HAZAMA ANDO wird offizieller Partner der Commercial Fusion Initiative von Helical Fusion und unterzeichnet Absichtserklärung über Bau der Fusionspilotanlage

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Helical Fusion Co., Ltd. („Helical Fusion“) ist ein in Japan ansässiges Start-up-Unternehmen im Bereich Fusionsenergie, das Fusionskraftwerke entwickelt und HAZAMA ANDO CORPORATION („HAZAMA ANDO“) ein traditionsreiches japanisches Generalunternehmen. Beide gaben heute bekannt, dass HAZAMA ANDO offizieller Partner des Helix-Programms geworden ist, der kommerziellen Fusionsinitiative von Helical Fusion. Die beiden Unternehmen haben zudem eine Absichtserklärung („MoU“) unterzeichnet, um gemeinsam am Bau von „Helix KANATA“ zu arbeiten, der Fusions-Pilotanlage von Helical Fusion, deren Inbetriebnahme für die 2030er Jahre geplant ist.

Die Fusionsenergie hat das Potenzial, die Energieversorgung nicht mehr über natürliche Ressourcen, sondern durch fortschrittliche Technologie sicherzustellen. Auf der Erde wird dasselbe Prinzip nachgebildet, das die Sterne mit Energie versorgt. Es könnten dadurch eine bedeutende neue Industrie und gleichzeitig eine langfristige Lösung für die globalen Herausforderungen im Hinblick auf die Energieversorgung entstehen. Helical Fusion treibt den „Helical Stellarator“-Ansatz voran, ein Konzept der Fusionsenergie mit magnetischem Einschluss, das auf rund 70 Jahren Forschung an nationalen Universitäten und öffentlichen Forschungsinstituten basiert. Diese Methode gilt als besonders gut geeignet für kommerzielle Kraftwerke, da sie einen kontinuierlichem Betrieb, Netto-Stromerzeugung und Wartbarkeit ermöglicht.

Helical Fusion gründete das Offizielle Partnerrahmenwerk im April 2026, um das Helix-Programm zu beschleunigen. Es ist die Roadmap, um in den 2030ern Fusionsenergie kommerziell nutzbar zu machen. Das nächste Jahrzehnt wird eine entscheidende Phase sein, in der die wichtigsten Technologien und industriellen Fertigkeiten für künftige Fusionskraftwerke den Übergang von Forschung und Entwicklung hin zu integriertem Engineering und Bauausführung vollziehen werden.

HAZAMA ANDO hat Bauprojekte für Energieanlagen und andere soziale Infrastruktur realisiert, die eine stabile Stromversorgung gewährleisten. Im Rahmen dieser Absichtserklärung werden die beiden Unternehmen die baulichen Anforderungen und Ansätze zur Projektdurchführung für künftige Fusionskraftwerke untersuchen, darunter auch die Fusions-Pilotanlage „Helix KANATA“. Die Beteiligung von HAZAMA ANDO als offizieller Partner soll dazu beitragen, die industrielle Basis zu stärken.

Unter dem gemeinsamen Motto „Eine neue Sonne für unseren Horizont schaffen“ werden Helical Fusion und HAZAMA ANDO gemeinsam versuchen, die Grundlagen für eine Fusionsenergiebranche zu schaffen.

Kommentare von Führungskräften

Kazuhiko Kuniya, Representative Director und President, HAZAMA ANDO CORPORATION

„Es ist uns eine große Ehre, als offizieller Partner des ‚Helix-Programms‘ mitwirken zu dürfen.

Als ein Bauunternehmen, das auf den Ausbau der sozialen Infrastruktur spezialisiert ist, hat HAZAMA ANDO zahlreiche Projekte im Bereich Strom und Energie durchgeführt, die auf die Sicherstellung einer stabilen Energieversorgung abzielen. Wir werden das Fachwissen und die Technologie, die wir im Laufe der Jahre aufgebaut haben, nutzen, um zur Verwirklichung der Fusionsenergie beizutragen.

Wir werden partnerschaftliche Beziehungen zu Helical Fusion aufbauen, um gemeinsam neue Werte zu schaffen und auf eine erfolgreiche Zukunft hinzuarbeiten.“

Takaya Taguchi, Co-Founder und CEO, Helical Fusion Co., Ltd.

„Das Ziel des Helix-Programms besteht nicht nur darin, die kommerzielle Nutzung der Fusionsenergie zu verwirklichen, sondern der Menschheit auch eine neue Energiequelle zu erschließen, die den Bestand der Zivilisation über Generationen hinweg garantieren kann.

Seit mehr als einem Jahrhundert unterstützt unser neuer Partner mit seinem Know-how in den Bereichen Bauwesen und Ingenieurwesen Menschen und Industrien in Japan und auf der ganzen Welt. Ich bin zuversichtlich, dass wir durch die Zusammenarbeit mit diesem hervorragenden Team dazu beitragen können, die Gesellschaft durch die Fusionsenergie voranzubringen.

Wir sind zutiefst dankbar, gemeinsam mit unserem neuen Partner diese große Herausforderung anzugehen – eine Herausforderung, die das Potenzial hat, den Lauf der Menschheitsgeschichte zu prägen.

Als erstes werden unsere beiden Unternehmen eng zusammenarbeiten, um den Bau von ‚Helix HARUKA‘, unserer integrierten Demonstrationsanlage, und von ‚Helix KANATA‘, unserer Fusions-Pilotanlage, voranzutreiben.“

Über das Helix-Programm

Das Helix-Programm ist der Fahrplan von Helical Fusion zur Realisierung kommerziell nutzbarer Fusionsenergie mithilfe des sogenannten „Helical-Stellarators". Helical Fusion ist eines der wenigen privaten Unternehmen, das die langjährige Forschungsbasis dieses Ansatzes für die Kommerzialisierung der Fusionsenergie nutzt. Im Mai 2023 veröffentlichte das Unternehmen eine von Fachkollegen begutachtete wissenschaftliche Arbeit, in der das Design seines Kraftwerkskonzepts dargelegt wird:„Development of steady-state fusion reactor by Helical Fusion,” von J. Miyazawa et al., in Physics of Plasmas.

Im Rahmen des Helix-Programms plant das Unternehmen, mit „Helix HARUKA“ ein Pilotprojekt durchzuführen und in den 2030er Jahren mit „Helix KANATA“ eine kommerziell nutzbare Fusionsenergieerzeugung zu erzielen.

Die Entwicklung der Schlüsselkomponenten für Helix HARUKA schreitet mit Unterstützung der Industriepartner stetig voran.

Über das Offizielle Partnerprogramm

Das Offizielle Partnerprogramm richtet sich an Unternehmen, die gemeinsam mit Helical Fusion aktiv an der Weiterentwicklung des Helix-Programms arbeiten, dessen Ziel die Erzeugung kommerziell nutzbarer Fusionsenergie ist. Offizielle Partner gehen strategische geschäftliche und technische Kooperationen ein und leisten Kapitalzusagen, die einen festgelegten Schwellenwert überschreiten. Damit tragen sie dazu bei, den Aufbau einer neuen Fusionsenergiebranche voranzutreiben.

Die offiziellen Partner werden bei Initiativen im Zusammenhang mit der Fertigung und dem Bau von „Helix HARUKA“, der integrierten Demonstrationsanlage von Helical Fusion, sowie von „Helix KANATA“, der Fusions-Pilotanlage des Unternehmens, zusammenarbeiten. Das Programm wurde im April 2026 ins Leben gerufen, wobei die NICHIAS Corporation, die Hasetora Spinning Co., Ltd. und die Seno Kisen Co., Ltd. als erste Partner beitraten.

Über HAZAMA ANDO CORPORATION

Die HAZAMA ANDO CORPORATION ist ein Generalbauunternehmen, das sich vorrangig auf den Tiefbau und den Hochbau konzentriert. Auf der Grundlage des über viele Jahre hinweg erworbenen technischen Fachwissens und der fortschrittlichen Managementmethoden realisieren werden sichere und qualitativ hochwertige Projekte verwirklicht. Durch die Schaffung neuer Werte streben wir die Verwirklichung einer nachhaltigen Gesellschaft an, in der die Menschen sorgenfrei und komfortabel leben können, und möchten als Unternehmen gemeinsam mit der Gesellschaft wachsen.

Über Helical Fusion Co, Ltd.

Helical Fusion ist ein Start-up im Bereich der Fusionsenergie, das 2021 als Spin-off gegründet wurde und auf den Forschungsergebnissen des National Institute for Fusion Science (NIFS) aufbaut, einem führenden japanischen öffentlichen Forschungsinstitut im Bereich der Forschung an spiralförmigen Stellaratoren. Das NIFS hat durch das „Large Helical Device“ (LHD) erstklassiges Fachwissen erworben, darunter die Aufrechterhaltung des Plasmas über 3.268 Sekunden, Plasmatemperaturen von über 100 Millionen Grad Celsius sowie Technologien zur stabilen Plasmakontrolle, die für den Dauerbetrieb unerlässlich sind.

Helical Fusion entwickelt einen Helical-Stellarator und treibt das Helix-Programm mit dem Ziel voran, kommerziell nutzbare Fusionsenergie zu realisieren.

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