hanwha Vision Co., Ltd.
  4. Industry-Academy Cooperation Foundation of Sejong University
  5. M&K Holdings Inc.
  6. Mirage Inc.
  7. Sharp Corporation
  8. SK Planet Co., Ltd.
  9. Tagivan II LLC
  10. Telechips, Inc.
  11. Vidaxio LLC
  12. Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

Access Advance dà il benvenuto nel pool VDP a tutti i nuovi concessori di licenze e licenziatari e li ringrazia per la loro partecipazione nel creare il programma completo di concessione di licenze per la tecnologia di streaming di contenuti multimediali.

Informazioni su Access Advance

Access Advance LLC è una società indipendente di amministrazione per concessione di licenze, creata per guidare lo sviluppo, l’amministrazione e la gestione di gruppi di brevetti simili ai fini della concessione all’uso di brevetti essenziali sulle tecnologie di codifica-decodifica (codec) video più importanti. Access Advance fornisce una procedura trasparente ed efficiente per la concessione di licenze sia per i titolari sia per gli operatori che le implementano.

Access Advance gestisce e amministra il pool di brevetti HEVC Advance per la concessione in licenza di oltre 29.000 brevetti essenziali per la tecnologia H.265/HEVC e il pool di brevetti VVC Advance per la concessione in licenza di oltre 5.400 brevetti essenziali per la tecnologia VVC/H.266. L’accordo ponte multicodec siglato da Access Advance offre a licenziatari idonei una singola struttura di tariffe relative a royalty scontate pensata per licenziatari partecipanti a pool sia HEVC Advance sia VVC Advance. Inoltre Access Advance offre il pool di brevetti per la distribuzione, una soluzione completa per concessione di licenze pensata per servizi di streaming video che coprono le tecnologie codec HEVC, VVC, VP9 e AV1. Access Advance ha inoltre acquisito la società di amministrazione del pool di brevetti Via LA HEVC/VVC – ora denominato programma VCL Advance (concessione di licenze per tecnologie codec video). Per ulteriori informazioni visitare www.accessadvance.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente per i media
Meredith Hollander
Direttrice comunicazioni strategiche
Access Advance LLC
E-mail: press@accessadvance.com
Sito web: www.accessadvance.com

Richieste di informazioni sulla concessione in licenza
E-mail: licensing@accessadvance.com

Industry:

Access Advance LLC

Release Versions
EnglishSpanishGermanFrenchItalianDutchChinese Simplified

Contacts

Referente per i media
Meredith Hollander
Direttrice comunicazioni strategiche
Access Advance LLC
E-mail: press@accessadvance.com
Sito web: www.accessadvance.com

Richieste di informazioni sulla concessione in licenza
E-mail: licensing@accessadvance.com

More News From Access Advance LLC

Access Advance dà il benvenuto a Samsung e Sharp nel pool di brevetti VVC Advance

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC oggi ha annunciato significativi ingressi nel pool di brevetti VVC Advance – grazie all’adesione di Samsung Electronics e Sharp Corporation in qualità sia di concessori di licenze sia di licenziatari – che rafforzano la posizione di Access Advance nel settore della concessione in licenza dello standard VVC, portando due dei maggiori detentori al mondo di brevetti sulle tecnologie di codifica-decodifica (codec) video nel programma su entrambi gli aspet...

Access Advance accoglie Meta Platforms, Inc. e Alibaba Group nel Pool di brevetti per la distribuzione video

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC oggi ha annunciato che Meta Platforms, Inc., uno dei più grandi distributori al mondo di contenuti video sui suoi servizi Facebook, Instagram, Threads e WhatsApp, è entrata a far parte del Video Distribution Patent Pool (VDP Pool), il Pool dei brevetti per la distribuzione video, come Concessionario. Meta è entrata a far parte anche di entrambi i pool HEVC Advance e VVC Advance come Concessionario. Alibaba Group, la cui infrastruttura video comprende...

Access Advance e Alibaba annunciano l’estensione della partecipazione di Alibaba al pool VDP

BOSTON & HANGZHOU, Cina--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC e Alibaba Group oggi hanno annunciato che Alibaba è entrata a far parte del pool di brevetti per la distribuzione di video Access Advance (pool VDP) in qualità di licenziatario, assicurandosi una licenza per la copertura completa offerta dal pool sulle tecnologie codec HEVC, VVC, VP9 e AV1. L’annuncio segna una pietra miliare in una collaborazione pluriennale tra le due società che spazia dal pool di brevetti VVC Advance – a cui Aliba...
Back to Newsroom