Orion與Shilpa Medicare擴大合作夥伴關係，共同開發並供應尼沃盧單抗生物相似藥至歐洲市場

印度達爾瓦德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Shilpa Medicare Limited宣布，其全資子公司Shilpa Biologicals Private Limited已與Orion Corporation就靜脈注射（IV）型尼沃盧單抗（nivolumab）生物相似藥簽署共同開發與供應協議，該藥物以全球最廣泛使用的癌症免疫療法之一為參照標準，旨在擴大歐洲各地患者的用藥可及性。

尼沃盧單抗推動了免疫腫瘤學時代的開啟，徹底改變了黑色素瘤和肺癌等癌症患者的預後。隨著原研藥在歐洲即將失去專利獨家權，此次合作旨在讓更多患者能夠取得高品質、符合歐盟GMP標準製造的尼沃盧單抗生物相似藥，從而減輕醫療負擔。2025年，尼沃盧單抗在歐洲的銷售額約達41億美元（資料來源：IQVIA/IMS），充分凸顯了該市場蘊藏的巨大機遇。

根據協議，Orion將擁有在歐洲全境註冊、行銷、分銷及銷售該尼沃盧單抗生物相似藥的獨家權利。Shilpa Biologicals將主導產品開發，並擔任歐洲地區的獨家長期商業製造商與供應商。Shilpa將在合作期間內獲得重要的研發及監管收益，並在合作關係存續期間產生供應收入。

「將與Orion的合作關係拓展至免疫腫瘤學領域，對Shilpa Biologicals而言是一個關鍵的決定。」Shilpa Medicare董事總經理Vishnukant Bhutada表示，「這反映出合作夥伴對我們的品質、科學實力，以及大規模生產複雜生物製劑能力的信任。」

「我們很高興能在與Shilpa的策略合作中再添一款產品。」Orion Pharma學名藥與消費者健康執行副總裁Satu Ahomäki表示，「這項協議強化了我們在歐洲大陸醫院領域的營運，也反映出我們部門在落實『讓所有人都能獲得價格合理且優質的藥物』這項策略方面所取得的進展。」

關於Shilpa Medicare Limited

Shilpa Medicare總部位於印度，是一家多元化製藥與生物科技公司，專注於複雜的學名藥、生物製劑及活性藥物成分（API）的研發。公司透過Shilpa Biologicals，在達爾瓦德的歐盟GMP認證廠區經營著一個涵蓋研發、規模化生產及商業化製造的整合性生物製劑平台。

關於Orion Corporation

Orion Pharma是一家業務遍及全球的北歐製藥公司，百年來致力於促進人類福祉。該公司從事人類及獸用藥品與活性藥用成分的研發、製造及行銷，擁有涵蓋專利藥、學名藥及消費性健康產品的廣泛產品組合。其核心研發領域為腫瘤學與疼痛管理，旗下專利產品用於治療癌症、呼吸系統疾病及神經系統疾病等。2025年，該公司淨銷售額達18.9亿歐元，全球員工約4,000名。

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