WINAMP GROUP : Bridger poursuit l'extension de sa couverture mondiale avec de nouveaux accords de gestion des droits

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Winamp Group (Paris: ALWIN) (Brussels: ALWIN), société mère de Winamp, annonce une nouvelle étape dans le développement de Bridger, sa plateforme de gestion des droits d'auteur. Après plusieurs vagues d'accords annoncées depuis le mois de mars, Bridger poursuit l'extension de sa couverture internationale avec la signature de nouveaux partenariats en Italie, au Portugal, en Slovénie et en Inde.

Alors que Bridger disposait déjà d'une couverture étendue des droits mécaniques online, ces nouveaux accords renforcent progressivement la collecte d'autres catégories de droits, notamment les droits d'exécution publique, les droits mécaniques offline et les collectes historiques. Ces droits couvrent notamment les exploitations de la musique en dehors des plateformes de streaming (radio, télévision, commerces, événements, supports physiques...) et représentent un potentiel significatif de revenus complémentaires pour les créateurs.

Les nouveaux accords conclus avec SIAE (Italie), SPA (Portugal), SAZAS (Slovénie) et IPRS (The Indian Performing Right Society Limited) renforcent cette stratégie. En Europe, ils étendent la collecte de ces nouvelles catégories de droits sur plusieurs marchés clés. En Inde, l'accord avec IPRS complète la couverture de Bridger sur les droits mécaniques et les droits d'exécution publique, tant online qu'offline.

Les premiers revenus issus des accords unilatéraux conclus au cours des derniers mois commencent désormais à être perçus, illustrant la capacité de Bridger à transformer l'élargissement progressif de sa couverture des droits en nouvelles sources de revenus pour les créateurs. Ces premiers résultats confirment la pertinence de la stratégie engagée par Bridger et renforcent sa proposition de valeur au sein de l'écosystème Winamp for Creators.

« Après avoir construit une couverture solide des droits mécaniques online, nous poursuivons l'élargissement de notre capacité de collecte vers des catégories de droits représentant un potentiel significatif de revenus complémentaires pour les créateurs. » déclare Alexandre Saboundjian, CEO de Winamp et Bridger. « Les premiers revenus issus des accords conclus ces derniers mois démontrent que cette stratégie produit déjà des résultats concrets et renforcent notre ambition de faire de Bridger l'une des plateformes de gestion des droits les plus complètes du marché. »

De nouveaux accords sont actuellement en cours de finalisation afin de poursuivre l'extension de la couverture internationale de Bridger et d'offrir aux créateurs un accès toujours plus complet aux revenus générés par l'exploitation de leurs œuvres.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

31 Juillet 2026 – Publication du chiffre d’affaires S1 2026

À propos de Winamp Group

Winamp Group est une société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale. Fort d’un savoir-faire étendu couvrant de nombreux secteurs d’activité, le groupe possède la plateforme iconique Winamp, la société de gestion de droits d’auteur Bridger et la société de licences musicales Jamendo.

Winamp Group a pour ambition de construire le futur de l’industrie musicale en investissant de manière soutenue dans de nombreuses solutions innovantes, ainsi que dans le talent et les compétences des personnes qui aiment la musique.

Le groupe défend les valeurs de ses marques : empowerment (donner le pouvoir à ses utilisateurs), access (accès), simplicity (simplicité), and fairness (équité).

Winamp a pour vision un monde où les artistes et leurs fans sont connectés comme jamais auparavant au travers d’une plate-forme musicale de pointe.

La mission de Bridger est de supporter les auteurs-compositeurs en leurs offrant une solution simple et innovante pour collecter leurs droits.

Jamendo permet aux artistes indépendants de générer des revenus supplémentaires au travers de licences commerciales.

Enfin, Hotmix offre un bouquet de plus de soixante radios digitales thématiques et gratuites.

À propos de Bridger - www.bridgermusic.io

Bridger s'engage à soutenir les auteurs-compositeurs en leur proposant des solutions innovantes en matière de perception de droits d'auteur. Conçue comme une plateforme de gestion des droits d'auteur intuitive et facile à utiliser, Bridger permet aux auteurs-compositeurs d'enregistrer leurs œuvres musicales en quelques minutes et de débloquer des flux de revenus supplémentaires au-delà de leur distributeur numérique.

À propos de Winamp – www.winamp.com

Winamp redéfinit l’expérience musicale en créant une plateforme innovante qui renforce le lien entre les artistes et leurs fans. Nous fournissons des outils puissants permettant aux créateurs de gérer leur musique, d’élargir leur audience et de maximiser leurs revenus, tout en offrant une expérience d’écoute fluide grâce au Winamp Player.

Winamp for Creators est notre plateforme dédiée, conçue pour offrir aux artistes musicaux tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Des outils de monétisation aux services de gestion musicale, elle regroupe les ressources essentielles permettant aux créateurs de prendre en main leur carrière.